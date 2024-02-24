トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2122 1...211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.16 16:04 #21211 Aleksey Vyazmikin： この方法は、木製のモデルに適しているのか、それとももっとニューラルネットワークに適しているのか、疑問です。 しかし、考えてみれば、答えは明らかではないでしょうか？ Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 16:29 #21212 Aleksey Vyazmikin： サイン/コサイン時間変換機能を掲載できないか？この方法も試してみたいと思います。掲載した記事でも、そこでは時間数が重要な予測因子になっていました。この方法は、木製のモデルに適しているのか、それとももっとニューラルネットワークに適しているのか、疑問です。 //день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24 if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440 if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080 コード上、buf=0 ならサイン、そうでないなら( buf==1 )コサインです。 木型は何でも消化する。 サインとコサインはすでに-1...+1に正規化されているので、NSに適しています このバリアントと数字時間を比較したら、どちらが良いか教えてください。何か、曜日と 時間と分を出せば、100％一致するはずのもののような気がするのですが。 Machine learning in trading: MQL4からMQL5への移植 削除済み 2020.11.16 17:50 #21213 新しいサンプリング原理の爆弾を完成させた mytarmailS 2020.11.16 18:12 #21214 マキシム・ドミトリエフスキー： サンプリングの新原則の爆弾を完成させる いつになったらトレーニングやテストのやり方を覚えるんだ )))) 削除済み 2020.11.16 18:12 #21215 mytarmailS: いつになったらトレーニングやテストのやり方を覚えるんだ ))))科学者に教えるな 強力なコンピュータが必要だ。 mytarmailS 2020.11.16 18:15 #21216 マキシム・ドミトリエフスキー： 科学者に教えるな 強力なコンピュータが必要だ。 たぶん脳が先 )))) 削除済み 2020.11.16 18:18 #21217 mytarmailS: たぶん、あなたの脳が先です ))) 私の頭脳の前に...まあ、おわかりでしょう。 mytarmailS 2020.11.16 18:24 #21218 マキシム・ドミトリエフスキー： 私の脳みそまで...まあ、お察しください。 うん、うん、うん )))) "今この瞬間 "には、"過去 "の特性が考慮されていることが、どうしてわからないのでしょうか。 "今 "から学び、"過去 "から検証することで過去を覗き見しているような...。 なぜ逆なのかというと、何もしないからです・・・。バカのためのバカ...。 ただ、昔は「逆算」したデータで予測をしていたことを思い出してください。 あなたは今、同じことをしている !!! 科学者よ!!!!))) 削除済み 2020.11.16 18:26 #21219 mytarmailS: た、はい、はい )))"今この瞬間 "には、"過去 "の特性が考慮されていることが、どうしてわからないのでしょうか。"今この瞬間 "から学び、"過去 "からテストすることで過去を覗き見しているような...。なぜ逆なのかというと、何もしないからです・・・。バカのためのバカ． 馬鹿言うなよ mytarmailS 2020.11.16 18:28 #21220 マキシム・ドミトリエフスキー： バカにしないでください。 どこがバカなんだ？ 1...211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、考えてみれば、答えは明らかではないでしょうか？
サイン/コサイン時間変換機能を掲載できないか？この方法も試してみたいと思います。掲載した記事でも、そこでは時間数が重要な予測因子になっていました。この方法は、木製のモデルに適しているのか、それとももっとニューラルネットワークに適しているのか、疑問です。
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
コード上、buf=0 ならサイン、そうでないなら( buf==1 )コサインです。
木型は何でも消化する。
サインとコサインはすでに-1...+1に正規化されているので、NSに適しています
このバリアントと数字時間を比較したら、どちらが良いか教えてください。何か、曜日と 時間と分を出せば、100％一致するはずのもののような気がするのですが。
新しいサンプリング原理の爆弾を完成させた
いつになったらトレーニングやテストのやり方を覚えるんだ ))))
科学者に教えるな強力なコンピュータが必要だ。
たぶん脳が先 ))))
私の頭脳の前に...まあ、おわかりでしょう。
"今この瞬間 "には、"過去 "の特性が考慮されていることが、どうしてわからないのでしょうか。
"今 "から学び、"過去 "から検証することで過去を覗き見しているような...。
なぜ逆なのかというと、何もしないからです・・・。バカのためのバカ...。
ただ、昔は「逆算」したデータで予測をしていたことを思い出してください。
あなたは今、同じことをしている !!! 科学者よ!!!!)))
馬鹿言うなよ
どこがバカなんだ？