アレキサンダー

しかし、1つの問題があります。グリッドは預けた金を維持するためにポジションを開く のをやめてしまうのです。

多基準最適化って知らないの？

mytarmailS:

多基準最適化って知らないの？

ふざけんなよ...いくつもの結果を足し算してるだけだろうが

下手の考え休むに似たり

 
Maxim Dmitrievsky:
シャープレシオやr2ですぐにトレーニングしてしまうが、それは意味がない。標準的な指標と似ているので、ほとんど同じになるでしょう。

r2とは何ですか？

とりあえず利益を得ようと思っているだけなのですが・・・。

トレーヌのバランス

試験的なバランス

5分、手数料込み...

mytarmailS:

r2とは何ですか？


今のところ、利益のためにトレーニングしているだけですが、試行錯誤中です...。


トレーヌのバランス

しけんじょう

5分、手数料込み...

何のために？

一式揃い踏み
 
マキシム・ドミトリエフスキー

の神経細胞は、実際の神経細胞で発火しています。

いいね!!!

つまり、ニューロンではなく、ブーストなのでは？

mytarmailS:

ナイス!!!

ニューロンではなく、ブースターがあるのでは？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

デタラメ言うなよ...FF数本の結果を足し算しただけだろ。

下手の考え休むに似たり

誰と何のために話しているのか？:)

足し算ができない...

mytarmailS:

誰と、何のために話しているのか？:)

スタックできない...

というか、できない......まあ、分割はできるけど ))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どのような利益ですか、最大ですか？

あとは装着してトレードするだけ。

しょうがない

1) アルゴが死ぬ、時間が経つにつれて

2) 貧弱なフィットネス関数、不安定な結果

 
マキシム・ドミトリエフスキー

の神経細胞は、実際の神経細胞で発火しています。


記事はあなたのものです、リンクをいただけますか？

