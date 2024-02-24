トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2405 1...239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2021.06.07 18:43 #24041 マキシム・ドミトリエフスキー： 考え方は概ね正しいが、必ずしも実生活でオンライントレーニングを行う必要はなく、基礎訓練／再教育の段階で行い、そのまま利用すればよい そうですね......取引時に重い計算をする必要がないのは、理にかなっていると思います。 mytarmailS 2021.06.16 15:19 #24042 (CSC)のスペクトル解析とトレーディング https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/ High-Frequency Financial Trading on FOREX with MDFA and R: An Example with the Japanese Yen 2013.02.19Christian Dallas Blakelyimetricablog.com In my previous article on high-frequency trading in iMetrica on the FOREX/GLOBEX, I introduced some robust signal extraction strategies in iMetrica using the multidimensional direct filter approach (MDFA) to generate high-performance signals for trading on the foreign exchange and Futures market. In this article I take a brief leave-of-absence... mytarmailS 2021.06.22 20:37 #24043 市場データの認識に最適なプロキシミティ・メトリクス同士を比較することにしたのですが...。 最も一般的な測定法は 「ユークリッド 法」であり、ほぼ99％のケースで使用され、MOの標準のようなものである... ほぼすべてのクラスタが動作する... そこで、新しい市場データの認識の適切さについて24の指標を比較したところ...。 メトリクスのリストとエラー結果 [1,] "0.51" "euclidean" [2,] "0.525" "manhattan" [3,] "0.51" "minkowski" [4,] "0.545" "infnorm" [5,] "0.505" "ccor" [6,] "0.565" "sts" [7,] "0.51" "dtw" [8,] "0.52" "edr" [9,] "0.55" "erp" [10,] "0.51" "lcss" [11,] "0.535" "fourier" [12,] "0.46" "tquest" [13,] "0.525" "acf" [14,] "0.52" "pacf" [15,] "0.525" "cdm" [16,] "0.53" "cid" [17,] "0.53" "cor" [18,] "0.5" "cort" [19,] "0.495" "ar.pic" [20,] "0.485" "int.per" [21,] "0.49" "per" [22,] "0.52" "mindist.sax" [23,] "0.535" "ncd" [24,] "0.51" "pdc" euclidは価格的にベストなソリューションではないことはおわかりいただけると思います )) Aleksei Kuznetsov 2021.06.23 07:09 #24044 mytarmailS: 市場データの認識に最適なプロキシミティ・メトリクス同士を比較することにしたのですが...。最も一般的な測定法は 「ユークリッド 法」であり、ほぼ99％のケースで使用され、MOの標準のようなものである...ほぼすべてのクラスタが動作する...そこで、新しい市場データの認識の適切さについて24の指標を比較したところ...。メトリクスのリストとエラー結果euclidは価格的にベストなソリューションとは言い難いことはおわかりいただけると思います )) エントリープライスだけの場合です。また、0小節から価格を見ている時間、出来高（tick/real）などもあれば。ユークリッド法では、チップ間の距離はどのようなものであっても不十分です。5pipsの価格、5分のバー、5時間のバー、5ロットのボリュームを均等にするにはどうすればよいですか？無理でしょう。 そして、クラスタライザーはそれらを同等と見なします。 Aleksey Nikolayev 2021.06.23 07:27 #24045 elibrarius: これはエントリープライスだけの場合です。