トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2803 1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 13:47 #28021 mytarmailS #: セパレーターを変えたとか、そういうことかな。 スクリプトがどのようなエラーを出すのか理解できない。 新しいRにパッケージをインストールしたのに、古いRを使っているのはなぜですか？ いいえ。 その投稿にログを添付したんだけど、僕にもエラーの意味がわからなかったんだ。 Rがこのように動作するため、スクリプトは古いバージョンを必要とし、次に新しいバージョンを必要とする - 非常に不便 - 通常の後方互換性さえない。 mytarmailS#: ここで試してみてください、私はそれをすべて書き直さなければなりませんでした。 ありがとう。前のスクリプトではパスを どこに書くかは明確 だった。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 13:50 #28022 Vladimir Perervenko #:このエラーは、相関行列に未定義の値(NA)が現れたため、findCorrelation関数がそれを使用できないというものです。パッケージを開いて関数の説明を読んでください。スクリプトは乱雑で、不必要な中間結果がたくさんあります。順に説明します：1.caret」パッケージをグローバル・スコープにロードする必要はない。これは非常に重く、多くの依存関係とデータを引っ張ってくる。必要なのは1つの関数だけだ。get.findCor関数に直接インポートするのだ。tidyftパッケージは非常に高速なデータフレーム操作パッケージです。それを使ってください。 ありがとう！ 奇妙なことに、NAはどこから来るのでしょうか？ スクリプトコードについては何も言えません。 私はこのパッケージ"tidyft"を取得する場所を理解していなかった - それはリストにありません、私はgithubからダウンロードする必要があることを理解するが、そこにダウンロードするために何を理解していなかった。 mytarmailS 2022.10.27 14:20 #28023 Aleksey Vyazmikin #:まあ、その投稿にログを添付したんだけど、僕もエラーの意味を理解できなかったんだ。 Rcaで作業している限り、このようなエラーは見たことがありません。 Aleksey Vyazmikin#： それがRの動作なので、スクリプトは古いバージョンを必要とし、次に新しいバージョンを必要とします - 非常に不便です - 通常の後方互換性さえありません。 私は長い間Rcaで仕事をしてきましたが、そのような問題を見たことがありません。 アレクセイVyazmikin＃：ありがとうございます。しかし、ファイルのパスをどこに指定するのですか？ file.choose()をパスに置き換えてください。 Aleksey Vyazmikin#: ここがよくわからないのですが、しかもそのトリックはループの中にありました。 ループのことがよくわからないのですが、セットから相関のあるフィーチャーを捨てる必要があるのでしょうか？ もしそうなら、スクリプトがそうしてくれます。 Aleksey Vyazmikin#： このパッケージ "tidyft" をどこで入手するのか理解できません - リストにありません、githubからダウンロードする必要があることは理解できますが、そこで何をダウンロードするのか理解できません。 おっと...くそっ... .... ... まあ、Rcaのマニュアルの最初の50行くらいは読めよ、なんでそんなにバカなんだ？ そして、失敗を全部Rcaや疑似互換性などのせいにして......。もう何年も経つのに、基本的なことも知らないなんて......。 どこのリストを見たんだ？ それとも install.packages("tidyft") まあ、初歩的なことは...。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 14:32 #28024 mytarmailS #:このようなエラーは、Rkaで仕事をしている限り一度も見たことがない。私はこのような問題を見たことがないので、あなたとあなたがそこにインストールしたものに 質問します。 file.choose()をパスに置き換えてみてください。ループのことがよくわからないのですが、セットから相関のあるフィーチャーを捨てる必要があるのでしょうか？ もしそうなら、スクリプトがやってくれます。 そして、他のパッケージはスクリプトで指定されたパッケージに影響を与えることができるのですか？ 私が試したことはすべてここで公開されていることです。 ループではっきりしないのは、異なる係数で投げなければならないということです - 投げる数は直接それに依存します。 mytarmailS#: おっと...ヤバい...。.......まあ、Rcaのマニュアルの最初の50行くらいは読めよ。なんでそんなにバカなんだ？そして、すべての失敗をRcaや疑似互換性などのせいにするんだ。もう何年も経つのに、基本的なことも知らないなんて......。どこのリストを見たんだ？それともまあ、初歩的なことだよね？ 明らかに、私はパッケージを見つけてインストールしようとした。 Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : package ‘tidyft’ is not available (for R version 4.0.5) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' > ただ、どうやら私はまた何らかのバージョンに変更する必要があるようだ。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 14:42 #28025 一般的には、リポジトリ（と呼ばれるもの）のソースを変更する必要があることが判明した。どうやら他の国からの制裁のようだ...。 mytarmailS 2022.10.27 14:50 #28026 Aleksey Vyazmikin #:サイクルで明確でないのは、異なる係数で捨てる必要があることだ。 設定できる係数がある。 他の質問については、他の人に答えてもらいましょう。私は何か理解していないのかもしれません。何が問題なのか分からないが、問題はRcaにあるのではないと思う...。