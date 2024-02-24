トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2299 1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399 新しいコメント denis.eremin 2021.01.16 14:59 #22981 面白いことに、Statisticaでは、MPPニューラルネットワーク（multilayer direct-directed perseptron）のブロックは、y = x1/x2のような依存関係を見つける ことができないのだそうです。 パッケージは600のネットワークを検索し、最も良いネットワークは80％以下の精度を示しました。 隠れニューロンの数は2～8個です。 mytarmailS 2021.01.16 15:33 #22982 denis.eremin: 面白いことに、Statisticaでは、MPPニューラルネットワーク（multilayer direct-directed perseptron）のブロックは、y = x1/x2のような依存関係を見つける ことができないのだそうです。パッケージは600のネットワークを検索し、最も良いネットワークは80％以下の精度を示しました。隠れニューロンの数は2～8個です。 まさか...何層目？ denis.eremin 2021.01.16 15:41 #22983 mytarmailS: さあさあ、何層目でしょう？ 3 削除済み 2021.01.16 15:45 #22984 denis.eremin: 面白いことに、Statisticaでは、MPPニューラルネットワーク（multilayer direct-directed perseptron）のブロックは、y = x1/x2のような依存関係を見つける ことができないのだそうです。パッケージは600のネットワークを検索し、最も良いネットワークは80％以下の精度を示しました。隠れニューロンの数は2～8個です。 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page3#comment_5706960 https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746 denis.eremin 2021.01.16 15:48 #22985 RBFネットは試していない - カウントに時間がかかるため mytarmailS 2021.01.16 15:50 #22986 denis.eremin: 3 隠れ層はいくつ？) denis.eremin 2021.01.16 15:58 #22987 mytarmailS: 隠れ層はいくつ？) 各ネットワークには、合計3つの層があります。 mytarmailS 2021.01.16 16:01 #22988 denis.eremin: 各ネットに合計3層。 実際に隠れ層が1層あるのですか？ Aleksey Mavrin 2021.01.16 16:02 #22989 denis.eremin: 各ネットワークには合計3つの層があります。 入力、出力、そして隠れた1つ？ denis.eremin 2021.01.16 16:02 #22990 mytarmailS: って、実は1隠れ？ はい 1...229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
面白いことに、Statisticaでは、MPPニューラルネットワーク（multilayer direct-directed perseptron）のブロックは、y = x1/x2のような依存関係を見つける ことができないのだそうです。
パッケージは600のネットワークを検索し、最も良いネットワークは80％以下の精度を示しました。
隠れニューロンの数は2～8個です。
まさか...何層目？
さあさあ、何層目でしょう？
3
隠れ層はいくつ？)
各ネットワークには、合計3つの層があります。
実際に隠れ層が1層あるのですか？
入力、出力、そして隠れた1つ？
はい