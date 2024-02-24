トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2123

mytarmailS:

何をバカにしてるんだ？

とんでもないことを書いていますね。

フォワードは前だけでいいと叫んでいた人たちを、もうずっと倒してきたと思うんです。

コンボリューションネットは 時系列には使えないと叫んでいた人と同じように（1年くらい前か、もっと前か）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

馬鹿の言うことは聞かん）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

フォワードは前だけでいいと叫んでいた人たちを、もうずいぶん前に倒したような気がします。

どうやって勝ったんだ？ ただ話して決めただけだろ？


まず、あなた自身が、そして私が、どうして過去の点は予測できても 未来の点は予測できないのか、説明してください。

あなたから見れば、過去も未来も予測することに違いはないのですが......。モデルはどちらも見ていないので...。

マキシム・ドミトリエフスキー

畳み込み網は時系列に使われないと鼻息荒く叫ぶ人がいたように（1年くらい前か、もっと前か）

ある種の分裂病患者))

mytarmailS:

すでに説明されていることですが、フォーラムをご覧ください。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

説明してください、すみません、よろしくお願いします・・・。

この沼を彷徨うのは歳をとってからだ

mytarmailS:

fichesはそれほど過去にさかのぼることはなく、せいぜい数日前までです。トレインは半年、テストは20年前のもの。

最後にトレインすることで、できるだけ今に近いモデルになるよう

2000年を想定したトレーニングを行い、今日のトレードを行うということですね。

バイバイ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

理屈はダサいけど、まあいいや

20年前のテストなら、今に至るまで遡る必要はないし、今に至るまで遡るなら、20年間テストする必要はない )) より短期間で最適な機種を見つけることができるかもしれない。

mytarmailS:

論破される

なぜわざわざ聞くんだ？まだデタラメを言ってるのか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どうだろう、めちゃくちゃな気分だ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

イワフネンコが推奨する、モデルが適切に学習するための分割の方法

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content393/Content393.htm

