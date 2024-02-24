トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2274 1...226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2021.01.07 13:25 #22731 アレクセイ・ニコラエフ： 数学でも通用しないのではと心配です）大雑把に言うと、ツォスニクは非定常性を持っているので「必要なシステムではない」のですが......）。オーディオの非定常性については、こちらの記事が 参考になります。定常性は厳密な定義を与えることができるが、非定常性は定常性から逸脱する方法が無限にあるため、非常に広い概念である。定常性は厳密な定義を与えることができるが、非定常性は定常性から逸脱する方法が無限にあるため、非常に広い概念である。 少し違いますが、この問題のツォスニクは非常にノイズの多い定常過程を持っており、我々はそれが何であるかを正確に知っており、タスクはノイズを取り除くことです。 私たちの場合、より適しているのは、強さや周期の異なるノイズの多い定常運動が散在するSBモデルで、時間的に繰り返しもあるかもしれませんが、何を探せばいいのかよくわかりません。 Valeriy Yastremskiy 2021.01.07 13:26 #22732 アレクセイ・ニコラエフ： だから、そういう時期（誤差が十分に少ない時期）だけを何とか選んで、それ以外の時期には何もしようとしないことが必要なのです（「普遍的な価格理論」を構築しようとして「FXのバックボーンを壊す」ことは、明らかにどこにも行かない道です）。 そうですね、流れに身を任せられるのになぜ壊れるのか。要はバランスをとることです) Aleksey Nikolayev 2021.01.07 13:40 #22733 Valeriy Yastremskiy： 少し違うのは、ツォスニクは問題の中に非常にノイズの多い定常 過程があり、それが何であるかを正確に知っていて、ノイズを除去するのが課題であることです。 これが彼らの定説である。ちなみに、ノイズは特に静止していることが前提です)。 このような標準的な前提から離れようとする試みについて書いたところです。 Valeriy Yastremskiy： 我々の場合、SBモデルは、強度の異なる、周期の騒がしい定常運動のある種のごちゃ混ぜでより適しており、時間的にも繰り返しが存在するが、正確に何を探せばよいかは不明である。 まあ、たしかにSBは「ゼロ近似」だし、あとは好みの問題か（笑)。 Rorschach 2021.01.07 15:05 #22734 マキシム・ドミトリエフスキー： 数十億円の市場全体がオーバーナイトやスキャルパーで溢れかえっているのに、ある種の文房具のフィルターを通して...と言うのは、強くないですね。永久機関は必要ない、変化させるが、すぐには変化させないhttps://github.com/balzer82/FFT-Pythonまだまだあるんだけど、彼が何をしたのか理解できない。https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb もしかして、ロジックフィルタの話？売れなければならないのだから、きれいな言葉であればあるほどいいのです。私は2011年からこのシステムをモニターしており、私のサイトには素敵なレポートとバックテストがあります。幸いなことに、ソースコードが見つかりました。私のテスターではあることが示され、彼らのレポートでは別のことが示されています。調べ始めたら、私が損切りした日は奇跡的に取引がないそうです。 最初のリンクは、電力網の負荷に関するもので、ここでサイクルを見つけるのは簡単です。また、計量経済学では、明示的なサイクルを持つ例を示すことが好まれる。 2つ目は扱ったことがないのですが、最後の写真によると、フーリエを使ってサイクルを分離し、それを未来に続けたということですが、オレンジ色の線は同じ断片で構成されています、うまくいきませんね。このテーマに関する指標を 紹介します。 Rorschach 2021.01.07 15:08 #22735 マキシム・ドミトリエフスキー： フーリエについて、私はこう考えています。まず、何らかの 分解が行われます（例：stlでループが検索され、bpfの場合、ループはトレードロジックでラップされます。(MOを含む）複雑には見えませんね。 Hilbert-Huang 変換。 動作しない Evgeny Dyuka 2021.01.07 19:13 #22736 ビットが40Kに触れてしまった...。いったいどうしたことでしょう mytarmailS 2021.01.09 09:18 #22737 スケールフリー認識の方法を知っている人はいますか？ 例えば この動画の ように...。 スペクトル（フーリエの可能性が高い）を使って行うことは知っているし、その方法も知っているのですが、私が知っているのは最も効率的な方法ではないようです...。 そこで、科学・産業環境においてスケールフリーが どのように行われているか、どのようなタスクに適用されているか、どこで読めるか...などに興味を持っています。 Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free Sketches 2018.04.07www.youtube.com Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free SketchesMiro Mannino, Azza AbouziedCHI '18: ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Syste... Aleksey Nikolayev 2021.01.09 09:48 #22738 mytarmailS: スケールフリー認識の方法を知っている人はいますか？