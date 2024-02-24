トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2123 1...211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130...3399 新しいコメント 削除済み 2020.11.16 18:39 #21221 mytarmailS: 何をバカにしてるんだ？ とんでもないことを書いていますね。 フォワードは前だけでいいと叫んでいた人たちを、もうずっと倒してきたと思うんです。 コンボリューションネットは 時系列には使えないと叫んでいた人と同じように（1年くらい前か、もっと前か） mytarmailS 2020.11.16 18:41 #21222 マキシム・ドミトリエフスキー： とんでもないことを書いていますね。 馬鹿の言うことは聞かん） mytarmailS 2020.11.16 18:53 #21223 マキシム・ドミトリエフスキーフォワードは前だけでいいと叫んでいた人たちを、もうずいぶん前に倒したような気がします。 どうやって勝ったんだ？ ただ話して決めただけだろ？ まず、あなた自身が、そして私が、どうして過去の点は予測できても、 未来の点は予測できないのか、説明してください。 あなたから見れば、過去も未来も予測することに違いはないのですが......。モデルはどちらも見ていないので...。 マキシム・ドミトリエフスキー畳み込み網は時系列に使われないと鼻息荒く叫ぶ人がいたように（1年くらい前か、もっと前か） ある種の分裂病患者)) 削除済み 2020.11.16 18:55 #21224 mytarmailS: どうやって勝ったんですか？ 話し合って決めただけです )))) 真剣勝負ですあなたはまず自分自身を説明し、次に私が、現在のポイントから過去のポイントをよく 予測することができ、我々はそれを知って いるが、あなたは将来のものを予測することができないことが判明した方法 ....あなたから見れば、過去も未来も予測することに違いはないのですが......。モデルはどちらも見ていないので...。お前、統合失調症だろ...) すでに説明されていることですが、フォーラムをご覧ください。 mytarmailS 2020.11.16 18:58 #21225 マキシム・ドミトリエフスキー： すでに説明されているので、フォーラムを閲覧してください。 説明してください、すみません、よろしくお願いします・・・。 この沼を彷徨うのは歳をとってからだ 削除済み 2020.11.16 19:08 #21226 mytarmailS: 教えてくれて、ごめんね、ありがとね...。沼は古くなるまで葉を茂らせればいいんだろ？ fichesはそれほど過去にさかのぼることはなく、せいぜい数日前までです。トレインは半年、テストは20年前のもの。 最後にトレインすることで、できるだけ今に近いモデルになるよう 2000年を想定したトレーニングを行い、今日のトレードを行うということですね。 バイバイ mytarmailS 2020.11.16 19:24 #21227 マキシム・ドミトリエフスキー： fichesはそんなに深い過去は見ません、せいぜい数日前までです。トレーヌ半年、テスト20年を使うことで、なるべく今に近いモデルを作ることができます。2000年を想定したトレーニングを行い、今日のトレードにつなげようということですね。さようなら、さようなら。 理屈はダサいけど、まあいいや 20年前のテストなら、今に至るまで遡る必要はないし、今に至るまで遡るなら、20年間テストする必要はない )) より短期間で最適な機種を見つけることができるかもしれない。 削除済み 2020.11.16 19:36 #21228 mytarmailS: 論破される20年前のテストなら最新にする必要はないし、最新にするなら20年前のテストは不要 )) より良い機種を短時間で見つけることができる。 なぜわざわざ聞くんだ？まだデタラメを言ってるのか？ mytarmailS 2020.11.16 19:39 #21229 マキシム・ドミトリエフスキー： デタラメを曲げ続けるなら、なぜ聞いたの？ どうだろう、めちゃくちゃな気分だ。 mytarmailS 2020.11.16 19:52 #21230 マキシム・ドミトリエフスキー イワフネンコが推奨する、モデルが適切に学習するための分割の方法 http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm 1...211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何をバカにしてるんだ？
とんでもないことを書いていますね。
フォワードは前だけでいいと叫んでいた人たちを、もうずっと倒してきたと思うんです。
コンボリューションネットは 時系列には使えないと叫んでいた人と同じように（1年くらい前か、もっと前か）
馬鹿の言うことは聞かん）
どうやって勝ったんだ？ ただ話して決めただけだろ？
まず、あなた自身が、そして私が、どうして過去の点は予測できても、 未来の点は予測できないのか、説明してください。
あなたから見れば、過去も未来も予測することに違いはないのですが......。モデルはどちらも見ていないので...。
ある種の分裂病患者))
お前、統合失調症だろ...)
すでに説明されていることですが、フォーラムをご覧ください。
説明してください、すみません、よろしくお願いします・・・。
この沼を彷徨うのは歳をとってからだ
fichesはそれほど過去にさかのぼることはなく、せいぜい数日前までです。トレインは半年、テストは20年前のもの。
最後にトレインすることで、できるだけ今に近いモデルになるよう
2000年を想定したトレーニングを行い、今日のトレードを行うということですね。
バイバイ
理屈はダサいけど、まあいいや
20年前のテストなら、今に至るまで遡る必要はないし、今に至るまで遡るなら、20年間テストする必要はない )) より短期間で最適な機種を見つけることができるかもしれない。
なぜわざわざ聞くんだ？まだデタラメを言ってるのか？
どうだろう、めちゃくちゃな気分だ。
イワフネンコが推奨する、モデルが適切に学習するための分割の方法
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm