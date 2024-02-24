トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2274

アレクセイ・ニコラエフ

数学でも通用しないのではと心配です）大雑把に言うと、ツォスニクは非定常性を持っているので「必要なシステムではない」のですが......）。

オーディオの非定常性については、こちらの記事が 参考になります。

定常性は厳密な定義を与えることができるが、非定常性は定常性から逸脱する方法が無限にあるため、非常に広い概念である。

少し違いますが、この問題のツォスニクは非常にノイズの多い定常過程を持っており、我々はそれが何であるかを正確に知っており、タスクはノイズを取り除くことです。

私たちの場合、より適しているのは、強さや周期の異なるノイズの多い定常運動が散在するSBモデルで、時間的に繰り返しもあるかもしれませんが、何を探せばいいのかよくわかりません。

 
アレクセイ・ニコラエフ

だから、そういう時期（誤差が十分に少ない時期）だけを何とか選んで、それ以外の時期には何もしようとしないことが必要なのです（「普遍的な価格理論」を構築しようとして「FXのバックボーンを壊す」ことは、明らかにどこにも行かない道です）。

そうですね、流れに身を任せられるのになぜ壊れるのか。要はバランスをとることです)

 
Valeriy Yastremskiy：

少し違うのは、ツォスニクは問題の中に非常にノイズの多い定常 過程があり、それが何であるかを正確に知っていて、ノイズを除去するのが課題であることです。

これが彼らの定説である。ちなみに、ノイズは特に静止していることが前提です)。

このような標準的な前提から離れようとする試みについて書いたところです。

Valeriy Yastremskiy：

我々の場合、SBモデルは、強度の異なる、周期の騒がしい定常運動のある種のごちゃ混ぜでより適しており、時間的にも繰り返しが存在するが、正確に何を探せばよいかは不明である。

まあ、たしかにSBは「ゼロ近似」だし、あとは好みの問題か（笑)。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

数十億円の市場全体がオーバーナイトやスキャルパーで溢れかえっているのに、ある種の文房具のフィルターを通して...と言うのは、強くないですね。永久機関は必要ない、変化させるが、すぐには変化させない

https://github.com/balzer82/FFT-Python

まだまだあるんだけど、彼が何をしたのか理解できない。

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

もしかして、ロジックフィルタの話？売れなければならないのだから、きれいな言葉であればあるほどいいのです。私は2011年からこのシステムをモニターしており、私のサイトには素敵なレポートとバックテストがあります。幸いなことに、ソースコードが見つかりました。私のテスターではあることが示され、彼らのレポートでは別のことが示されています。調べ始めたら、私が損切りした日は奇跡的に取引がないそうです。

最初のリンクは、電力網の負荷に関するもので、ここでサイクルを見つけるのは簡単です。また、計量経済学では、明示的なサイクルを持つ例を示すことが好まれる。

2つ目は扱ったことがないのですが、最後の写真によると、フーリエを使ってサイクルを分離し、それを未来に続けたということですが、オレンジ色の線は同じ断片で構成されています、うまくいきませんね。このテーマに関する指標を 紹介します。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

フーリエについて、私はこう考えています。まず、何らかの 分解が行われます（例：stl

でループが検索され、bpf

の場合、ループはトレードロジックでラップされます。(MOを含む）複雑には見えませんね。

Hilbert-Huang 変換。

動作しない

 
ビットが40Kに触れてしまった...。いったいどうしたことでしょう
 

スケールフリー認識の方法を知っている人はいますか？

例えば この動画の ように...。

スペクトル（フーリエの可能性が高い）を使って行うことは知っているし、その方法も知っているのですが、私が知っているのは最も効率的な方法ではないようです...。

そこで、科学・産業環境においてスケールフリーが どのように行われているか、どのようなタスクに適用されているか、どこで読めるか...などに興味を持っています。

Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free Sketches
Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free Sketches
  • 2018.04.07
  • www.youtube.com
Expressive Time Series Querying with Hand-Drawn Scale-Free SketchesMiro Mannino, Azza AbouziedCHI '18: ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Syste...
 
DTWかな

音声認識におけるDTWの活用に関するハブの記事 です。

グランドスライディング正規化＋相関

 
マキシム・ドミトリエフスキー

グランドスライディング正規化＋相関

これは振幅によるものですが、彼は時間によってやりたいと言っています。
