FxTrader562 です。

いいえ、何とかあなただけのインプリメント、利益と損失に関連する機能を 報いるために何かを持っている...その後、最も利益を作るために自然に自分自身を改善しようとする試みのエージェントを閉じ:)。

しかし、それをどのように行うかは大きな問題です :)))

私は、あなたにお見せしたことを自分なりに試してみました :))


もしかしたら、現在の市場の状況（分布）に関連した、別の確率分布からのサンプルが必要かもしれませんね。）

 
どこに行ったんだ？
Dr.トレーダー ?
 
アレクセイ・ヴャジミキン
どこに行ったんだ？
Dr.トレーダー ?

夏からとっくにいなくなってる((

 
ノバヤ

だいぶ前の夏に失踪しました((.

7月31日に最後に話をしたきり、それっきり...。

 

マキシムカ こんにちは！ 聞いてください、私はピボットポイントでいくつかの予測をしました、今のところB+だけですが、明日はB+にもいくつかあります......。


ストップはあくまで視覚的なものであり、ctではありません。




プレディクターはすでに独自に上向きに働いている。提案があるのですが、open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3...というフォーマットでデータを送ったらどうでしょう？

OHLCのデータからフィルタリングのための予測式を生成し、ネットワークを学習させるなどすれば、何か役に立つことがあるかもしれませんね。

いかがでしょうか？

おい、時間がないんだ...。学ぶべきことはたくさんあります。

サットン、バトロートRL第2版、もはや草案ではなく最終版 https://drive.google.com/file/d/1opPSz5AZ_kVa1uWOdOiveNiBFiEOHjkG/view

本からの例 https://github.com/ShangtongZhang/reinforcement-learning-an-introduction

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どうも、時間がなくて...。勉強することがたくさんあります。

よし、別の方法でやってみよう...自分で予測式を生成して、ファイルに保存しておこう。

訓練と目標だけでいいんだ、いいね？

オンライントレーニングがありますが、このファイルをどうすればいいのでしょうか？

最初からmt5に全部入れておけば、誤操作もないでしょう。

 

コルドゥン、ドク、ファ、アレシェンカの息子などはどこだ？結局、ミーシャ先生はどこにいるんだ！？

最も美しい枝が、アナビオスの中で凍りついている...。どうしたんだ！？

