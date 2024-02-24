トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2301

奇妙なことに、一般性を損なう特徴があります（特にキャットバストについてですが、おそらく他のものにも当てはまると思います）。新しい機能を追加しただけで、その機能がないときよりもモデルがエラーを出すので、不思議な感じがする

例：数種類のマッシュで学習させた後、数種類を削除したら精度が高くなった。

 
mytarmailS:

いいえ、1層はプリミティブで、1重の乗算に過ぎません

それはあなたの理論でしょう。

私のものではありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

この効果については、ずいぶん前に説明しました

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189

モデルを完全に再トレーニングすることで検出されます。

仕事の邪魔になるノイズです。

elibrarius:

はい、しかしここでは、機能の相互作用を見ることができます。特定のMOフレームワークに縛られているのが残念

なぜなら、多重共線性によって重要性が過小評価される可能性があるからである。

もちろん、これだけたくさんのサインがあるのに、手探りでやるのはよくないですが
 
mytarmailS:

いいえ、1層はプリミティブで、1重の乗算に過ぎません

それはあなたの理論でしょう。

それがこちら、Tsybenkoの定理です。

提示された式y = x1/x2。- は連続であり、2次元のみである。


https://www.mql5.com/ru/code/9002

推奨する。

  • 3層のネットワーク（numLayers=3：1入力、1隠れ家、1出力）で、ほとんどの場合において十分である。Tsybenkoの定理によれば、隠れ層が1つのネットワークは、任意の連続多次元関数を任意の精度で近似することが可能である。隠れ層が2層のネットワークは、任意の離散多次元関数を近似することが可能である。
エリブラリウス

提示された式y = x1/x2。- は連続であり、2次元のみである。

離散的か連続的か

 
mytarmailS:

離散的なのか連続的な のか？

連続するのです。隙間や穴はありませんか？図面例をご覧になりましたか？


 
elibrarius:

連続する。隙間や穴があいていないか？図面例をご覧になりましたか？

そうですね...。

連続関数とは瞬間的な「ジャンプ」ギャップと 呼ぶ）を伴わずに変化 する関数、つまり、引数の 小さな変化が関数の値の小さな 変化につながる関数の ことをいう。連続関数のグラフは 連続した線に なります。

 
mytarmailS:

y = x1/x2が 崩れるのはどの時点か？
 
elibrarius:
y = x1/x2 はどこで途切れているのでしょうか？

x2=0

