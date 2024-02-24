トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2405

マキシム・ドミトリエフスキー

考え方は概ね正しいが、必ずしも実生活でオンライントレーニングを行う必要はなく、基礎訓練／再教育の段階で行い、そのまま利用すればよい

そうですね......取引時に重い計算をする必要がないのは、理にかなっていると思います。

 

(CSC)のスペクトル解析とトレーディング

https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/

High-Frequency Financial Trading on FOREX with MDFA and R: An Example with the Japanese Yen
  • 2013.02.19
  • Christian Dallas Blakely
  • imetricablog.com
In my previous article on high-frequency trading in iMetrica on the FOREX/GLOBEX, I introduced some robust signal extraction strategies in iMetrica using the multidimensional direct filter approach (MDFA) to generate high-performance signals for trading on the foreign exchange and Futures market. In this article I take a brief leave-of-absence...
 

市場データの認識に最適なプロキシミティ・メトリクス同士を比較することにしたのですが...。

最も一般的な測定法は 「ユークリッド 法」であり、ほぼ99％のケースで使用され、MOの標準のようなものである...

ほぼすべてのクラスタが動作する...

そこで、新しい市場データの認識の適切さについて24の指標を比較したところ...。

メトリクスのリストとエラー結果

 [1,] "0.51"  "euclidean"  
 [2,] "0.525" "manhattan"  
 [3,] "0.51"  "minkowski"  
 [4,] "0.545" "infnorm"    
 [5,] "0.505" "ccor"       
 [6,] "0.565" "sts"        
 [7,] "0.51"  "dtw"        
 [8,] "0.52"  "edr"        
 [9,] "0.55"  "erp"        
[10,] "0.51"  "lcss"       
[11,] "0.535" "fourier"    
[12,] "0.46"  "tquest"     
[13,] "0.525" "acf"        
[14,] "0.52"  "pacf"       
[15,] "0.525" "cdm"        
[16,] "0.53"  "cid"        
[17,] "0.53"  "cor"        
[18,] "0.5"   "cort"       
[19,] "0.495" "ar.pic"     
[20,] "0.485" "int.per"    
[21,] "0.49"  "per"        
[22,] "0.52"  "mindist.sax"
[23,] "0.535" "ncd"        
[24,] "0.51"  "pdc"

euclidは価格的にベストなソリューションではないことはおわかりいただけると思います ))

 
エントリープライスだけの場合です。また、0小節から価格を見ている時間、出来高（tick/real）などもあれば。ユークリッド法では、チップ間の距離はどのようなものであっても不十分です。5pipsの価格、5分のバー、5時間のバー、5ロットのボリュームを均等にするにはどうすればよいですか？無理でしょう。
そして、クラスタライザーはそれらを同等と見なします。
 
マハラノビスメトリックや何らかのデータの正規化を行うことができます。

 
アレクセイ・ニコラエフ

マハラノビスメトリックとか、データの正規化とかが考えられますね。

正規化すると、単に目盛りが変わるだけです。mahの値が一致しないと、球から楕円を作ることになります。2時間7ロットで5ptを均等化します。
いずれにせよ、暖かいと柔らかいを同一視しているのです。ノーマライズ後は温かみのあるふんわりとした仕上がりになります)

 
SBの分布関数を使って、特徴を 正規化できることもあります。例えば、SBのジグザグ膝の長さは指数関数的に 分布する、などです。分布が正確に分からない場合は、モンテカルロ・シミュレーションで近似することができます。

 
ふんわりとした温かさは、均等にしたいものです。

アレクセイ・ニコラエフ

マハラノビスメトリックとか、データの正規化とかが考えられますね。

有名な数学者は、なぜみんなあんなに複雑な名前をしているのだろう？

 
secret:

有名な数学者は、なぜみんなトリッキーな名前なんだろう？

インド) もっと複雑なものもあるそうです)

