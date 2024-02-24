トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2310 1...230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317...3399 新しいコメント 削除済み 2021.01.20 16:26 #23091 Valeriy Yastremskiy： 何も、人それぞれ です。 勿論、無駄なことでなければ Rorschach 2021.01.20 16:45 #23092 Maxim Dmitrievsky: そこで、ツォスニクに質問があります。サイクルや依存関係を見つけるのに、bpfはacfよりどのように優れているのですか？ PFは特定の周波数の数字を表示するのですか？ 何もない、一方が変換される。 耳で結果を引っ張れば、コイン投入で1000％と表示されるかもしれない、素直にやれば、どんな方法でも-+スリップと表示されるのです。 削除済み 2021.01.20 17:04 #23093 ロールシャッハ： PFには具体的な周波数の数値が表示されるのでしょうか？耳で聞いて描いた結果なら、コイン投入で1000％、素直にやればどんな方法でも-＋スリップと表示されます。目的は利益を上げることであり、正直にやろうがやるまいが誰も気にしない。利益を上げることが目的であり、誰もあまり気にしていない。 が、5～10年、少なくとも2年の無調整試験をクリアしていれば、もう正常です Rorschach 2021.01.20 17:06 #23094 マキシム・ドミトリエフスキー： FXに不殺のTSはない、そこがいいところかな。 ツォーやエコノメトリックスは どう違うのですか？ 削除済み 2021.01.20 17:07 #23095 ロールシャッハ： では、csosであろうと計量経済学 であろうと、どんな違いがあるのでしょうか？ 最近、Csosの宣伝が多いので、よくわかりません。 Rorschach 2021.01.20 17:25 #23096 マキシム・ドミトリエフスキー： いや、最近、CSAの宣伝が多いだけだ。 私見ですが、テクニカル分析や計量経済学 など、いろいろなものがCNCで簡単に説明できるのに、なぜCNCではダメなのでしょうか？ 削除済み 2021.01.20 17:27 #23097 ロールシャッハ： 純粋な感想ですが、テクニカル分析や計量経済学、その他いろいろなことは、ツッコミを入れれば簡単に説明できるのに、なぜツッコまないのでしょう。私の意見ですが、ツオスは相場が1円で、すべてがゴミであるということ以外、まだ何も説明できていないのです。 トラクター運転手のオレグやレナといった好奇心旺盛な仲間はもちろんのこと Rorschach 2021.01.20 17:34 #23098 マキシム・ドミトリエフスキー： 純粋に私の意見です。ツォスニッカーズはまだ何も説明できていません。相場がSBで、すべてが無駄であるということ以外は。 トラクター運転手のオレグやレナといった好奇心旺盛な仲間はもちろんのこと なぜなら、ツォスニクは自分を納得させるために数式でごまかしたりしない。 数学者は、やることがないことにすぐ気がつくから、悩むこともないだろう。 削除済み 2021.01.20 17:39 #23099 ロールシャッハ： なぜなら、ツォスニクは自分を納得させるために数式をこねくり回さないからです。 そして、数学者は「ここには何もない」とすぐに気がつくので、まったくやらないでしょう。 それなら、彼らがここにいるのはまったく不思議なことだ。彼らはみな、ずっと以前にタオを学んだのだから。 Rorschach 2021.01.20 17:45 #23100 マキシム・ドミトリエフスキー： それなら、彼らがここにいるのはまったく不思議なことだ。彼らはみな、ずっと以前にタオを学んだのだから。 色事は思案の外 1...230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何も、人それぞれ です。
そこで、ツォスニクに質問があります。サイクルや依存関係を見つけるのに、bpfはacfよりどのように優れているのですか？
PFは特定の周波数の数字を表示するのですか？
何もない、一方が変換される。
耳で結果を引っ張れば、コイン投入で1000％と表示されるかもしれない、素直にやれば、どんな方法でも-+スリップと表示されるのです。
PFには具体的な周波数の数値が表示されるのでしょうか？
耳で聞いて描いた結果なら、コイン投入で1000％、素直にやればどんな方法でも-＋スリップと表示されます。
目的は利益を上げることであり、正直にやろうがやるまいが誰も気にしない。利益を上げることが目的であり、誰もあまり気にしていない。が、5～10年、少なくとも2年の無調整試験をクリアしていれば、もう正常です
FXに不殺のTSはない、そこがいいところかな。
ツォーやエコノメトリックスは どう違うのですか？
では、csosであろうと計量経済学 であろうと、どんな違いがあるのでしょうか？
最近、Csosの宣伝が多いので、よくわかりません。
いや、最近、CSAの宣伝が多いだけだ。
私見ですが、テクニカル分析や計量経済学 など、いろいろなものがCNCで簡単に説明できるのに、なぜCNCではダメなのでしょうか？
純粋な感想ですが、テクニカル分析や計量経済学、その他いろいろなことは、ツッコミを入れれば簡単に説明できるのに、なぜツッコまないのでしょう。
私の意見ですが、ツオスは相場が1円で、すべてがゴミであるということ以外、まだ何も説明できていないのです。トラクター運転手のオレグやレナといった好奇心旺盛な仲間はもちろんのこと
純粋に私の意見です。ツォスニッカーズはまだ何も説明できていません。相場がSBで、すべてが無駄であるということ以外は。トラクター運転手のオレグやレナといった好奇心旺盛な仲間はもちろんのこと
なぜなら、ツォスニクは自分を納得させるために数式でごまかしたりしない。数学者は、やることがないことにすぐ気がつくから、悩むこともないだろう。
なぜなら、ツォスニクは自分を納得させるために数式をこねくり回さないからです。そして、数学者は「ここには何もない」とすぐに気がつくので、まったくやらないでしょう。
それなら、彼らがここにいるのはまったく不思議なことだ。彼らはみな、ずっと以前にタオを学んだのだから。
それなら、彼らがここにいるのはまったく不思議なことだ。彼らはみな、ずっと以前にタオを学んだのだから。
色事は思案の外