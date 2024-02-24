トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2305

フーリエをいじりながら、例をスケッチしてみました。

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }

底面です。

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   MathCumulativeSum(A);


ロールシャッハ

この意味を読み解くことができますか？

DSPにおける絶対零度、コサイン、サイン
 

興味深い写真


 
マキシム・ドミトリエフスキー

この意味を読み解くことができますか？

DSPでは、コサインとサインの絶対零度

何をコメントしたらいいのかわからないくらいです。上段は増倍率とその積算値、下段はそのスペクトルです。スペクトル上の3つのサインについては、はっきりと見ることができます。

ロールシャッハ

では、そこから利益を得るにはどうすればいいのか。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

さて、そこからどうやって利益を引き出すか。

インクリメンタル・スペクトルには3つのピークがあり、それらにフィルターをかけ、外挿し、利益を得る。

ロールシャッハ

ピークの周期は、何から数えたらいいのかわからない。

pythonで何かありますか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ピーク時に何をカウントすればいいのかがわからない。

はパイソンですか？

元の系列の1024サンプルに対して、64の周期は1024/64+1=17点となり、1点目には定数成分が存在することになります。周波数は1024/2に対してミラーリングされており、2つのピーク（最初と最後）が存在します。

しないんです。フーリエ変換があるだけで、それだけなんです。シーケンスを生成し、変換を行い、プロットした。

コードのテストはしていない。

#include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.);
   EventSetMillisecondTimer(50);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTimer()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand(3);
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize(Label1Buffer,0.);
   double A[];
   int total=1024;
   ArrayResize(A,total);
   ArraySetAsSeries(A,1);
   ArrayInitialize(A,0.);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total;
     }

   ChartRedraw();
   EventKillTimer();
  }
 
ロールシャッハ

興味深い写真

この写真に写っているクラスは何でしょうか？

 
mytarmailS:

この写真に写っているクラスは何でしょうか？

左の列には、2つのクラス（青と赤）があります

