mytarmailS:

このSPADEアルゴリズムには 非常に興味があるのですが、まだどうアプローチしていいかわからず、半年ほど前から頭の中をグルグルしています...。

そのためにデータをどのように前処理すればいいのか、ターゲットもそうだし、非常にリソースを食うし、「ビッグデータ」アルゴリズムでないことは間違いないのですが...。

しかし、データマイニング市場には最適なアルゴリズムだと思われます

この例題はシンプルですが、アルゴリズムは面白いです。

 
mytarmailS:

記憶にある限りでは、少し作業しただけでCUが死んでしまった...。

再トレーニングはずっと行われていたのですか？


どうすればいいかというと、半期先のマシンを予測する必要があるのです。

情報源は3つあります。

1）ダッシュそのものの分析とその外挿

2) ダミーを半期ずらすと、その予測は価格近似になる。

3）複数の通貨ペアが相関関係で結ばれている。最も単純なケースはeurusdとusdeurで、一方の予測は他方の予測と一致しなければならない。ペアの数が多ければ多いほど、より正確な予測が得られるはずです。

この3つの作業をどうにかして1つの方程式にまとめなければならない。

 
ロールシャッハ

いや、常にというわけではなく、遺伝的に速くならないように訓練しているのですが......。

ロールシャッハ

あなたの問題が理解できないので、もっとわかりやすく説明してください。

 
mytarmailS:

半期分の予想をしたい。これには2つの方法があり、さらに他の通貨を使用することで誤差を少なくすることができます。それをひとつの数式にまとめたい。しかし、あなたへの質問だけでなく、線形代数学が必要なようです。

 
ロールシャッハ

半期マヒ予想をしたいです。これには2つの方法があり、さらに他の通貨を使用することで誤差を少なくすることができます。それをひとつの数式にまとめたい。しかし、これはあなたへの質問ではなく、線形代数が必要なようです。

1）「半期」とはどういう意味ですか。

2）なぜ、他のことではなく、これをやりたいのですか？

3）なぜ1つのフォーミュラにまとめるのか？

 
mytarmailS:

1 波の周期が10の場合は5本先まで

2 今はシンプルに、後で別のフィルターを使うかもしれない。

3.精度を上げるには、いろいろな方法で予測をして、その平均を取るという感じです。

 
ロールシャッハ

というのは、あまりはっきりしないのですが...

予測したければ、すればいい。他に組み合わせたいものはありますか？

 
mytarmailS:

eurusdとusdeurの予報を探し、もしedの予報が1/deの予報と等しくない場合は、別の予報を探す必要があります。より多くの通貨が関与するほど、最終的な結果はより正確であるべきです。

 
ロールシャッハ

eurusdとusdeurの予測を見つけ、もしedの予測が1/deと等しくない場合は、別の予測を探す必要があります。より多くの通貨が関与するほど、最終的な結果はより正確であるべきです。

そうですね...予報があって、1、2、10、それで操作をすると...。

協会がどう関係するのか、いい加減、理解できない...。

どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？

 
mytarmailS:

eurusdが1.2、maが1.19なら。

とすると、usdeurは0.83333と0.84になるはずです。

それは、予測の正しさを確認するためのものです。

予測の正しさを確認することができます。

