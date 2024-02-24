トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2122

Aleksey Vyazmikin：

この方法は、木製のモデルに適しているのか、それとももっとニューラルネットワークに適しているのか、疑問です。

しかし、考えてみれば、答えは明らかではないでしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin：

サイン/コサイン時間変換機能を掲載できないか？この方法も試してみたいと思います。掲載した記事でも、そこでは時間数が重要な予測因子になっていました。この方法は、木製のモデルに適しているのか、それとももっとニューラルネットワークに適しているのか、疑問です。

//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7,  360/24
                     
if(nameInd[nInd]=="Hour")        {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты  360/24 = 360/24/60 = 360/1440

if(nameInd[nInd]=="WeekDay")     {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080

コード上、buf=0 ならサイン、そうでないなら( buf==1 )コサインです。


木型は何でも消化する。
サインとコサインはすでに-1...+1に正規化されているので、NSに適しています

このバリアントと数字時間を比較したら、どちらが良いか教えてください。何か、曜日と 時間と分を出せば、100％一致するはずのもののような気がするのですが。

新しいサンプリング原理の爆弾を完成させた


 
マキシム・ドミトリエフスキー

サンプリングの新原則の爆弾を完成させる

いつになったらトレーニングやテストのやり方を覚えるんだ ))))

mytarmailS:

いつになったらトレーニングやテストのやり方を覚えるんだ ))))

科学者に教えるな

強力なコンピュータが必要だ。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

科学者に教えるな

強力なコンピュータが必要だ。

たぶん脳が先 ))))

mytarmailS:

たぶん、あなたの脳が先です )))

私の頭脳の前に...まあ、おわかりでしょう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私の脳みそまで...まあ、お察しください。

うん、うん、うん ))))


"今この瞬間 "には、"過去 "の特性が考慮されていることが、どうしてわからないのでしょうか。

"今 "から学び、"過去 "から検証することで過去を覗き見しているような...。


なぜ逆なのかというと、何もしないからです・・・。バカのためのバカ...。



ただ、昔は「逆算」したデータで予測をしていたことを思い出してください。

あなたは今、同じことをしている !!! 科学者よ!!!!)))

mytarmailS:

た、はい、はい )))


"今この瞬間 "には、"過去 "の特性が考慮されていることが、どうしてわからないのでしょうか。

"今この瞬間 "から学び、"過去 "からテストすることで過去を覗き見しているような...。


なぜ逆なのかというと、何もしないからです・・・。バカのためのバカ．

馬鹿言うなよ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

バカにしないでください。

どこがバカなんだ？

