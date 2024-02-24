トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2398

新しいコメント
 

季節性があり、天候や需給、交通渋滞、病気など、商品価格に影響を与える指標が多い商品市場でMOを試してみたらどうだろう。そちらの方が結果は良いのでしょうか？


 
Aleksey Vyazmikin：

季節性があり、天候や需給、交通渋滞、病気など、商品価格に影響を与える指標が多い商品市場でMOを試してみたらどうだろう。もしかしたら、そちらの方が結果が良いのかもしれませんね。


最近、この掲示板で誰かが、衛星画像はすでにリアルタイムで農作物を追跡するのに使われているなどと記述していました。このような情報は非常に高価であり、30分以内に古くなると主張された）。

 
アレクセイ・ニコラエフ

最近、どこかの掲示板で、衛星画像を使った農作物のリアルタイム追跡などがすでに行われていると記述されていた方がいました。
このような情報は非常に高価であり、30分以内に陳腐化してしまうという主張があった）。

またはそのような情報

o

 
アレクセイ・ニコラエフ

最近、どこかの掲示板で、衛星画像を使った農作物のリアルタイム追跡などがすでに行われていると記述されていた方がいました。このような情報は非常に高価であり、30分以内に陳腐化してしまうという主張があった）。

えっ、作物が熟すのに30分もかかるんですか？:)

いずれにせよ、ここでは、単なるテクニカル分析よりも、価格に影響を与える要因の方が合理的であるという話である。

 
Aleksey Vyazmikin：

季節性があり、天候や需給、交通渋滞、病気など、商品価格に影響を与える指標が多い商品市場でMOを試してみたらどうだろう。もしかしたら、そちらの方が良い結果になるかもしれませんよ？


100％の方が良いだろう...。
 
Aleksey Vyazmikin：

えっ、作物は30分で熟すの？:)

いずれにせよ、単なるテクニカル分析よりも、価格に影響を与える要因が有効であるという話です。

作者とその投稿の 一つを見つけました、本人に聞いた方が良いですね - 私が何か間違った表現をしているのでしょう)

От теории к практике. Часть 2
От теории к практике. Часть 2
  • 2021.05.06
  • www.mql5.com
Да. Все-таки, ветке быть. Приглашаю в нее всех физиков, математиков, да и, вообще, заинтересованных лиц...
削除済み  
アレクセイ・ニコラエフ

著者とその投稿の 1つを発見、著者本人に確認した方が良い - 私が何かを間違って伝えていたに違いない)

ああ、このウクライナのクアンタは

 
Aleksey Vyazmikin：

えっ、作物は30分で熟すの？:)

いずれにせよ、単なるテクニカル分析よりも価格に影響を与える要因が有効であるという話です。

いいえ、一般に知られるようになります。そして、アルゴリズムが機能しなくなる。

 
Valeriy Yastremskiy：

いいえ、一般に知られるようになります。そして、アルゴリズムが機能しなくなる。

ですから、ポイントは、知られているか隠されているかではなく、市場の供給を決めるモデルと、需要を決めるモデルを、MOの力を借りて構築することなのです。より信頼性の高いモデルこそ、例えば教科書的なモデルよりもアドバンテージがあるはずです。

 
Aleksey Vyazmikin：

つまり、ポイントは名声や隠蔽体質ではなく、IRの力を借りて、市場の供給を決めるモデルと、需要を決めるモデルを構築することなのです。より信頼性の高いモデルこそ、例えば教科書的なモデルよりも優位に立てるはずです。

JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）をダウンロードできる（機械翻訳も）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチも充実しています。

1...239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405...3399
新しいコメント