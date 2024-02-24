トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1148 1...114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155...3399 新しいコメント 削除済み 2018.11.06 19:35 #11471 FxTrader562 です。いいえ、何とかあなただけのインプリメント、利益と損失に関連する機能を 報いるために何かを持っている...その後、最も利益を作るために自然に自分自身を改善しようとする試みのエージェントを閉じ:)。 しかし、それをどのように行うかは大きな問題です :))) 私は、あなたにお見せしたことを自分なりに試してみました :))もしかしたら、現在の市場の状況（分布）に関連した、別の確率分布からのサンプルが必要かもしれませんね。） Aleksey Vyazmikin 2018.11.07 23:14 #11472 どこに行ったんだ？Dr.トレーダー ? Violetta Novak 2018.11.07 23:32 #11473 アレクセイ・ヴャジミキン どこに行ったんだ？Dr.トレーダー ?夏からとっくにいなくなってる(( Aleksey Vyazmikin 2018.11.07 23:46 #11474 ノバヤだいぶ前の夏に失踪しました((.7月31日に最後に話をしたきり、それっきり...。 mytarmailS 2018.11.09 18:47 #11475 マキシムカ こんにちは！ 聞いてください、私はピボットポイントでいくつかの予測をしました、今のところB+だけですが、明日はB+にもいくつかあります......。 ストップはあくまで視覚的なものであり、ctではありません。 プレディクターはすでに独自に上向きに働いている。提案があるのですが、open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3...というフォーマットでデータを送ったらどうでしょう？ OHLCのデータからフィルタリングのための予測式を生成し、ネットワークを学習させるなどすれば、何か役に立つことがあるかもしれませんね。 いかがでしょうか？ 削除済み 2018.11.09 19:24 #11476 mytarmailS:マキシムカ こんにちは！ 聞いてください、私はピボットポイントでいくつかの予測をしました、今のところB+だけですが、明日はB+にもいくつかあります......。 ストップはあくまで視覚的なもので、CPではありません。 プレディクターはすでに独自に上向きに働いている。提案があるのですが、open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3...というフォーマットでデータを送ったらどうでしょう？ OHLCのデータからフィルタリングのための予測式を生成し、ネットワークを学習させるなどすれば、何か役に立つことがあるかもしれませんね。 なんて言うんだ？おい、時間がないんだ...。学ぶべきことはたくさんあります。 削除済み 2018.11.09 19:25 #11477 サットン、バトロートRL第2版、もはや草案ではなく最終版 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view 本からの例 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction mytarmailS 2018.11.09 19:30 #11478 マキシム・ドミトリエフスキーどうも、時間がなくて...。勉強することがたくさんあります。よし、別の方法でやってみよう...自分で予測式を生成して、ファイルに保存しておこう。 訓練と目標だけでいいんだ、いいね？ 削除済み 2018.11.09 19:49 #11479 mytarmailS:よし、もう一つの方法...自分でやる！予測式を生成してファイルに詰め込んでおく。 トレーニングと目標をこなせばいいんだよ？オンライントレーニングがありますが、このファイルをどうすればいいのでしょうか？ 最初からmt5に全部入れておけば、誤操作もないでしょう。 Alexander_K 2018.11.09 19:57 #11480 コルドゥン、ドク、ファ、アレシェンカの息子などはどこだ？結局、ミーシャ先生はどこにいるんだ！？ 最も美しい枝が、アナビオスの中で凍りついている...。どうしたんだ！？ 1...114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いいえ、何とかあなただけのインプリメント、利益と損失に関連する機能を 報いるために何かを持っている...その後、最も利益を作るために自然に自分自身を改善しようとする試みのエージェントを閉じ:)。
しかし、それをどのように行うかは大きな問題です :)))
私は、あなたにお見せしたことを自分なりに試してみました :))
もしかしたら、現在の市場の状況（分布）に関連した、別の確率分布からのサンプルが必要かもしれませんね。）
どこに行ったんだ？
夏からとっくにいなくなってる((
だいぶ前の夏に失踪しました((.
7月31日に最後に話をしたきり、それっきり...。
マキシムカ こんにちは！ 聞いてください、私はピボットポイントでいくつかの予測をしました、今のところB+だけですが、明日はB+にもいくつかあります......。
ストップはあくまで視覚的なものであり、ctではありません。
プレディクターはすでに独自に上向きに働いている。提案があるのですが、open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3...というフォーマットでデータを送ったらどうでしょう？
OHLCのデータからフィルタリングのための予測式を生成し、ネットワークを学習させるなどすれば、何か役に立つことがあるかもしれませんね。
いかがでしょうか？
なんて言うんだ？
おい、時間がないんだ...。学ぶべきことはたくさんあります。
サットン、バトロートRL第2版、もはや草案ではなく最終版 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view
本からの例 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction
どうも、時間がなくて...。勉強することがたくさんあります。
よし、別の方法でやってみよう...自分で予測式を生成して、ファイルに保存しておこう。
訓練と目標だけでいいんだ、いいね？
よし、もう一つの方法...自分でやる！予測式を生成してファイルに詰め込んでおく。
トレーニングと目標をこなせばいいんだよ？
オンライントレーニングがありますが、このファイルをどうすればいいのでしょうか？
最初からmt5に全部入れておけば、誤操作もないでしょう。
コルドゥン、ドク、ファ、アレシェンカの息子などはどこだ？結局、ミーシャ先生はどこにいるんだ！？
最も美しい枝が、アナビオスの中で凍りついている...。どうしたんだ！？