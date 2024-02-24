トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2279 1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2021.01.10 17:06 #22781 mytarmailS: このSPADEアルゴリズムには 非常に興味があるのですが、まだどうアプローチしていいかわからず、半年ほど前から頭の中をグルグルしています...。そのためにデータをどのように前処理すればいいのか、ターゲットもそうだし、非常にリソースを食うし、「ビッグデータ」アルゴリズムでないことは間違いないのですが...。しかし、データマイニング市場には最適なアルゴリズムだと思われます この例題はシンプルですが、アルゴリズムは面白いです。 Rorschach 2021.01.10 19:11 #22782 mytarmailS: 記憶にある限りでは、少し作業しただけでCUが死んでしまった...。 再トレーニングはずっと行われていたのですか？ どうすればいいかというと、半期先のマシンを予測する必要があるのです。 情報源は3つあります。 1）ダッシュそのものの分析とその外挿 2) ダミーを半期ずらすと、その予測は価格近似になる。 3）複数の通貨ペアが相関関係で結ばれている。最も単純なケースはeurusdとusdeurで、一方の予測は他方の予測と一致しなければならない。ペアの数が多ければ多いほど、より正確な予測が得られるはずです。 この3つの作業をどうにかして1つの方程式にまとめなければならない。 mytarmailS 2021.01.10 19:21 #22783 ロールシャッハ： 再トレーニングはずっと行われていたのですか？ いや、常にというわけではなく、遺伝的に速くならないように訓練しているのですが......。 ロールシャッハどうすればいいかというと、半期先の波浪を予測する必要があるのです。情報源は3つあります。1）マシュカそのものを分析し、それを外挿すること2) ダミーを半期ずらすと、その予測は価格近似になる。3）複数の通貨ペアが相関関係で結ばれている。最も単純なケースはeurusdとusdeurで、一方の予測は他方の予測と一致しなければならない。ペアの数が多ければ多いほど、より正確な予測が得られるはずです。この3つの作業を1つの方程式にまとめる必要があるんです。 あなたの問題が理解できないので、もっとわかりやすく説明してください。 Rorschach 2021.01.10 19:32 #22784 mytarmailS: あなたのタスクが理解できないので、必要なことをもっとシンプルに書いてみてください。 半期分の予想をしたい。これには2つの方法があり、さらに他の通貨を使用することで誤差を少なくすることができます。それをひとつの数式にまとめたい。しかし、あなたへの質問だけでなく、線形代数学が必要なようです。 mytarmailS 2021.01.10 19:36 #22785 ロールシャッハ： 半期マヒ予想をしたいです。これには2つの方法があり、さらに他の通貨を使用することで誤差を少なくすることができます。それをひとつの数式にまとめたい。しかし、これはあなたへの質問ではなく、線形代数が必要なようです。 1）「半期」とはどういう意味ですか。 2）なぜ、他のことではなく、これをやりたいのですか？ 3）なぜ1つのフォーミュラにまとめるのか？ Rorschach 2021.01.10 19:50 #22786 mytarmailS: 1）「半期分」とはどういう意味ですか？2）なぜ、他のものでなく、マシュカなのか？3）なぜ1つのフォーミュラにまとめるのか？ 1 波の周期が10の場合は5本先まで 2 今はシンプルに、後で別のフィルターを使うかもしれない。 3.精度を上げるには、いろいろな方法で予測をして、その平均を取るという感じです。 mytarmailS 2021.01.10 19:56 #22787 ロールシャッハ： 1 スイング周期が10の場合、5小節先まで。今はシンプルに2枚、その後別のフィルターでも良いかもしれません。3は、精度を上げるために、異なる手法で予測をして、その平均を取るというようなことです。 というのは、あまりはっきりしないのですが... 予測したければ、すればいい。他に組み合わせたいものはありますか？ Rorschach 2021.01.10 20:02 #22788 mytarmailS: 予想を立てるわけですが、他に組み合わせたいものはありますか？ eurusdとusdeurの予報を探し、もしedの予報が1/deの予報と等しくない場合は、別の予報を探す必要があります。より多くの通貨が関与するほど、最終的な結果はより正確であるべきです。 mytarmailS 2021.01.10 20:09 #22789 ロールシャッハ： eurusdとusdeurの予測を見つけ、もしedの予測が1/deと等しくない場合は、別の予測を探す必要があります。より多くの通貨が関与するほど、最終的な結果はより正確であるべきです。 そうですね...予報があって、1、2、10、それで操作をすると...。 協会がどう関係するのか、いい加減、理解できない...。 どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？ Rorschach 2021.01.10 20:18 #22790 mytarmailS: そうですね...予測があって、1、2、10、それから操作して...。協会がどう関係するのか、理解できない。誰か理解してる？ eurusdが1.2、maが1.19なら。 とすると、usdeurは0.83333と0.84になるはずです。 それは、予測の正しさを確認するためのものです。 予測の正しさを確認することができます。 1...227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このSPADEアルゴリズムには 非常に興味があるのですが、まだどうアプローチしていいかわからず、半年ほど前から頭の中をグルグルしています...。
そのためにデータをどのように前処理すればいいのか、ターゲットもそうだし、非常にリソースを食うし、「ビッグデータ」アルゴリズムでないことは間違いないのですが...。
しかし、データマイニング市場には最適なアルゴリズムだと思われます
この例題はシンプルですが、アルゴリズムは面白いです。
記憶にある限りでは、少し作業しただけでCUが死んでしまった...。
1）ダッシュそのものの分析とその外挿
いや、常にというわけではなく、遺伝的に速くならないように訓練しているのですが......。
どうすればいいかというと、半期先の波浪を予測する必要があるのです。
情報源は3つあります。
1）マシュカそのものを分析し、それを外挿すること
2) ダミーを半期ずらすと、その予測は価格近似になる。
3）複数の通貨ペアが相関関係で結ばれている。最も単純なケースはeurusdとusdeurで、一方の予測は他方の予測と一致しなければならない。ペアの数が多ければ多いほど、より正確な予測が得られるはずです。
この3つの作業を1つの方程式にまとめる必要があるんです。
半期マヒ予想をしたいです。これには2つの方法があり、さらに他の通貨を使用することで誤差を少なくすることができます。それをひとつの数式にまとめたい。しかし、これはあなたへの質問ではなく、線形代数が必要なようです。
2）なぜ、他のものでなく、マシュカなのか？
3）なぜ1つのフォーミュラにまとめるのか？
2 今はシンプルに、後で別のフィルターを使うかもしれない。
今はシンプルに2枚、その後別のフィルターでも良いかもしれません。
3は、精度を上げるために、異なる手法で予測をして、その平均を取るというようなことです。
というのは、あまりはっきりしないのですが...
eurusdとusdeurの予報を探し、もしedの予報が1/deの予報と等しくない場合は、別の予報を探す必要があります。より多くの通貨が関与するほど、最終的な結果はより正確であるべきです。
eurusdとusdeurの予測を見つけ、もしedの予測が1/deと等しくない場合は、別の予測を探す必要があります。より多くの通貨が関与するほど、最終的な結果はより正確であるべきです。
協会がどう関係するのか、理解できない。
誰か理解してる？
eurusdが1.2、maが1.19なら。
とすると、usdeurは0.83333と0.84になるはずです。
予測の正しさを確認することができます。