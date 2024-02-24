トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2409 1...240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.06.29 19:29 #24081 興味深い観察結果（誰も思いつかなかったのが不思議なくらいに） 正規化されていない価格をそのまま100の小さなウィンドウでモデルを学習させると、トレー上と同じ範囲であれば、新しいデータを非常によく予測するのですが......。 このモデルでは、過去の価格、すなわち水準...を考慮に入れている。 すなわち、パターンや目標価格だけでなく、パターンの価格を捉えて現在の価格と比較するモデルです 上の写真では、最初の100個の価格（青色）がトレースで、次にテストです...。 底値では買い確率の高い出口パターン テスト価格がトレイの範囲内でない場合は、以下のような画像になります。 このテーマで何かサインを展開できれば非常に面白いのですが、絶対的な価格ではなかなかうまくいきません 正直言って、とても面白い。 Viktor Zhuravlev 2021.06.30 14:38 #24082 mytarmailS: 興味深い観察結果（誰も思いつかなかったのが不思議なくらいに）正規化されていない価格をそのまま100の小さなウィンドウでモデルを学習させると、トレー上と同じ範囲であれば、モデルは新しいデータを非常によく予測するのですが......。このモデルでは、過去の価格、すなわち水準...を考慮に入れている。すなわち、パターンや目標価格だけでなく、パターンの価格を捉えて現在の価格と比較するモデルです上の写真では、最初の100個の価格（青色）がトレースで、次にテストです...。底値では買い確率の高い出口パターンテスト価格がトレイの範囲内でない場合は、以下のような画像になります。このテーマで何かサインを展開できれば非常に面白いのですが、絶対的な価格ではなかなかうまくいきません正直言って、とても興味深い。 移動平均を引いて、ボラティリティで正規化すればいいのでは？そうすると、据え置き型シリーズになるんですね。 mytarmailS 2021.06.30 14:58 #24083 ビクター： 移動平均を 引き、ボラティリティで正規化することができます。そうすると、据え置き型シリーズになるんですね。 どんなことができるのか？ 削除済み 2021.06.30 16:06 #24084 mytarmailS: 興味深い観察結果（誰も思いつかなかったのが不思議なくらいに）正規化されていない価格をそのまま100の小さなウィンドウでモデルを学習させると、トレー上と同じ範囲であれば、モデルは新しいデータを非常によく予測するのですが......。このモデルでは、過去の価格、すなわち水準...を考慮に入れている。すなわち、パターンや目標価格だけでなく、パターンの価格を捉えて現在の価格と比較するモデルです上の写真では、最初の100個の価格（青色）がトレースで、次にテストです...。底値では買い確率の高い出口パターンテスト価格がトレイの範囲内でない場合は、以下のような画像になります。このテーマで何かサインを展開できれば非常に面白いのですが、絶対的な価格ではなかなかうまくいきません非常に興味深い、正直なところ 私は以前から自分の観察から、ノーマライゼーションは悪であると書いてきた。問題は、それをいかにして最小化するかである。なぜなら、トレンド相場では、必ず圏外が発生し、やはり特徴を正規化する必要があるからです。 Aleksey Nikolayev 2021.06.30 17:32 #24085 マキシム・ドミトリエフスキー： 私は昔、自分の観察から、ノーマライゼーションは悪であると書きました。問題は、それをいかにして最小化するかということです。なぜなら、トレンド相場では常にレンジから外れてしまうので、とにかく機能を正規化しなければならないからです。 正規化には、ある特徴のサンプル分布ではなく、一般的な分布（価格==SBと仮定）を使用するのですか？ 削除済み 2021.06.30 18:29 #24086 アレクセイ・ニコラエフ： 正規化には標本分布ではなく、一般分布（価格==SBと仮定）を使用しますか？ 革新的なアプローチに大賛成です ) Fast235 2021.06.30 18:39 #24087 マキシム・ドミトリエフスキー： 革新的なアプローチに大賛成です )スピナーを回すあなたが言ったように誰のことかわかるか？ 血まみれのユダヤ人 削除済み 2021.06.30 20:50 #24088 Fast235： スピナーを回すと言われたように。誰のことかわかるか？ 今ならともかく、後でひりひりするのはダメです。 マスターヨーダはなかなか理解しにくいので、明日を楽しみにするほうが楽です。 mytarmailS 2021.07.02 07:55 #24089 Maxim Dmitrievsky: 私は以前から自分の観察から、ノーマライゼーションは悪であると書いてきました。問題は、それをいかにして最小化するかということです。なぜなら、トレンド市場には常に範囲外のものがあり、やはり機能を正常化させなければならないからです。 我々は、価格を範囲にクラスタリング（またはより単純な方法で分割） することができ、各範囲は定常シリーズとして表現することができ、我々はあまりにも正規化することができ、我々は過去の価格を覚えているだろう...。 一案として 削除済み 2021.07.02 09:24 #24090 mytarmailS: 価格帯をクラスター化（もっと単純に言えば分割） して、各範囲を定常系列として表現し、正規化もでき、過去の価格も記憶できる...。一案として また、レンジからレンジへの移動の際には、どうすればいいのか。 1...240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正規化されていない価格をそのまま100の小さなウィンドウでモデルを学習させると、トレー上と同じ範囲であれば、新しいデータを非常によく予測するのですが......。
このモデルでは、過去の価格、すなわち水準...を考慮に入れている。
すなわち、パターンや目標価格だけでなく、パターンの価格を捉えて現在の価格と比較するモデルです
上の写真では、最初の100個の価格（青色）がトレースで、次にテストです...。
底値では買い確率の高い出口パターン
テスト価格がトレイの範囲内でない場合は、以下のような画像になります。
このテーマで何かサインを展開できれば非常に面白いのですが、絶対的な価格ではなかなかうまくいきません
正直言って、とても面白い。
移動平均を引いて、ボラティリティで正規化すればいいのでは？そうすると、据え置き型シリーズになるんですね。
移動平均を 引き、ボラティリティで正規化することができます。そうすると、据え置き型シリーズになるんですね。
私は昔、自分の観察から、ノーマライゼーションは悪であると書きました。問題は、それをいかにして最小化するかということです。なぜなら、トレンド相場では常にレンジから外れてしまうので、とにかく機能を正規化しなければならないからです。
正規化には、ある特徴のサンプル分布ではなく、一般的な分布（価格==SBと仮定）を使用するのですか？
正規化には標本分布ではなく、一般分布（価格==SBと仮定）を使用しますか？
革新的なアプローチに大賛成です )
革新的なアプローチに大賛成です )
我々は、価格を範囲にクラスタリング（またはより単純な方法で分割） することができ、各範囲は定常シリーズとして表現することができ、我々はあまりにも正規化することができ、我々は過去の価格を覚えているだろう...。
一案として
