私の記憶では、TCはしばらく働いていて、死んだと思うのですが・・・。
通常の意味での濾過（ウィザード、フィルターなど）は常に遅れ、市場での遅れは流出...。
別のパラダイムを（遅滞なく）構築すべきです、例えばレベルなど...。
同じオーバーフィットなのに、ディレイがどうしたっていうんだ？
何を待っているんだ？#22497
こんなアイデアもあるんだ......ワゴンとワゴン、行列ができてる。
このファイルでは、2本のマイクの例を示していますが、同じ目的で複数の通貨を使用する別のアイデアもあります。
また、ブラインド適応についても調べる必要がありますね。
損失関数の可視化
同じオーバーフィットなんだから、教え方がどうのこうのって関係ないでしょ？
ファーストのパターンを探さなければならない。
ジンバルで過給ってなんだよw 俺の言ってることちゃんと読んでるのか？
グラフを圧縮・解凍するようなことはアルグリーブにあるのでしょうか？
内挿については、いくつか見受けられます。どれが一番効果的なんだろう？そして、どちらが速いのか？
グラフを圧縮・解凍するものを発見しました。次はどうする？どのように使用するのですか？
1）圧縮された、圧縮されていない12個の現在の状況を認識する？じゃあ、何？平均に？結局、50％が買い、50％が売りということなのかもしれません。
2）トレーニングでは、何か使い道があるのでしょうか？トレーニング用のアレイのサイズを 小さくする？
私には効き目がありませんでした...
を拡大し、×10回ほど絞り込みました。
不変量と戦わずに次元を縮めるという方法もあります。
または無視する)
マシュカのどこがオーバーフィットなんだ？ 俺の書いた文章をちゃんと読んでるのか？
頭を使う)あなたのニューラルネットワークのアプローチは、単純なオーバーフィットです。
10倍は多すぎる。
50％以下が必要だと思います。例えば、1.1倍、1.3倍、1.5倍と試してみてください。
既成のコードがあり、乗数を変更するだけでよい場合は、以下のオプションをチェックしてください。
脳をオンにする)MA期間の上書きというニューラルネットワークのアプローチは、単純なオーバーフィットです。
消していない...。
ネットワークがウェービングの周期をコントロールするのですが、周期は2〜500だと思います......。
2〜500の 周期は2〜500の ラグに等しい
ネットワークがオーバーフィットしているかどうかは問題ではないのですが...。ポイントは、周期と周期==ラグを制御することです。
ステップ1は試されましたか？例えば、予測をする際に、現状をスケーリングしたバリエーションを複数、モデルに投入していますか？
このSPADEアルゴリズムには 非常に興味があるのですが、まだどうアプローチしていいかわからず、半年ほど前から頭の中をグルグルしています...。
そのためにデータをどのように前処理すればいいのか、ターゲットもそうだし、非常にリソースを食うし、「ビッグデータ」アルゴリズムでないことは間違いないのですが...。
しかし、データマイニング市場には最適なアルゴリズムと言えそうだ。