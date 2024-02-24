トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2303

mytarmailS:

誰も議論していない、そういう話じゃないんだ...。

反問 -酒は？

:)

ワインはたまにしか飲まない

NSウィンドウのシグモイド(特にDSPから尊敬されている)は、リップではうまく動きません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

DSPの本を30行でも読んでいれば、「ブレーカブル」は銃の弾丸であり、関数は「ディスクリート」であることがわかるはずです))

それならラテン語を勉強したほうがいいよ )

 
早く飲み始めたい))

 

故障についてのディクショナリー


ps フラクタルブラウン運動の公式を探していたところです。
この映像のすべてが完璧です。

トレードがうまくいかず、ゴミ収集の仕事をすることになっても、前足に負担をかけないこと


博士号を取得することはなかったと思う。

 
あきらめて、FXでグレイルを 作りに行ったそうです)

 
SP500では、彼はそのようなトレードをするつもりだったのです。緑色のものは、永久に遅れている予測です。2012年から2015年まで、彼はほぼ毎日、前日より予想が低いからと売っていた。


一番嬉しいのは、「リニアトレンド」という符号です

