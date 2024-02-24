トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2299

面白いことに、Statisticaでは、MPPニューラルネットワーク（multilayer direct-directed perseptron）のブロックは、y = x1/x2のような依存関係を見つける ことができないのだそうです。

パッケージは600のネットワークを検索し、最も良いネットワークは80％以下の精度を示しました。

隠れニューロンの数は2～8個です。

 
まさか...何層目？

 
mytarmailS:

さあさあ、何層目でしょう？

3


https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960

https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746

 
RBFネットは試していない - カウントに時間がかかるため
 
隠れ層はいくつ？)

 
mytarmailS:

隠れ層はいくつ？)

各ネットワークには、合計3つの層があります。

 
実際に隠れ層が1層あるのですか？

 
入力、出力、そして隠れた1つ？

 
はい

