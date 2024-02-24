トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2222 1...221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229...3399 新しいコメント 削除済み 2020.12.04 13:14 #22211 mytarmailS: とにかく...やりましたまだ何もトレーニングしていないのですが、目視では何も問題はないようです。rsaは5コンプの気配がある。とシミュレーションデータを使って 鍛える、実験する。飽きたら他のトピックを提案する その結果を記事へのコメントで共有していただけるとよりよいです 立つ鳥跡を濁さず Fast235 2020.12.04 13:23 #22212 マキシム・ドミトリエフスキー 出てきて、素敵に入る🤣🤣 よし、面白いから、また来よう。 マキシマムカさんは本当に競う人がいないと思っているのですね、アドレスで、私がまた見ていることをほのめかしたようですが、いえ、私はこのスレッドを見ていません、チェックできる人がいるならば私は誰でしょう。 手伝ってあげたいけど、まだMoDに興味はないんだ。 約2年前まで、何か質問があったのですが、正確に覚えていないのですが、私個人に対してではなく、自分でやるしかないような内容でした）。 mytarmailS 2020.12.04 13:27 #22213 Vladimir Perervenko: すべては、ずっと前からわかっていたことなのですRパッケージ - "automl "を参照 ありがとうございます、例題に目を通しましたが、フィットネス関数によるネットワークの学習は 見当たりませんでした、すべての例題はXとYのデータです、多分、ターゲットではなく、自分自身で重みを学習する方法があるだけだと思います... 間違っていたら、max profit training networkで例示していただけるとありがたいのですが・・・。 マキシム・ドミトリエフスキー記事のコメント欄で結果を共有していただけるとよりよいですここで迷うんです。 新しい投稿はしていません。 削除済み 2020.12.04 13:29 #22214 mytarmailS: 新しいものを投稿するわけでもないし。 他の機能も拾えるかもしれない、全部は無理だけど。 mytarmailS 2020.12.04 13:33 #22215 マキシム・ドミトリエフスキー： 他の機能も拾えるかもしれませんね、全部は無理ですが。 シミュレーションには、こんなナニかがある。 遺伝的に入手しようと思えば、永久サンプリングに置き換えられると思います。 削除済み 2020.12.04 13:36 #22216 mytarmailS: シミュレーションでは、このような使い方ができます。 遺伝的にピックアップしてみるのもいいと思います、きっと常時サンプリングに代わるでしょう。 初期化用です。 Uladzimir Izerski 2020.12.04 13:41 #22217 Maxim Dmitrievsky: モニタリングをオフにするほど漏らしたのは、+で撮影したのでしょうか？🤣🤣 それとも、もう一枚チェキを取りに走ったのか？このサーカスは愉快ですね😄😄😄。 市場には早すぎるよ、マヒムカ。機械学習で猫と犬を見分ける練習をする。 もう買ったよ、だから答えてるんだ。そうでなければ、わざわざ返信することもないでしょう。へえー、そうなんだ。アデュー。回答はありません。読まないよ。 Fast235 2020.12.04 13:43 #22218 Uladzimir Izerski： マヒムカさん、まだ早いですよ。猫と犬の区別をつける練習をしなければならない。もう、そうだから、答えているんです。そうでなければ、わざわざ答える必要はないでしょう。へえー、そうなんだ。アデュー。回答はありません。読まないよ。 ウラジミール、私はあなたを全く支持しません、マクシムカは私の大切な仲間です、私はまだMEで彼を支持することはできません。 mytarmailS 2020.12.04 13:49 #22219 Maxim Dmitrievsky: やめてください、これはアプリオリに初期化するためのものです。 大丈夫 psaで教えたのか、それともオリジナルで教えたのか？ 削除済み 2020.12.04 13:50 #22220 mytarmailS: 大丈夫RSAやオリジナルで教えたのですか？ オリジナルではもっとうまくできたんですけどね。 1...221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
とにかく...やりました
まだ何もトレーニングしていないのですが、目視では何も問題はないようです。
rsaは5コンプの気配がある。
とシミュレーションデータを使って
鍛える、実験する。飽きたら他のトピックを提案する
その結果を記事へのコメントで共有していただけるとよりよいです
立つ鳥跡を濁さず
出てきて、素敵に入る🤣🤣 よし、面白いから、また来よう。
マキシマムカさんは本当に競う人がいないと思っているのですね、アドレスで、私がまた見ていることをほのめかしたようですが、いえ、私はこのスレッドを見ていません、チェックできる人がいるならば私は誰でしょう。
手伝ってあげたいけど、まだMoDに興味はないんだ。
約2年前まで、何か質問があったのですが、正確に覚えていないのですが、私個人に対してではなく、自分でやるしかないような内容でした）。
すべては、ずっと前からわかっていたことなのですRパッケージ - "automl "を参照
ありがとうございます、例題に目を通しましたが、フィットネス関数によるネットワークの学習は 見当たりませんでした、すべての例題はXとYのデータです、多分、ターゲットではなく、自分自身で重みを学習する方法があるだけだと思います...
間違っていたら、max profit training networkで例示していただけるとありがたいのですが・・・。
記事のコメント欄で結果を共有していただけるとよりよいです
ここで迷うんです。
新しい投稿はしていません。
新しいものを投稿するわけでもないし。
他の機能も拾えるかもしれない、全部は無理だけど。
他の機能も拾えるかもしれませんね、全部は無理ですが。
シミュレーションには、こんなナニかがある。
遺伝的に入手しようと思えば、永久サンプリングに置き換えられると思います。
シミュレーションでは、このような使い方ができます。
遺伝的にピックアップしてみるのもいいと思います、きっと常時サンプリングに代わるでしょう。
モニタリングをオフにするほど漏らしたのは、+で撮影したのでしょうか？🤣🤣 それとも、もう一枚チェキを取りに走ったのか？このサーカスは愉快ですね😄😄😄。
市場には早すぎるよ、マヒムカ。機械学習で猫と犬を見分ける練習をする。
もう買ったよ、だから答えてるんだ。そうでなければ、わざわざ返信することもないでしょう。へえー、そうなんだ。アデュー。回答はありません。読まないよ。
マヒムカさん、まだ早いですよ。猫と犬の区別をつける練習をしなければならない。
もう、そうだから、答えているんです。そうでなければ、わざわざ答える必要はないでしょう。へえー、そうなんだ。アデュー。回答はありません。読まないよ。
ウラジミール、私はあなたを全く支持しません、マクシムカは私の大切な仲間です、私はまだMEで彼を支持することはできません。
やめてください、これはアプリオリに初期化するためのものです。
大丈夫
psaで教えたのか、それともオリジナルで教えたのか？
大丈夫
RSAやオリジナルで教えたのですか？
オリジナルではもっとうまくできたんですけどね。