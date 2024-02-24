トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1105

新しいコメント
 
mytarmailS:

私は、一般的な明白な概念ではなく、特定のアルゴリズムに興味があります。

残念なことに、すでにこのフォーラムで長年書かれてきた以上のことが、もうないのでしょう。

フォーラムで "broaching a flat "を検索してください。以前はホットな話題でしたし、Kodobaseにはいくつかの例があり、フラットに関する定期的な議論が行われています ...市場が横ばいである間 ))))

ファルハット・グザイロフ

そして、本当にMOを語ってくれる人、展開を示してくれる人を、私はまだ待っているのです。

なぜ待つのか？待たされることはない。 人々のコミュニケーションは正常だ。このフォーラムは、100回すべてを議論している、検索が動作している...残されたのは、冴えた頭でもなく、しっかりした尻だけ！？

たぶん、定期的に@マキシム-ドミトリエフスキーは、通信の独特の方法の助けを借りて、正しい方向に衝動を作成するために配布する "魔法のキック" ））、何のために原則的に、彼に、巨大な尊敬)))

削除済み  
ユーリイ・アサウレンコ

ボートと呼ばれるものは、そのように帆走するのです。(с)

リュージュは "s "の数が重要なんです。(с)

削除済み  

フラット」という言葉は波動分析からきている :)

ABCタイプの「フラット」または「スライドフラット」補正を表します。ポストファクトム（事後報告）と記されている。

明らかに、パターンの交互性があり、すべてのパターンが比較によって学習されるため、フラットをマークするために、我々は、波動分析を使用する必要があります。悪名高い「ポイント オブリファレンス」は常に存在しているはずです。

空中に城を建てたり、風車と戦ったりすることについては、お分かりいただけたでしょうか。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

空中の城を探したり、風車と戦ったりすることについては、これでご理解いただけたでしょうか。

またまた、マキシムがやってきて、マジックを配り始めた。)))

削除済み  
イゴール・マカヌ

さて、またまたマキシムがやってきて、魔法のやつを配り始めた...。)))

AIの初歩であるMOについては、演繹的ではなく、ほとんどが帰納的探索であるというのが、今の私の考えです。

これは、アルゴリズム自体が、ある基準を満たしたモデルを通過していくものです。例えば、新しいデータに対する安定性、規則性など。この基準はモデル自身の外部にあるもので、すなわち外部検閲である。結果として得られる（発見される）モデルの品質は、基準の選択に依存するが、間接的に入力データに依存する :)

頭の中に混乱がなければ、どんなMOアルゴリズムでも、いわば完全に理解した上でひねり出すことができる。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

また、AIの初歩であるMOについては、演繹的ではなく、ほとんどが帰納的探索であるというのが、今の私の考えです。

これは、アルゴリズム自体が、ある基準を満たしたモデルを通過していくものです。例えば、新しいデータに対する安定性、規則性など。この基準はモデル自身の外部にあるもので、すなわち外部検閲である。最終的な（発見された）モデルの品質は、基準の選択と、間接的に入力データに依存します :)

ありがとうございます、でもまだまだです、たくさん読む必要があります、NSの基本を学んでいます、多くの新しいこと、それは「直接手に入れることができない」ものです。

の「アルゴリズムそのもの」という部分ですが、AIに関するフリーアクセスの資料があるこのレベルでは、ある種のファンタスマゴリアやユートピアであり、一人か少人数の人が完全に動作する、あるいは急速に適応するシステムを自力で開発できるとは思えないのですが・・・・。以前にも書きましたし、もう一度書きますが、もし市場が単純で、少なくとも現実的なAIモデルが存在し、効果的かつ長期的に利益を上げられるなら、Googleは最初にそれをやるでしょう - 彼らはとても、とても大きなチャンスを持っているのですから......。でも、もしかしたら、偉大なるグーグルが市場を動かしているのかもしれませんね ))))


AIを研究し、利用することで、迅速なシステムの再構成（再トレーニングや最適化だけでなく、予測変数の選択も含む）か、半自動化された予測システムのどちらかしかないと思っています。このような確率を持った曲線を )))) が描き、この曲線を使ってユーザーと一緒に判断する...。とか、ユーザーの意見に反するとか...。普段は当てないんだけどね ))))

