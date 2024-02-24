トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2177 1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399 新しいコメント Renat Akhtyamov 2020.11.22 20:59 #21761 マキシム・ドミトリエフスキー： シグを追加しました。 明日、実行します。何らかの別のテストでのトレードがある、それらはカウントされない。 そうですか． では、5Rにコピーして、行ってみましょう。 Uladzimir Izerski 2020.11.22 21:07 #21762 Renat Akhtyamov： そうですか．これを5で書き換えてから行こうか 良い買い物ができるよう、万全を期しています。しかし、 注射が 体に与える爽快感から、そろそろ一息つきたいところです。みんなにワイズトレードを。 削除済み 2020.11.22 22:14 #21763 何か必要なものがあれば、私に言ってください。 データセットに含まれるすべての特徴量から、ラベルに応じて数値を足したり引いたりするだけである。モデルはさらに深い歴史的なテストを受けている pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] - 0.0001 pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] + 0.0001 寝てみないとわからない。原始的なものもあるようだ。5桁のポイントが10個くらいあって、クラスを分散させればいいんだ、ということがわかったんです。属性によって値の広がりが違うので、どうしたらいいのかわからない。おそらく、それぞれの列で異なる数値が意味を持つのでしょう。あるいは、そうでないかもしれない。 後でビジュアル化します。 あ、そうか。 ワズ になった。 は、やり過ぎない程度に。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:10 #21764 マキシム・ドミトリエフスキー： は、ラベルに応じて、データセット内のすべての特徴量から単純に数値を加算または減算したものである。歴史がさらに深く試されるモデルとなった寝てみないとわからないものなんです。原始的なものもあるようだ。5桁のポイントが10個くらいあって、クラスを分散させればいいんだ、ということがわかったんです。属性によって値の広がりが違うので、どうしたらいいのかわからない。おそらく、それぞれの列で異なる数値が意味を持つのでしょう。あるいは、そうでないかもしれない。後でビジュアル化します。あ、そうか。ワズになった。ただ、やりすぎは禁物です。 実際、MAに触れている価格を削除していますよね？ 削除済み 2020.11.22 23:12 #21765 Aleksey Vyazmikin： 本質的にMAの価格タッチを削除したことが判明？ は平均値をシフト インプットのムーヴが数台ありますが、どれも値段に触れられています。エントランスに複数のムービングを 設置し、それだけで Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:19 #21766 マキシム・ドミトリエフスキー： 平均増分 増分はMA(またはOHLC?)からのデルタで、基本的に私の理解では価格がMAに触れなくなったことを視覚的に意味しています。あるいは、MAがワイドバンド化したのか。純粋にビジュアルで。双方向にシフトしていったと理解しています。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:21 #21767 マキシム・ドミトリエフスキー要するにすべてがうまくいく、MAを他のMAに置き換えて試してみるのは、実に理にかなっている。入力にムウイングを数個つけて、それでおしまい そして、ターゲット1の意味は？ 削除済み 2020.11.22 23:21 #21768 Aleksey Vyazmikin： 増分はMA(またはOHLC?)からのデルタで、基本的に私の理解では価格がMAに触れなくなったことを視覚的に意味しています。あるいは、MAがワイドバンド化したのか。純粋にビジュアルで。両方向にシフトしていると理解しています。 MAと価格の違い Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:21 #21769 マキシム・ドミトリエフスキー： マシュカと値段の違いそうですね、私の頭の中のイメージは正しいのですね。 比較のために結果をお持ちですか？ 削除済み 2020.11.22 23:23 #21770 Aleksey Vyazmikin： そう、私の頭の中のイメージは正しいのです。 比較のために結果をお持ちですか？ ああ、それなら...私はうんざりしている））普通の人のように週末に飲むだけでなく まあ、勉強は2ヶ月、テストは5年。信頼できるモデルとはどうあるべきかということです などなど...2010年から2〜3ヶ月のトレーニングで動き出すこともあるそうです。 1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
シグを追加しました。 明日、実行します。
何らかの別のテストでのトレードがある、それらはカウントされない。
そうですか．
では、5Rにコピーして、行ってみましょう。
そうですか．
これを5で書き換えてから行こうか
良い買い物ができるよう、万全を期しています。しかし、 注射が 体に与える爽快感から、そろそろ一息つきたいところです。みんなにワイズトレードを。
何か必要なものがあれば、私に言ってください。
データセットに含まれるすべての特徴量から、ラベルに応じて数値を足したり引いたりするだけである。モデルはさらに深い歴史的なテストを受けている
寝てみないとわからない。原始的なものもあるようだ。5桁のポイントが10個くらいあって、クラスを分散させればいいんだ、ということがわかったんです。属性によって値の広がりが違うので、どうしたらいいのかわからない。おそらく、それぞれの列で異なる数値が意味を持つのでしょう。あるいは、そうでないかもしれない。
後でビジュアル化します。
あ、そうか。
ワズ
になった。
は、やり過ぎない程度に。
実際、MAに触れている価格を削除していますよね？
本質的にMAの価格タッチを削除したことが判明？
は平均値をシフト
インプットのムーヴが数台ありますが、どれも値段に触れられています。エントランスに複数のムービングを 設置し、それだけで
平均増分
増分はMA(またはOHLC?)からのデルタで、基本的に私の理解では価格がMAに触れなくなったことを視覚的に意味しています。あるいは、MAがワイドバンド化したのか。純粋にビジュアルで。双方向にシフトしていったと理解しています。
要するにすべてがうまくいく、MAを他のMAに置き換えて試してみるのは、実に理にかなっている。入力にムウイングを数個つけて、それでおしまい
そして、ターゲット1の意味は？
MAと価格の違い
そうですね、私の頭の中のイメージは正しいのですね。比較のために結果をお持ちですか？
ああ、それなら...私はうんざりしている））普通の人のように週末に飲むだけでなく
まあ、勉強は2ヶ月、テストは5年。信頼できるモデルとはどうあるべきかということです
などなど...2010年から2〜3ヶ月のトレーニングで動き出すこともあるそうです。