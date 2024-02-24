トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2310

新しいコメント
削除済み  
Valeriy Yastremskiy：

何も、人それぞれ です。


勿論、無駄なことでなければ
 
Maxim Dmitrievsky:
そこで、ツォスニクに質問があります。サイクルや依存関係を見つけるのに、bpfはacfよりどのように優れているのですか？

PFは特定の周波数の数字を表示するのですか？

何もない、一方が変換される。


耳で結果を引っ張れば、コイン投入で1000％と表示されるかもしれない、素直にやれば、どんな方法でも-+スリップと表示されるのです。

削除済み  
ロールシャッハ

PFには具体的な周波数の数値が表示されるのでしょうか？

耳で聞いて描いた結果なら、コイン投入で1000％、素直にやればどんな方法でも-＋スリップと表示されます。

目的は利益を上げることであり、正直にやろうがやるまいが誰も気にしない。利益を上げることが目的であり、誰もあまり気にしていない。

が、5～10年、少なくとも2年の無調整試験をクリアしていれば、もう正常です
 
マキシム・ドミトリエフスキー

FXに不殺のTSはない、そこがいいところかな。

ツォーやエコノメトリックスは どう違うのですか？

削除済み  
ロールシャッハ

では、csosであろうと計量経済学 であろうと、どんな違いがあるのでしょうか？

最近、Csosの宣伝が多いので、よくわかりません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

いや、最近、CSAの宣伝が多いだけだ。

私見ですが、テクニカル分析や計量経済学 など、いろいろなものがCNCで簡単に説明できるのに、なぜCNCではダメなのでしょうか？

削除済み  
ロールシャッハ

純粋な感想ですが、テクニカル分析や計量経済学、その他いろいろなことは、ツッコミを入れれば簡単に説明できるのに、なぜツッコまないのでしょう。

私の意見ですが、ツオスは相場が1円で、すべてがゴミであるということ以外、まだ何も説明できていないのです。

トラクター運転手のオレグやレナといった好奇心旺盛な仲間はもちろんのこと
 
マキシム・ドミトリエフスキー

純粋に私の意見です。ツォスニッカーズはまだ何も説明できていません。相場がSBで、すべてが無駄であるということ以外は。

トラクター運転手のオレグやレナといった好奇心旺盛な仲間はもちろんのこと

なぜなら、ツォスニクは自分を納得させるために数式でごまかしたりしない。

数学者は、やることがないことにすぐ気がつくから、悩むこともないだろう。
削除済み  
ロールシャッハ

なぜなら、ツォスニクは自分を納得させるために数式をこねくり回さないからです。

そして、数学者は「ここには何もない」とすぐに気がつくので、まったくやらないでしょう。

それなら、彼らがここにいるのはまったく不思議なことだ。彼らはみな、ずっと以前にタオを学んだのだから。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

それなら、彼らがここにいるのはまったく不思議なことだ。彼らはみな、ずっと以前にタオを学んだのだから。

色事は思案の外

1...230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317...3399
新しいコメント