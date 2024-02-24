トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2119 1...211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126...3399 新しいコメント Alexander_K 2020.11.15 10:22 #21181 elibrarius: ダニが間引きされている、証券会社によってダニの数が違うという話をどこかで読みました。1分間に100回のものもあれば、300回のものもあります。デモ口座では 全く来ないことはほとんどない。例えば、あるブローカーは流動性と相場のプロバイダーが1つ、他のブローカーは3つ、そして他のブローカーはそれらを組み合わせています。 あるブローカーから別のブローカーへ不安定なものに、安定したものを作ることは不可能です。 はい、その通りです!付け加えるのを忘れていましたが、DemkoはAlpariのティック（ここにブローカー名を書いていいのかどうか...）について研究していたのです。 mytarmailS 2020.11.15 10:24 #21182 kapelmann: 定常性/非定常性は、すべてのトレーダーの悩みの原因ではありません。我々は、金融シリーズと同じ統計的特性を持つシリーズ、同じ非定常のものを即興で作ることができますが、そこから聖杯を作るのは簡単です。価格予測は目的ではなく、取引するためには将来のリターンを予測する必要があり、リターンの系列は 季節変動に沿えば、準定常となります。しかし、将来の帰国者の予測は非常に悪く、非定常性とは何の関係もありません。累積価格であれば、季節変動性のような明らかなパターンになりますが、そうではないので、なぜこの話を続ける必要があるのでしょうか。 このままでは、周波数が浮いてしまうし、もしかしたら位相も...。 振幅はキープしている...。 4倍高調波10kの履歴に適合したモデルの500ポイントに対する予測は次のとおりです。 予測は500ポイント全てに関連しているが、頻度は変動しており、理解しがたいアルゴリズムに従って変動していることがわかる と、これまたいい例で、非常に迷惑な話ですが mytarmailS 2020.11.15 10:29 #21183 mytarmailS: 周波数や位相が変化し、振幅が変化する。4倍高調波10kの履歴に適合したモデルの500ポイントに対する予測は次のとおりです。予測は500ポイントすべてで有効だが、周波数は理解しがたいアルゴリズムに従って変動していることがわかるそして、これは優れた例で、時にはもっと悪いこともあります。 つまり、あなたがやっているこれらの「切り通し」はすべてだから、理解もせず、現状への適応力もない「切り口」は、すべてゴミなのだ。 現在の状況を推定し、系列か予測のどちらかを適切に変更する適応的なアルゴリズムを構築する必要があります。 Alexander_K 2020.11.15 10:33 #21184 mytarmailS: だから、あなたのこの「切り口」は、理解もなく、本文の状況への適応性もなく、すべてたわごとなのです。理解することなく、テキストの状況に適応することなく、まったくもって残念です。 逆に、データの間引きやイベントストリームをある種のヘテロジニアスな時間に変換する手法では、そんな絵をどこかで見たことがありますね。イコールティックバーのOPEN価格への還元という形での間引きは悪いことではありません。でも、しつこくは言いません。 mytarmailS 2020.11.15 10:39 #21185 Alexander_K： 逆に、データの間引きやイベントストリームの縮小で、ある種の異質な時間にそんな絵をどこかで見たことがある。イコールティックバーのOPEN価格への還元としての間引きは、悪いことではありません。でも、しつこくは言いません。 間引きは効果がないとは言いませんし、むしろ必要なことですが、皆さんがおっしゃるような原始的な形ではダメです 現在の状況を評価し、適切に設定を変更する適応型フィルターがあります。 そして、非定常的な市場には、周期が14のストキャスティクスがある。 ティックやリターンなどを議論するときは、ストキャスティクスを議論することになります。 PS デムコはクールな男で、彼と話したことがあるんだ． 同期問題に対する可能な解決策 https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280 How can I align/synchronize two signals? 2012.07.05person157 person157 223 1 1 gold badge 2 2 silver badges 6 6 bronze badgesstats.stackexchange.com I'm doing some research but have come stuck at the analysis stage (should've paid more attention to my stats lectures). I've collected two simultaneous signals: flow rate integrated for volume and change in chest expansion. I'd like compare the signals and ultimately hope to derive volume from the chest expansion signal. But first I have to... 削除済み 2020.11.15 11:05 #21186 Alexander_K： :))))こちらのコメントも興味深いです。https://smart-lab.ru/blog/658290.php 本当に面白いコメントがあると思い始めていたのですが、そこ... Alexander_K 2020.11.15 11:18 #21187 Oleg avtomat: 本当に面白いコメントがあると思い始めていたのですが、そこに... まあ、どうでしょう...。私にとっては、MOの金融シリーズへの適用性というテーマで、ここ最近で最高のディベートとなりました。 主な結論は、定常性を見いだせなければ、ニューラルネットワークが市場でできることは何もない、ということです。そして、人生経験がまさにそうであることを示唆している。 一番簡単な例は、今、あなたがデムコのことを言ったときです。