また、0小節から価格を見ている時間、出来高（tick/real）などもあれば。ユークリッド法では、チップ間の距離はどのようなものであっても不十分です。5pipsの価格、5分のバー、5時間のバー、5ロットのボリュームを均等にするにはどうすればよいですか？無理でしょう。 そして、クラスタライザーはそれらを同等と見なします。 マハラノビスメトリックや何らかのデータの正規化を行うことができます。 Aleksei Kuznetsov 2021.06.23 08:05 #24046 アレクセイ・ニコラエフ： マハラノビスメトリックとか、データの正規化とかが考えられますね。 正規化すると、単に目盛りが変わるだけです。mahの値が一致しないと、球から楕円を作ることになります。2時間7ロットで5ptを均等化します。 いずれにせよ、暖かいと柔らかいを同一視しているのです。ノーマライズ後は温かみのあるふんわりとした仕上がりになります) Aleksey Nikolayev 2021.06.23 08:45 #24047 elibrarius: ノーマライゼーションは、単に大衆を変えるだけである。mahの値が一致しない場合、ボールは楕円になります。2時間7ロットで5ptを均等化します。 いずれにせよ、暖かいと柔らかいを同一視しているのです。正常化後は温故知新になります)) SBの分布関数を使って、特徴を 正規化できることもあります。例えば、SBのジグザグ膝の長さは指数関数的に 分布する、などです。分布が正確に分からない場合は、モンテカルロ・シミュレーションで近似することができます。 mytarmailS 2021.06.23 08:46 #24048 elibrarius: ノーマライゼーションは、単に大衆を変えるだけである。mahの値が一致しない場合、ボールは楕円になります。2時間7ロットで5ptを均等化します。 いずれにせよ、暖かいと柔らかいを同一視しているのです。正常化後は温故知新になります)) ふんわりとした温かさは、均等にしたいものです。 elibrarius: 5時間バーと5つのロットで構成されています。 secret 2021.06.23 11:22 #24049 アレクセイ・ニコラエフ： マハラノビスメトリックとか、データの正規化とかが考えられますね。 有名な数学者は、なぜみんなあんなに複雑な名前をしているのだろう？ Aleksey Nikolayev 2021.06.23 11:38 #24050 secret: 有名な数学者は、なぜみんなトリッキーな名前なんだろう？ インド) もっと複雑なものもあるそうです) 1...239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
考え方は概ね正しいが、必ずしも実生活でオンライントレーニングを行う必要はなく、基礎訓練／再教育の段階で行い、そのまま利用すればよい
そうですね......取引時に重い計算をする必要がないのは、理にかなっていると思います。
(CSC)のスペクトル解析とトレーディング
https://imetricablog.com/2013/02/19/high-frequency-financial-trading-on-forex-with-mdfa-and-r-an-example-with-the-japanese-yen/
市場データの認識に最適なプロキシミティ・メトリクス同士を比較することにしたのですが...。
最も一般的な測定法は 「ユークリッド 法」であり、ほぼ99％のケースで使用され、MOの標準のようなものである...
ほぼすべてのクラスタが動作する...
そこで、新しい市場データの認識の適切さについて24の指標を比較したところ...。
メトリクスのリストとエラー結果
euclidは価格的にベストなソリューションではないことはおわかりいただけると思います ))
そして、クラスタライザーはそれらを同等と見なします。
これはエントリープライスだけの場合です。また、0小節から価格を見ている時間、出来高（tick/real）などもあれば。ユークリッド法では、チップ間の距離はどのようなものであっても不十分です。5pipsの価格、5分のバー、5時間のバー、5ロットのボリュームを均等にするにはどうすればよいですか？無理でしょう。
マハラノビスメトリックや何らかのデータの正規化を行うことができます。
マハラノビスメトリックとか、データの正規化とかが考えられますね。
正規化すると、単に目盛りが変わるだけです。mahの値が一致しないと、球から楕円を作ることになります。2時間7ロットで5ptを均等化します。
いずれにせよ、暖かいと柔らかいを同一視しているのです。ノーマライズ後は温かみのあるふんわりとした仕上がりになります)
SBの分布関数を使って、特徴を 正規化できることもあります。例えば、SBのジグザグ膝の長さは指数関数的に 分布する、などです。分布が正確に分からない場合は、モンテカルロ・シミュレーションで近似することができます。
ふんわりとした温かさは、均等にしたいものです。
5時間バーと5つのロットで構成されています。
有名な数学者は、なぜみんなあんなに複雑な名前をしているのだろう？
インド) もっと複雑なものもあるそうです)