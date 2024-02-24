トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2125 1...211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.11.16 20:25 #21241 イゴール・マカヌ： ?トピックリーディング )))そこに、この作品の始まりがある。http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Refは本当に読んでいるのか？ 要は、そもそも計算能力も論理性もないまま書かれたもので、前述のように効果がある）もちろん水はたくさんあるが、自分でふるいにかけることができるのである。そして、冒頭は、まあ、その時なんですが、冒頭がなければ、この本はなかったことになります。も考慮することができます) Igor Makanu 2020.11.16 20:25 #21242 マキシム・ドミトリエフスキー： http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf線形モデルは常にローカルミニマムに収束することが大きな特徴です。だからこそ、このメソッドは今でも有効なのです は、数年前にこの本を見ました。 見た目は...卒業証書や博士号を書くのが目的なら、そう、これはボードブックなのです。 時系列が目的なら、本書はそれとは別の、コンピュータ開発の黎明期におけるランダムフォレストの発明について書かれています。 よく、NSの多くの束を台無しにするオプションとして、最終的にあなたがオートコーダを得るために、NSのアンサンブルも悪い実際にアプリケーションに慣れて？- この本で畳み込みネットワークまで 得られるのか疑問です Vorontsovは、より関連性の高い古い知識、およびデータ処理 - 私はBPのいくつかのオンラインコースを噛んでいる - そこに何かある;)。 削除済み 2020.11.16 20:29 #21243 elibrarius: テストとトレインの両方のドットがすべて1つの共通のリストにランク付けされる（何らかのパターンに従って並べ替えられる）場合、それらが混在していることを意味します。私の理解はこうです。テストはトレイと一切混ざらないようにすること。 ポイントが独立している場合（自己相関が ない場合）、それらを混合することができますし、そうすべきです。 実は、ランダムフォレストはそのような仕組みになっているのです。 mytarmailS 2020.11.16 20:29 #21244 イゴール・マカヌ： は、数年前にこの本を見ました。見たところまあ、確かに魅力的ではあるのですが、本当に、なぜ？時系列が目的なら、本書はそれとは別の、コンピュータ開発の黎明期におけるランダムフォレストの発明について書かれています。まあ、オプションとしてNSの多くの束、そして最終的にあなたはオートコーダを得る？- この本で畳み込みネットワークまで得られるのか疑問です古い知識、Vorontsovはより適切であり、データ処理 - 私はBPのオンラインコースを勉強し終えた - そこに何かがある;) 何言ってるんだ 酔っ払いか？ ボロンツォフにイバフネンコは誰なのか聞いてみると...。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 20:46 #21245 マキシム・ドミトリエフスキー： 点が独立している（自己相関がない）場合、混合は可能であり、必要である。実際、ランダムフォレストの仕組みはこうなっています。 時系列の両側には、各ポイントと非常に相関のあるポイントが2-3個ずつあります。I.e.独立性の条件を満たしていない mytarmailS 2020.11.16 20:49 #21246 elibrarius: 時系列には、両側で2-3個の非常に相関の高い点があります。I.e.独立性の条件を満たしていない 時系列の ための特別なセスプライシングメソッドがあり、それらをすべて考慮に入れることができる 削除済み 2020.11.16 20:50 #21247 elibrarius: 時系列には、両側で2-3個の非常に相関の高いポイントがあります。I.e.独立性の条件を満たしていない これらの重複を削除することは可能で、新しいデータでシャープに動作し始めますが、スプレッドはカバーされません。 Igor Makanu 2020.11.16 20:51 #21248 マキシム・ドミトリエフスキー： 点が独立している（自己相関がない）場合、混合は可能であり、必要である ノー これは、BP推定におけるACFの目的ではない 自己相関は ラグ = 1 には存在しないが、他のラグには存在する可能性がある。 とACFの推定は、ラグ依存性の評価ではなく、プロセスモデルを特定するための手段に過ぎない - BPがどのプロセスに関連するかを決定した後、データの前処理を開始する - BP自体、またはラグのサンプルを使用するのいずれか 削除済み 2020.11.16 20:56 #21249 イゴール・マカヌ： ノー は 前 は、オーバートレーニングの行く末を示す装飾の後。また、マークの連続性も考慮する必要があります。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 20:58 #21250 マキシム・ドミトリエフスキー： これらの重複を削除することは可能で、新しいデータですぐに動作しますが、スプレッドはカバーされません。 また、スプレッドがカバーされないと意味がないのでは？ 1...211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
?トピックリーディング )))
そこに、この作品の始まりがある。
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
は本当に読んでいるのか？
要は、そもそも計算能力も論理性もないまま書かれたもので、前述のように効果がある）もちろん水はたくさんあるが、自分でふるいにかけることができるのである。そして、冒頭は、まあ、その時なんですが、冒頭がなければ、この本はなかったことになります。も考慮することができます)
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
線形モデルは常にローカルミニマムに収束することが大きな特徴です。だからこそ、このメソッドは今でも有効なのです
テストとトレインの両方のドットがすべて1つの共通のリストにランク付けされる（何らかのパターンに従って並べ替えられる）場合、それらが混在していることを意味します。私の理解はこうです。テストはトレイと一切混ざらないようにすること。
ポイントが独立している場合（自己相関が ない場合）、それらを混合することができますし、そうすべきです。
実は、ランダムフォレストはそのような仕組みになっているのです。
何言ってるんだ 酔っ払いか？
ボロンツォフにイバフネンコは誰なのか聞いてみると...。
時系列には、両側で2-3個の非常に相関の高い点があります。I.e.独立性の条件を満たしていない
時系列の ための特別なセスプライシングメソッドがあり、それらをすべて考慮に入れることができる
これらの重複を削除することは可能で、新しいデータでシャープに動作し始めますが、スプレッドはカバーされません。
点が独立している（自己相関がない）場合、混合は可能であり、必要である
ノー
これは、BP推定におけるACFの目的ではない
自己相関は ラグ = 1 には存在しないが、他のラグには存在する可能性がある。
とACFの推定は、ラグ依存性の評価ではなく、プロセスモデルを特定するための手段に過ぎない - BPがどのプロセスに関連するかを決定した後、データの前処理を開始する - BP自体、またはラグのサンプルを使用するのいずれか
ノー
は
前
は、オーバートレーニングの行く末を示す装飾の後。また、マークの連続性も考慮する必要があります。