この方はまさに、10年以上この掲示板を見ていて、この掲示板は日常の一部であり、絶対に離れないとおっしゃっていた方です。 ところが、OPEN等倍で何度も実験しているうちに、突然、叫び声が上がった。"10年以上探していたものに出会えた!!!今度はお前が苦しむ番だ！"そして彼は、どうやら永久に去ってしまったようだ...。もう2年も音沙汰がない。 改めてご理解いただきたいのですが、デムコはFXの大ファンであり、失望したと言う必要はないでしょう。結論は、OPENイコールバーの値段で聖杯を 見つけ、今はポケットに現金を詰め込んでいるだけである。ほらね...。 削除済み 2020.11.15 11:21 #21188 Alexander_K： どうだろう...私にとっては、MOの金融シリーズへの適用可能性に関する、ここ最近で最高の議論となりました。主な結論は、定常性を見いだせなければ、ニューラルネットワーカーが市場でできることは何もない、ということです。そして、人生経験がまさにそうであることを示唆している。一番簡単な例は、今、あなたがデムコのことを言ったときです。この方はまさに、10年以上この掲示板を見ていて、この掲示板は日常の一部であり、絶対に離れないとおっしゃっていた方です。ところが、OPEN等倍で何度も実験しているうちに、突然、叫び声が上がった。"10年以上探していたものに出会えた!!!今度はお前が苦しむ番だ！"そして、彼は永久に去ったようだ...。もう2年も音沙汰がない。もう一度、理解のために - デムコはFXの一番のファンですから、がっかりしているとは言えません。結論は、OPEN等価棒の値段で聖杯を見つけ、今は現金で私腹を肥やしているに過ぎないのだ。そんな感じで...みんなで一緒に...アリョーシャ、アサウレンコ、デムコ、フォクスニク、ドク...集団墓地でない限りは。 個人的には、デムコがプライベートメッセージでメモを書いてくれたが、私が理解したところでは、彼には何の効果もなかった。 Alexander_K 2020.11.15 11:22 #21189 マキシム・ドミトリエフスキー： みんなで一緒に... 悪徳投資家に鞭打たれた息子アレシェンカの道を歩んできたつもりですか？うーん...。なぜかというと、何が起きてもおかしくないから...。 削除済み 2020.11.15 11:27 #21190 Alexander_K： 悪徳投資家に鞭打たれた息子アレシェンカの道を歩んできたつもりですか？うーん......。なんでもあり 尻尾を巻いて去るのではなく、潔く去るべきでしょう )) 。 レシェトフと、彼のジェネレーターに対する大きな失望についても触れておこう。 1...211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ダニが間引きされている、証券会社によってダニの数が違うという話をどこかで読みました。1分間に100回のものもあれば、300回のものもあります。デモ口座では 全く来ないことはほとんどない。例えば、あるブローカーは流動性と相場のプロバイダーが1つ、他のブローカーは3つ、そして他のブローカーはそれらを組み合わせています。
あるブローカーから別のブローカーへ不安定なものに、安定したものを作ることは不可能です。
はい、その通りです!付け加えるのを忘れていましたが、DemkoはAlpariのティック（ここにブローカー名を書いていいのかどうか...）について研究していたのです。
定常性/非定常性は、すべてのトレーダーの悩みの原因ではありません。我々は、金融シリーズと同じ統計的特性を持つシリーズ、同じ非定常のものを即興で作ることができますが、そこから聖杯を作るのは簡単です。価格予測は目的ではなく、取引するためには将来のリターンを予測する必要があり、リターンの系列は 季節変動に沿えば、準定常となります。しかし、将来の帰国者の予測は非常に悪く、非定常性とは何の関係もありません。累積価格であれば、季節変動性のような明らかなパターンになりますが、そうではないので、なぜこの話を続ける必要があるのでしょうか。
このままでは、周波数が浮いてしまうし、もしかしたら位相も...。 振幅はキープしている...。
つまり、あなたがやっているこれらの「切り通し」はすべてだから、理解もせず、現状への適応力もない「切り口」は、すべてゴミなのだ。
現在の状況を推定し、系列か予測のどちらかを適切に変更する適応的なアルゴリズムを構築する必要があります。
逆に、データの間引きやイベントストリームをある種のヘテロジニアスな時間に変換する手法では、そんな絵をどこかで見たことがありますね。イコールティックバーのOPEN価格への還元という形での間引きは悪いことではありません。でも、しつこくは言いません。
間引きは効果がないとは言いませんし、むしろ必要なことですが、皆さんがおっしゃるような原始的な形ではダメです
現在の状況を評価し、適切に設定を変更する適応型フィルターがあります。
そして、非定常的な市場には、周期が14のストキャスティクスがある。
ティックやリターンなどを議論するときは、ストキャスティクスを議論することになります。
PS デムコはクールな男で、彼と話したことがあるんだ．
同期問題に対する可能な解決策
まあ、どうでしょう...。私にとっては、MOの金融シリーズへの適用性というテーマで、ここ最近で最高のディベートとなりました。
主な結論は、定常性を見いだせなければ、ニューラルネットワークが市場でできることは何もない、ということです。そして、人生経験がまさにそうであることを示唆している。
一番簡単な例は、今、あなたがデムコのことを言ったときです。この方はまさに、10年以上この掲示板を見ていて、この掲示板は日常の一部であり、絶対に離れないとおっしゃっていた方です。
ところが、OPEN等倍で何度も実験しているうちに、突然、叫び声が上がった。"10年以上探していたものに出会えた!!!今度はお前が苦しむ番だ！"そして彼は、どうやら永久に去ってしまったようだ...。もう2年も音沙汰がない。
改めてご理解いただきたいのですが、デムコはFXの大ファンであり、失望したと言う必要はないでしょう。結論は、OPENイコールバーの値段で聖杯を 見つけ、今はポケットに現金を詰め込んでいるだけである。ほらね...。
みんなで一緒に...アリョーシャ、アサウレンコ、デムコ、フォクスニク、ドク...集団墓地でない限りは。個人的には、デムコがプライベートメッセージでメモを書いてくれたが、私が理解したところでは、彼には何の効果もなかった。
悪徳投資家に鞭打たれた息子アレシェンカの道を歩んできたつもりですか？うーん...。なぜかというと、何が起きてもおかしくないから...。
レシェトフと、彼のジェネレーターに対する大きな失望についても触れておこう。