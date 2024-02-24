トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2221

mytarmailS:

まあランダムじゃなくてもいいんだけどね。）

彼の役割は何なのか、まだ理解できていません。

ジグザグとか神頼みより、タギングが普通。
 
dunno...理解できないかもしれない。

mytarmailS:

どうだろう...私が理解していないことがあるのかもしれません。

理解することは何もない、アルゴリズムで最も重要な部分ではない。あなたの方法でマークアップすることができます
 
スピードアップするまで待ってください。
Fast235:
待ってください、すぐ行きます。
出て、綺麗に入る🤣🤣 分かった、面白い人たち、また来るね
 
嗜好の話なら、まだしも。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

とにかく...やった

まだ何もトレーニングしていませんが、目視では何も問題ありません。


psaは5コンプの兆しがある

とシミュレーションデータで

少なくとも、クラスターはより高密度になっています。排出量も少ないはずです。

 
のクラスターは、控えめに言っても密度が高いです。排出量も少なくなるはずです。

試してみないと...。

正規化されていない 価格がrsaに提出された場合、その違いを見ることができます。

が、無格付けを使うのは意味がない。


 
mytarmailS:

分類や回帰のために設計されたほとんどすべてのパッケージから、「最小」ニューロンを訓練する方法がわかりました。

主なものは、このパッケージによってニューラル・スケールにアクセスし、修正することができるということです。


レシピは以下の通りです。

1) ニューラルネットワークを訓練する、何があっても、主なものは、重みのあるモデルを得ることである

2) 最適化手法の選択（遺伝学、ムラビ、群れ、アニーリングシミュレーションなど）

3) 適合性関数を書く

4) ニューロンの重みを取り出し、最適化のためのパラメータとして表現する

オール!!!)))

neuronkaをトレーニングして、利益を出すようにしたり、メガインディケータみたいなものを作らせたりすることができます。

もうとっくに考えてありますよ!Rパッケージ - "automl "を参照!

