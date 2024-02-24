トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2218 1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.12.03 21:10 #22171 マキシム・ドミトリエフスキー読んでも読んでも分からない学習用ラベルの作成（ランダムサンプリング）学習サンプルは、特徴量（またはトークン）とそれに対応するラベルのセットである。モデルの出力は、予測するために学習しなければならない何らかの情報であるべきです。ここでは、2値分類の場合を考える。モデルは、学習例がクラス0または1に割り当てられる確率を予測することになる。0と1には「買い」と「売り」という取引の方向性が与えられるのは論理的に当然である。つまり、環境パラメータ（特徴量セット）があれば、取引の方向 性を予測できるように学習する必要があるのです。def add_labels(dataset, min, max): labels = [] for i in range(dataset.shape[0]-max): rand = random.randint(min, max) if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]): labels.append(1.0) elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]): labels.append(0.0) else: labels.append(0.0) dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels dataset = dataset.dropna() return datasetこのランダム化の本質、何のためにあるのでしょうか？何を与えるのか？ なぜ、このようなランダムな距離でマークするのでしょうか？ 削除済み 2020.12.03 21:28 #22172 mytarmailS: 読んでも読んでも分からない学習用ラベルの作成（ランダムサンプリング）学習サンプルは、特徴量（またはトークン）とそれに対応するラベルのセットである。モデルの出力は、予測するために学習しなければならない何らかの情報であるべきです。ここでは、2値分類の場合を考える。モデルは、学習例がクラス0または1に割り当てられる確率を予測することになる。0と1には「買い」と「売り」という取引の方向性が与えられるのは論理的に当然である。つまり、環境パラメータ（特徴量セット）があれば、取引の方向 性を予測できるように学習する必要があるのです。このランダム化の本質、何のためにあるのでしょうか？どんな効果があるのでしょうか？ なぜ、このようなランダムな距離でマークするのでしょうか？ nバー先の予測。取引をいつまで続けるべきかわからないとき。利益が出るまでの時間がわからない場合は、質問していただいても結構です。 削除済み 2020.12.03 22:13 #22173 1,000セントのためにウイスキーを1本買った方がいい...カウンセラー ))) 溺れ死んだぞ...もっかい ))) Renat Akhtyamov 2020.12.03 22:17 #22174 Maxim Dmitrievsky: 1000セントのためにウィスキーのボトルを手に入れた方がいいのでは...。アドバイザー ))) デモジットを使って自分でやってみろ そんなの飲めないよ。 削除済み 2020.12.03 22:18 #22175 Renat Akhtyamov： デモジットを買ってこいそんなの飲めないよ。 隠して、恥をかかないように。あなたは皆にすべてを証明したのです。 Renat Akhtyamov 2020.12.03 22:18 #22176 マキシム・ドミトリエフスキー： 隠して、恥をかかないように。すでにみんなに証明済み。 関係ないでしょ。 Aleksey Nikolayev 2020.12.04 07:15 #22177 マキシム・ドミトリエフスキー： 1,000セントのためにウイスキーを1本買った方がいい...カウンセラー )))溺れ死んだぞ...もっかい ))) もし価格が電波のように振舞うなら、オーバーシュートは間違った取引から抜け出すのに最適な方法だ) Uladzimir Izerski 2020.12.04 07:20 #22178 アレクセイ・ニコラエフ： もし価格が無線信号のように振舞うなら、過当競争は間違った取引から抜け出す完璧な方法となるだろう) よくぞ言ってくれました。 Farkhat Guzairov 2020.12.04 07:26 #22179 アレクセイ・ニコラエフ： もし価格が無線信号のように振舞うなら、過剰入札は間違った取引から逃れるための完璧な方法となる)単純な話、間違った判断の事実を、当たり前のこととして受け入れるしかないのです。 そして、このような判断をした結果、最終的な利益がマイナス圏になるのであれば、選んだ方法が根本的に間違っていることの証明は、もう必要ありません。FXは 乞食（私もその一人ですが）向けに作られたものなので、これらのしがらみは全てFXのために発生したと思います。）例えば、オープンポジションの 真価がわからず、特に採算が合わない場合は、ロングポジションを取る余裕がない場合です。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций... Valeriy Yastremskiy 2020.12.04 07:45 #22180 アレクセイ・ニコラエフ： もし価格が無線信号のように振舞うなら、過大入札は間違った取引から逃れるための完璧な方法である) 電波は永遠ではない)、オフにすることができる) 1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
読んでも読んでも分からない
学習用ラベルの作成（ランダムサンプリング）
学習サンプルは、特徴量（またはトークン）とそれに対応するラベルのセットである。モデルの出力は、予測するために学習しなければならない何らかの情報であるべきです。ここでは、2値分類の場合を考える。モデルは、学習例がクラス0または1に割り当てられる確率を予測することになる。0と1には「買い」と「売り」という取引の方向性が与えられるのは論理的に当然である。つまり、環境パラメータ（特徴量セット）があれば、取引の方向 性を予測できるように学習する必要があるのです。
このランダム化の本質、何のためにあるのでしょうか？何を与えるのか？なぜ、このようなランダムな距離でマークするのでしょうか？
nバー先の予測。取引をいつまで続けるべきかわからないとき。利益が出るまでの時間がわからない場合は、質問していただいても結構です。
もし価格が電波のように振舞うなら、オーバーシュートは間違った取引から抜け出すのに最適な方法だ)
よくぞ言ってくれました。
単純な話、間違った判断の事実を、当たり前のこととして受け入れるしかないのです。
そして、このような判断をした結果、最終的な利益がマイナス圏になるのであれば、選んだ方法が根本的に間違っていることの証明は、もう必要ありません。FXは 乞食（私もその一人ですが）向けに作られたものなので、これらのしがらみは全てFXのために発生したと思います。）例えば、オープンポジションの 真価がわからず、特に採算が合わない場合は、ロングポジションを取る余裕がない場合です。
電波は永遠ではない)、オフにすることができる)