トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2116

Aleksei Kuznetsov 2020.11.14 06:31 #21151
Aleksey Vyazmikin: いいえ、パーセンテージによると、学習曲線タイプがあります - MOIなしで40％-45％が有益であり、MOIで60％-65％です。しかし、取引においては、利益と損失が同じでなければ指標にはなりません。

TP=SLであれば指標となる

Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 06:33 #21152
elibrarius: TP=SLであれば指標となる
そう書いたのは私ですが...。

削除済み 2020.11.14 07:56 #21153
Aleksey Vyazmikin： もし見つけたら教えてください。さもなければ、自分で自転車を作り始めます :)枝分かれした木を作り、それをクラスタリングの代わりに使って、葉っぱから情報を取って、多数決のクラスを減らすというものです。

何を書いているのか、クラスタリングと何の関係があるのか理解できない。

Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 16:57 #21154
マキシム・ドミトリエフスキー： あなたが何を書いているのか、これがクラスタリングとどう関係するのか理解できません。

本来はターゲットを意識したクラスタリングなんですけどね。
このトピックについて何か役に立つことはありましたか？

削除済み 2020.11.14 17:03 #21155
Aleksey Vyazmikin： これは、基本的にターゲットを意識したクラスタリングです。このトピックについて、何か役に立つことはありましたか？

ターゲットベースのクラスタリングというのはないんです。

Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 17:06 #21156
マキシム・ドミトリエフスキー： ターゲットベースクラスタリングというものは存在しない

教科書では - おそらく :) 単純に限られた属性でクラスタリングしているのです。

削除済み 2020.11.14 17:11 #21157
Aleksey Vyazmikin： 教科書では - おそらく :) 限られた属性に基づくクラスタリングです。

クラスタリングとは何か、飽きずに読んでください。

削除済み 2020.11.14 17:14 #21158
Aleksey Vyazmikin： このトピックについて、何か役に立つ情報を得ることができましたか？

クラスバランスに関する本格的な研究で、まだ完成していません。

Aleksei Kuznetsov 2020.11.14 18:07 #21159
マキシム・ドミトリエフスキー： 的を絞ったクラスタリングなどありえない

各葉は、最大クラス分割を行ったクラスタと呼ぶことができる。
半年ほど前にも同じようなことを申し上げましたね。

削除済み 2020.11.14 18:17 #21160
elibrarius: 各葉は最大クラス分離をしたクラスタと呼ぶことができる。
半年ほど前にも、私の同じような考えに賛同していただいたことがありましたね。

ここで何を議論しているのかわからない。

2つの特徴空間が ある（それぞれ主要な5つの要素を取り上げた）
取引のランダムサンプリングの場合。
2クラスタにクラスタリングする場合。
課題：正しいラベルと優れたクラス分割の間のトレードオフを見つけること。
単純なクラスタリングの場合、ラベルはもちろん取引には不向きです
トランザクションサンプリングの場合 - 特徴空間はよくない
いいえ、パーセンテージによると、学習曲線タイプがあります - MOIなしで40％-45％が有益であり、MOIで60％-65％です。しかし、取引においては、利益と損失が同じでなければ指標にはなりません。
TP=SLであれば指標となる
そう書いたのは私ですが...。
もし見つけたら教えてください。さもなければ、自分で自転車を作り始めます :)
枝分かれした木を作り、それをクラスタリングの代わりに使って、葉っぱから情報を取って、多数決のクラスを減らすというものです。
何を書いているのか、クラスタリングと何の関係があるのか理解できない。
本来はターゲットを意識したクラスタリングなんですけどね。
このトピックについて何か役に立つことはありましたか？
これは、基本的にターゲットを意識したクラスタリングです。
ターゲットベースのクラスタリングというのはないんです。
ターゲットベースクラスタリングというものは存在しない
教科書では - おそらく :)単純に限られた属性でクラスタリングしているのです。
クラスタリングとは何か、飽きずに読んでください。
このトピックについて、何か役に立つ情報を得ることができましたか？
クラスバランスに関する本格的な研究で、まだ完成していません。
的を絞ったクラスタリングなどありえない
半年ほど前にも同じようなことを申し上げましたね。
各葉は最大クラス分離をしたクラスタと呼ぶことができる。
ここで何を議論しているのかわからない。
2つの特徴空間が ある（それぞれ主要な5つの要素を取り上げた）
取引のランダムサンプリングの場合。
2クラスタにクラスタリングする場合。
課題：正しいラベルと優れたクラス分割の間のトレードオフを見つけること。
単純なクラスタリングの場合、ラベルはもちろん取引には不向きです
トランザクションサンプリングの場合 - 特徴空間はよくない