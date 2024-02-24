トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2305 1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399 新しいコメント Rorschach 2021.01.17 18:40 #23041 フーリエをいじりながら、例をスケッチしてみました。 トップ for(int i=0;i<total;i++) {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm(); } 底面です。 for(int i=0;i<total;i++) {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm(); } MathCumulativeSum(A); 削除済み 2021.01.18 12:48 #23042 ロールシャッハ： フーリエをいじりながら、例をスケッチしてみました。トップ 底面です。この意味を読み解くことができますか？ DSPにおける絶対零度、コサイン、サイン Rorschach 2021.01.18 17:14 #23043 興味深い写真 Rorschach 2021.01.18 17:18 #23044 マキシム・ドミトリエフスキー： この意味を読み解くことができますか？ DSPでは、コサインとサインの絶対零度 何をコメントしたらいいのかわからないくらいです。上段は増倍率とその積算値、下段はそのスペクトルです。スペクトル上の3つのサインについては、はっきりと見ることができます。 削除済み 2021.01.18 17:26 #23045 ロールシャッハ： 何をコメントしたらいいのかわからないくらいです。上段は増倍率とその積算値、下段はそのスペクトルである。インクリメントには、スペクトル上に3つのサイン（正弦）があります。 では、そこから利益を得るにはどうすればいいのか。 Rorschach 2021.01.18 17:48 #23046 マキシム・ドミトリエフスキー： さて、そこからどうやって利益を引き出すか。 インクリメンタル・スペクトルには3つのピークがあり、それらにフィルターをかけ、外挿し、利益を得る。 削除済み 2021.01.18 17:53 #23047 ロールシャッハ： インクリメンタル・スペクトルに3つのピークが見えるので、それにフィルタをかけ、外挿し、利益を得る。 ピークの周期は、何から数えたらいいのかわからない。 pythonで何かありますか？ Rorschach 2021.01.18 18:04 #23048 マキシム・ドミトリエフスキー： ピーク時に何をカウントすればいいのかがわからない。はパイソンですか？ 元の系列の1024サンプルに対して、64の周期は1024/64+1=17点となり、1点目には定数成分が存在することになります。周波数は1024/2に対してミラーリングされており、2つのピーク（最初と最後）が存在します。 しないんです。フーリエ変換があるだけで、それだけなんです。シーケンスを生成し、変換を行い、プロットした。 コードのテストはしていない。 #include <rndxor128.mqh> #include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 int OnInit() { SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.); EventSetMillisecondTimer(50); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTimer() {RNDXor128 xor; xor.SRand(3); CFastFourierTransform fft; ArrayInitialize(Label1Buffer,0.); double A[]; int total=1024; ArrayResize(A,total); ArraySetAsSeries(A,1); ArrayInitialize(A,0.); for(int i=0;i<total;i++) {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm(); } //MathCumulativeSum(A); complex spec[]; fft.FFTR1D(A,total,spec); for(int i=0;i<total;i++) {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total; } ChartRedraw(); EventKillTimer(); } mytarmailS 2021.01.18 18:18 #23049 ロールシャッハ： 興味深い写真 この写真に写っているクラスは何でしょうか？ Rorschach 2021.01.18 18:20 #23050 mytarmailS: この写真に写っているクラスは何でしょうか？ 左の列には、2つのクラス（青と赤）があります 1...229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この意味を読み解くことができますか？DSPにおける絶対零度、コサイン、サイン
興味深い写真
何をコメントしたらいいのかわからないくらいです。上段は増倍率とその積算値、下段はそのスペクトルです。スペクトル上の3つのサインについては、はっきりと見ることができます。
では、そこから利益を得るにはどうすればいいのか。
インクリメンタル・スペクトルには3つのピークがあり、それらにフィルターをかけ、外挿し、利益を得る。
ピークの周期は、何から数えたらいいのかわからない。
pythonで何かありますか？
元の系列の1024サンプルに対して、64の周期は1024/64+1=17点となり、1点目には定数成分が存在することになります。周波数は1024/2に対してミラーリングされており、2つのピーク（最初と最後）が存在します。
しないんです。フーリエ変換があるだけで、それだけなんです。シーケンスを生成し、変換を行い、プロットした。
コードのテストはしていない。
この写真に写っているクラスは何でしょうか？
左の列には、2つのクラス（青と赤）があります