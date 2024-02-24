トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2114 1...210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121...3399 新しいコメント 削除済み 2020.11.13 16:27 #21131 Aleksey Vyazmikin： マキシム、これどうやってセットアップするんだ？id_tlとは？ わからない、リンクが欲しい。 変換された例の id_tl は，もしかしたら単に 削除済み 2020.11.13 16:27 #21132 Aleksey Vyazmikin： ありがとうございました。すべてうまくいった。私はそれが正しいと思う - テストでちょうどコントロールに行くので、唯一の変換を訓練する - ので、私はやったが、結果は非常に奇妙である - テストサンプルでエラーloglossが1を超え、成長 - これは全くあり得ない - 私はショックを受けています。 いろいろと試してみてください。 これは良いノートブックです https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets をコピーしてテストすることができます。 Resampling strategies for imbalanced datasets www.kaggle.com Explore and run machine learning code with Kaggle Notebooks | Using data from Porto Seguro’s Safe Driver Prediction Aleksey Vyazmikin 2020.11.13 16:39 #21133 マキシム・ドミトリエフスキー： わからない、リンクが欲しい。おそらく、変形した例の特質は、ちょうど 同じ記事 です。そこでは何も明らかではありません。 削除済み 2020.11.13 16:40 #21134 Aleksey Vyazmikin： 同じ記事 であることに変わりはないのですが、そこは何もクリアになっていません。 をコピーしたもので、オリジナルへのリンクがあります。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.13 16:41 #21135 マキシム・ドミトリエフスキー： いろいろと試してみてください。これは良いノートブックです https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasetsをコピーして確認することができます。 これが、私が見ていたロシア語の記事の原文なんですね。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.13 16:42 #21136 マキシム・ドミトリエフスキー： というのはコピー編集で、オリジナルへのリンクを貼りました。 しかし、何の役にも立たない。どうせ情報はない。コードは破られてしまった。 削除済み 2020.11.13 16:47 #21137 Aleksey Vyazmikin： 何の役に立つのか--まだ情報はない--コードは破られている。 そこには、すべてが完璧に書かれているのです。アンバランスクラスはないのですが、見るからに人為的に作っていたようで Aleksey Vyazmikin 2020.11.13 17:04 #21138 マキシム・ドミトリエフスキー： がすべて完璧に書かれています。アンバランスクラスはないのですが、見るからに人為的に作ったもので Tomek links "メソッドは、単にサンプルを均等化しないことが判明しました。Null行の数が4005から3402に減ったので、効果がないのだと思っていました。 削除済み 2020.11.13 17:31 #21139 Aleksey Vyazmikin： Tomek links "メソッドは、サンプルを均等化しないことが判明したのです。 オーバーサンプリングが先で、その後にトドメを刺すのです。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.13 19:29 #21140 Maxim Dmitrievsky： うんうん。まずオーバーサンプリング、次にボリューム これまでのところ、オーバーサンプリングでは何も得られませんが、「tome」によって結果が少し改善されました。これは、データに何かあるということで、重要なのはきちんと掘り下げることです。 サンプルに量子化設定の異なるモデルを適用した場合のヒストグラム。 1...210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシム、これどうやってセットアップするんだ？
id_tlとは？
わからない、リンクが欲しい。
変換された例の id_tl は，もしかしたら単に
ありがとうございました。すべてうまくいった。
私はそれが正しいと思う - テストでちょうどコントロールに行くので、唯一の変換を訓練する - ので、私はやったが、結果は非常に奇妙である - テストサンプルでエラーloglossが1を超え、成長 - これは全くあり得ない - 私はショックを受けています。
いろいろと試してみてください。
これは良いノートブックです https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets
をコピーしてテストすることができます。
同じ記事 です。そこでは何も明らかではありません。
をコピーしたもので、オリジナルへのリンクがあります。
これが、私が見ていたロシア語の記事の原文なんですね。
というのはコピー編集で、オリジナルへのリンクを貼りました。
しかし、何の役にも立たない。どうせ情報はない。コードは破られてしまった。
そこには、すべてが完璧に書かれているのです。アンバランスクラスはないのですが、見るからに人為的に作っていたようで
Tomek links "メソッドは、単にサンプルを均等化しないことが判明しました。Null行の数が4005から3402に減ったので、効果がないのだと思っていました。
うんうん。まずオーバーサンプリング、次にボリューム
これまでのところ、オーバーサンプリングでは何も得られませんが、「tome」によって結果が少し改善されました。これは、データに何かあるということで、重要なのはきちんと掘り下げることです。
サンプルに量子化設定の異なるモデルを適用した場合のヒストグラム。