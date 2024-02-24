トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2177

マキシム・ドミトリエフスキー

シグを追加しました。 明日、実行します。

何らかの別のテストでのトレードがある、それらはカウントされない。

そうですか．

では、5Rにコピーして、行ってみましょう。

 
Renat Akhtyamov：

そうですか．

これを5で書き換えてから行こうか

良い買い物ができるよう、万全を期しています。しかし、 注射が 体に与える爽快感から、そろそろ一息つきたいところです。みんなにワイズトレードを。

削除済み  

何か必要なものがあれば、私に言ってください。

データセットに含まれるすべての特徴量から、ラベルに応じて数値を足したり引いたりするだけである。モデルはさらに深い歴史的なテストを受けている

pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] -  0.0001
pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] +  0.0001

寝てみないとわからない。原始的なものもあるようだ。5桁のポイントが10個くらいあって、クラスを分散させればいいんだ、ということがわかったんです。属性によって値の広がりが違うので、どうしたらいいのかわからない。おそらく、それぞれの列で異なる数値が意味を持つのでしょう。あるいは、そうでないかもしれない。

後でビジュアル化します。

あ、そうか。

ワズ

になった。

は、やり過ぎない程度に。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

実際、MAに触れている価格を削除していますよね？

削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

本質的にMAの価格タッチを削除したことが判明？

は平均値をシフト

インプットのムーヴが数台ありますが、どれも値段に触れられています。エントランスに複数のムービングを 設置し、それだけで

 
マキシム・ドミトリエフスキー

平均増分

増分はMA(またはOHLC?)からのデルタで、基本的に私の理解では価格がMAに触れなくなったことを視覚的に意味しています。あるいは、MAがワイドバンド化したのか。純粋にビジュアルで。双方向にシフトしていったと理解しています。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

要するにすべてがうまくいく、MAを他のMAに置き換えて試してみるのは、実に理にかなっている。入力にムウイングを数個つけて、それでおしまい

そして、ターゲット1の意味は？

削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

増分はMA(またはOHLC?)からのデルタで、基本的に私の理解では価格がMAに触れなくなったことを視覚的に意味しています。あるいは、MAがワイドバンド化したのか。純粋にビジュアルで。両方向にシフトしていると理解しています。

MAと価格の違い

 
マキシム・ドミトリエフスキー

マシュカと値段の違い

そうですね、私の頭の中のイメージは正しいのですね。

比較のために結果をお持ちですか？
削除済み  
Aleksey Vyazmikin：

そう、私の頭の中のイメージは正しいのです。

比較のために結果をお持ちですか？

ああ、それなら...私はうんざりしている））普通の人のように週末に飲むだけでなく

まあ、勉強は2ヶ月、テストは5年。信頼できるモデルとはどうあるべきかということです

などなど...2010年から2〜3ヶ月のトレーニングで動き出すこともあるそうです。