例えば この動画の ように...。スペクトル（フーリエの可能性が高い）を使って行うことは知っているし、その方法も知っているのですが、私が知っているのは最も効率的な方法ではないようです...。そこで！私は、スケールフリーが科学的・産業的 環境でどのように行われているか、どのようなタスクに適用されているか、どこで読む ことができるか、に興味があります。 DTWかな？ 音声認識におけるDTWの活用に関するハブの記事 です。 削除済み 2021.01.09 12:07 #22739 mytarmailS: スケールフリー認識の方法を知っている人はいますか？例えば この動画の ように...。スペクトル（フーリエの可能性が高い）を使って行うことは知っているし、その方法も知っているのですが、私が知っているのは最も効率的な方法ではないようです...。そこで！私は、スケールフリーが科学的・産業的 環境でどのように行われているか、どのようなタスクに適用されているか、どこで読む ことができるか、に興味があります。 グランドスライディング正規化＋相関 Aleksei Kuznetsov 2021.01.09 12:45 #22740 マキシム・ドミトリエフスキー： グランドスライディング正規化＋相関 これは振幅によるものですが、彼は時間によってやりたいと言っています。 1...226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
数学でも通用しないのではと心配です）大雑把に言うと、ツォスニクは非定常性を持っているので「必要なシステムではない」のですが......）。
オーディオの非定常性については、こちらの記事が 参考になります。
定常性は厳密な定義を与えることができるが、非定常性は定常性から逸脱する方法が無限にあるため、非常に広い概念である。
少し違いますが、この問題のツォスニクは非常にノイズの多い定常過程を持っており、我々はそれが何であるかを正確に知っており、タスクはノイズを取り除くことです。
私たちの場合、より適しているのは、強さや周期の異なるノイズの多い定常運動が散在するSBモデルで、時間的に繰り返しもあるかもしれませんが、何を探せばいいのかよくわかりません。
だから、そういう時期（誤差が十分に少ない時期）だけを何とか選んで、それ以外の時期には何もしようとしないことが必要なのです（「普遍的な価格理論」を構築しようとして「FXのバックボーンを壊す」ことは、明らかにどこにも行かない道です）。
そうですね、流れに身を任せられるのになぜ壊れるのか。要はバランスをとることです)
少し違うのは、ツォスニクは問題の中に非常にノイズの多い定常 過程があり、それが何であるかを正確に知っていて、ノイズを除去するのが課題であることです。
これが彼らの定説である。ちなみに、ノイズは特に静止していることが前提です)。
このような標準的な前提から離れようとする試みについて書いたところです。
我々の場合、SBモデルは、強度の異なる、周期の騒がしい定常運動のある種のごちゃ混ぜでより適しており、時間的にも繰り返しが存在するが、正確に何を探せばよいかは不明である。
まあ、たしかにSBは「ゼロ近似」だし、あとは好みの問題か（笑)。
数十億円の市場全体がオーバーナイトやスキャルパーで溢れかえっているのに、ある種の文房具のフィルターを通して...と言うのは、強くないですね。永久機関は必要ない、変化させるが、すぐには変化させない
https://github.com/balzer82/FFT-Python
まだまだあるんだけど、彼が何をしたのか理解できない。
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
もしかして、ロジックフィルタの話？売れなければならないのだから、きれいな言葉であればあるほどいいのです。私は2011年からこのシステムをモニターしており、私のサイトには素敵なレポートとバックテストがあります。幸いなことに、ソースコードが見つかりました。私のテスターではあることが示され、彼らのレポートでは別のことが示されています。調べ始めたら、私が損切りした日は奇跡的に取引がないそうです。
最初のリンクは、電力網の負荷に関するもので、ここでサイクルを見つけるのは簡単です。また、計量経済学では、明示的なサイクルを持つ例を示すことが好まれる。
2つ目は扱ったことがないのですが、最後の写真によると、フーリエを使ってサイクルを分離し、それを未来に続けたということですが、オレンジ色の線は同じ断片で構成されています、うまくいきませんね。このテーマに関する指標を 紹介します。
フーリエについて、私はこう考えています。まず、何らかの 分解が行われます（例：stl
でループが検索され、bpf
の場合、ループはトレードロジックでラップされます。(MOを含む）複雑には見えませんね。
Hilbert-Huang 変換。
動作しない
スケールフリー認識の方法を知っている人はいますか？
例えば この動画の ように...。
スペクトル（フーリエの可能性が高い）を使って行うことは知っているし、その方法も知っているのですが、私が知っているのは最も効率的な方法ではないようです...。
そこで、科学・産業環境においてスケールフリーが どのように行われているか、どのようなタスクに適用されているか、どこで読めるか...などに興味を持っています。
DTWかな？
音声認識におけるDTWの活用に関するハブの記事 です。
グランドスライディング正規化＋相関