削除済み  
イゴール・マカヌ

AIの勉強や活用の展望は、システムの素早い再構成（再トレーニングや最適化だけでなく、予測器の選択も）か、半自動的な予測システムしかない...。このような確率を持った曲線を )))) が描き、この曲線を使ってユーザーと一緒に判断する...。とか、ユーザーの意見に反するとか...。普段は当てないんだけどね ))))

はい、でもファンタズマゴリアってなんですか？ 分バーに1回、モデルが速ければ再トレーニングするのが現実的です

Googleは資本力があるので、市場のことなど気にしていない、むしろ自分たちが市場だと思う。

以前は、検索クエリに基づく市場トレンドがありました。今は閉鎖されたりしています。

そう、閉鎖されたんだ。グーグルファイナンスは今、悲壮感漂う

https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/

 
マキシム・ドミトリエフスキー

フラット」という言葉は波動分析からきている :)

ABCタイプの「フラット」または「スライドフラット」補正を表します。ポストファクトム（事後報告）と記されている。

明らかに、パターンの交互性があり、すべてのパターンが比較によって学習されるため、フラットをマークするために、我々は、波動分析を使用する必要があります。悪名高い「ポイントオブリファレンス」は常に存在しているはずです。

空中に城を建てたり、風車と戦ったりすることについては、これでお分かりいただけたかと思います。

また、補正とは何でしょうか？もしそうでなければ、調整とトレンドを区別するのに役立つ何らかのルールがあるはずだからです。長さの小さいものをフラット、大きいものをトレンドと呼んでいます。

しかし、また問題は、小さな動きと大きな動きとは、何との関係で、小さな動きなのか、大きな動きなのか、ということです。

実際、これらの質問は、パラメトリックシステムやMoが未処理の 市場データに対して決して機能しない理由の答えになります。

================

さて、歌詞はこれくらいにして、本題の「なぜフラットが必要なのか？pd、spレベルを検索するネットワークがあるんです。

強い水準は、いわゆる横ばい状態のときに形成される。


ユーロドル、5m、今

これらは、レベル

だから、価格が横ばいであるとき、私が探しているのはこれらのレベルである。


削除済み  
mytarmailS:

補正とは何ですか？また、主観的な概念でもあります。そうでなければ、補正とトレンドを区別するための何らかのルールがあるはずで、補正がトレンドに変わることも、その逆もよくあることだからです。長さの小さいものをフラット、大きいものをトレンドと呼んでいます。

補正は衝動的なものではありません。これらの概念はすべて波動分析によるものである。この概念は、客観的でも主観的でもなく、定義されれば客観的である。

そして、コリドー（corridor）、レンジ（range）など、別の言葉で呼ぶようにします。そうすれば、誰にでもわかりやすい。

 
イゴール・マカヌ

残念なことに、この掲示板に長年書き込まれてきた以上のものがあるのでしょうかね。

フォーラムで "broaching a flat "を検索してください。以前はホットな話題でしたし、kodobaseにはいくつかの例があり、フルートの議論も定期的に行われています...。市場が横ばいである間 ))))

なぜ待つのか？市場も横ばいだし。すべてこのフォーラムで100回議論されている、検索が動作している...残されたのは、明るい頭でもなく、しっかりとした勤勉なお尻だけです

多分、定期的に@Maxim Dmitrievskyが 対話の独特の方法の助けを借りて正しい方向に衝動を作成するために配布する "魔法のキック" ））、何のために原則的に、彼に、巨大な尊敬)))

私は、このスレッドで表現された多くの巧妙な言葉で、誰かが結果を達成できることを待っています。今必要なのは、饒舌で無関係な人。

フラットとMOについてですが、実はAIはフラットかモメンタムかを学習していく過程で、今の時点で正しい確率的な振る舞いを見つけていきます。だから、MOの中で平坦性を判断するアルゴリズムを別に書く意味がない、無駄だ、と。

1...109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112...3399
新しいコメント