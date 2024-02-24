トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2187

mytarmailS:
エンコーダーが美しい...今、このVIDEOを見ています。大雑把に言えば、トレードに適したエリアやアノマリーを見つけ、それをフィルターにかけることができるのです。もちろん、サンプリングにも。異常の発見というのは、ここでは誰も取り上げていないテーマです。
 
Maxim Dmitrievsky:
サポートグループのパトラトは支払っているのですか？それとも、違う種類の相互決済があるのでしょうか。現物では、多分😄。

一体誰のことを言ってるんだ？

わかったよ、一日で侮辱されたのは初めてじゃないんだ。

誰のことですか？

Renat Akhtyamov：

一体誰のことを言ってるんだ？

わかったよ、侮辱したんだ。

誰のこと？

私はあなたを侮辱しましたか？独り立ちして、ぶつかって、またぶつかって...。ハリネズミは泣いたが、続けた・・・。サボテン
 
Maxim Dmitrievsky：
侮辱したかな？登ってはぶつかり、また登ってはぶつかる。ハリネズミは泣いたが、続けた・・・。サボテン

どこも突いていないし、あなたに向けて書いているわけでもない。

掲示板で話しているのですから、邪魔しないでください。

ところで、誰のことを指しているのですか？

Renat Akhtyamov：

私は口出ししていませんし、書き込みもしていません。

掲示板で話しているのですから、邪魔しないでください。

では、誰のことを指しているのか？

チャット )) ホットケーキ食べながらエンコーダーについて見てきます。
 
Maxim Dmitrievsky:
アノマリーとは。

 
Maxim Dmitrievsky:
なぜ、解決しなければならないのか。簡単なことで、オートエンコーダ（何でもいい）を作って、それを使うのです。例えが必要なら、ひとつあげるよ。

グッドラック

Vladimir Perervenko:

明かす理由もない。簡単なことで、オートエンコーダー（任意）を作り、それを適用するのです。例えが必要なら、ひとつあげるよ。

グッドラック

CVAEから新しい点をサンプリングする興味深い例で，サンプリングのための範囲選択の例です（特徴空間において）．特徴空間を変換する。クラス/分布の可視化。

python であれば完璧です。
ロールアップの講座は、単にYouTubeの動画を差し込むだけでは面白くないので、諦めていますが、終了しました。

でも、今はcourseraのような無料の有料コースをたくさん開いています。もう一枚ください ））。なぜか英語を勧められるが、何の違いもない。受講回数が多いほど、レベルが上がります。そして、電子証明書を取得する。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

ニューラルネットワークや最適化、実プロセスのモデル作成などを教えてくれる、通常の研究所のコースを受講したいのですが...。

でも、数学が弱すぎる((