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 16:29 #28027 Vladimir Perervenko #:コントロールのために、このスクリプトを使って私のキットでテストしました。結果は またエラーが出ました :( R version 4.0.5 (2021-03-31) -- "Shake and Throw" Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. [TRUNCATED] > df1 = read.csv(paste0(way, "train.csv"), header = TRUE, sep = ";",dec = ".") > #df1 = fread(paste0(way, "train1.csv")) > #fst::write_fst(df1, "train1.fst") > #-----archiv-------------------------------- > ft <- as_fst(df1) # Error in as_fst(df1) : could not find function "as_fst" Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 16:36 #28028 mytarmailS #:設定できる係数がある。他の質問には他の人に答えてもらいましょう。私は何か理解していないのかもしれません。何が問題なのか分からないが、問題はRcaにあるのではないと思う...。 できるけど、僕はプロセスを自動化することに賛成なんだ。実行してから別のことをするとか、実行してから各ステップが終わるまで待つとか、そういうのは手作業でひねり出す要素になる。 私は作業スクリプトのバージョン3.5を持っており、他のすべてはここの住人のコードのすぐ下で変更されました。新しいバージョンは古いコード（パッケージ）では動かない。 mytarmailS 2022.10.27 16:44 #28029 Aleksey Vyazmikin #:しかし、私はプロセスを自動化することに賛成だ。走りながら別のことをしたり、走りながら各ステージが終わるまで待ったりするのは、ひねり出すための手作業になる。私は作業用スクリプトのバージョン3.5を持っている。新しいバージョンは古いコード（パッケージ）では動かない。 では、この検索のポイントは？ 相関が0.9より大きい特徴をフィルタリングする。 相関が0.8より大きい特徴を除外する。 相関が0.7より大きい特徴を選別する。 相関が0.6より大きい特徴を選別するため。 .... .. これの意味がわからない。一回ふるいにかけて終わり。 ======================================== それに、木造の人間は相関のある特徴なんてどうでもいいというのは有名な話だ。 モデルを訓練し、モデルから重要な特徴を選択する。 無意味なことはしないし、自分の時間も他人の時間も無駄にしない。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 17:04 #28030 Vladimir Perervenko #: もっとパッケージが必要だった #install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE) #install.packages(c("Rcpp"), dependencies=TRUE) #install.packages(c("import"), dependencies=TRUE) スクリプトは6ギガバイトのメモリーを消費し、長い間考え込んでしまった-サンプリング自体は1ギガバイト以内だ-。 まだ待っている。 1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このエラーは、相関行列に未定義の値(NA)が現れたため、findCorrelation関数がそれを使用できないというものです。パッケージを開いて関数の説明を読んでください。
スクリプトは乱雑で、不必要な中間結果がたくさんあります。
順に説明します：
1.caret」パッケージをグローバル・スコープにロードする必要はない。これは非常に重く、多くの依存関係とデータを引っ張ってくる。必要なのは1つの関数だけだ。get.findCor関数に直接インポートするのだ。
tidyftパッケージは非常に高速なデータフレーム操作パッケージです。それを使ってください。
ありがとう！
奇妙なことに、NAはどこから来るのでしょうか？
スクリプトコードについては何も言えません。
私はこのパッケージ"tidyft"を取得する場所を理解していなかった - それはリストにありません、私はgithubからダウンロードする必要があることを理解するが、そこにダウンロードするために何を理解していなかった。
そして、他のパッケージはスクリプトで指定されたパッケージに影響を与えることができるのですか？
私が試したことはすべてここで公開されていることです。
ループではっきりしないのは、異なる係数で投げなければならないということです - 投げる数は直接それに依存します。
コントロールのために、このスクリプトを使って私のキットでテストしました。結果は
またエラーが出ました :(
できるけど、僕はプロセスを自動化することに賛成なんだ。実行してから別のことをするとか、実行してから各ステップが終わるまで待つとか、そういうのは手作業でひねり出す要素になる。
私は作業スクリプトのバージョン3.5を持っており、他のすべてはここの住人のコードのすぐ下で変更されました。新しいバージョンは古いコード（パッケージ）では動かない。
では、この検索のポイントは？
相関が0.9より大きい特徴をフィルタリングする。
相関が0.8より大きい特徴を除外する。
相関が0.7より大きい特徴を選別する。
相関が0.6より大きい特徴を選別するため。
これの意味がわからない。一回ふるいにかけて終わり。
それに、木造の人間は相関のある特徴なんてどうでもいいというのは有名な話だ。
モデルを訓練し、モデルから重要な特徴を選択する。
無意味なことはしないし、自分の時間も他人の時間も無駄にしない。
もっとパッケージが必要だった
スクリプトは6ギガバイトのメモリーを消費し、長い間考え込んでしまった-サンプリング自体は1ギガバイト以内だ-。
まだ待っている。