トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2046

mytarmailS 2020.10.26 18:54 #20451

マキシム・ドミトリエフスキー：

Valeriy Yastremskiy 2020.10.26 19:06 #20452

Valeriy Yastremskiy：

mytarmailS 2020.10.26 19:27 #20453

Valeriy Yastremskiy：

mytarmailS 2020.10.26 19:47 #20454

mytarmailS:

Александр Алексеевич 2020.10.26 19:59 #20455

mytarmailS:

削除済み 2020.10.26 20:03 #20456

mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy 2020.10.26 20:18 #20457

mytarmailS:

mytarmailS 2020.10.26 20:20 #20458

Alexander Alekseevich:

Maxim Dmitrievsky:

Александр Алексеевич 2020.10.26 20:24 #20459

mytarmailS:

mytarmailS 2020.10.26 20:24 #20460

Valeriy Yastremskiy：
一言で言えば、でたらめです。
ここでやっている他のことと同じように ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
=========================
柄は良い方にお譲りします)
片方を4倍遅くして、2回スイングする。
5は20を突破して戻るべき、20は強いトレンドにあるべき、つまり強い傾斜にあるべき
そして、5がその20のレベルを突破したら、注文を出すのです。
これは簡単そうに見えるが、数学的にプログラムするのは楽しい、ユークリッド幾何学のパターン認識を使ってみるが、パターンは手動で描かなければならない)。
もし興味があれば、このようなパターンをプログラミングしてみてはいかがでしょうか...。
はい、今書いています...。
mytarmailS:
キャッチする。最初の行が不要な場合は、oninitにコミットしてください。はい、そしてAlertは推奨されるべきです)。
mytarmailS:
キャッチする。最初の行が不要な場合は、oninitにコミットする必要があります。そうですね、Alertも推奨しておくといいでしょう)
ありがとうございました。インターネットからの指示の助けを借りて））専門家をインストールしました））私はそのようなプロです...
質問があります
チャートの巻き戻し・拡大・縮小ができない。 Expert Advisorが同じマウスボタンで起動し、チャートの巻き戻し・拡大・縮小ができない。
もしかしたら、ダブルクリック、あるいはトリプルクリックに変更することも可能かもしれません。
このニュアンスは考えていませんでした((
パターンを上手に使うこと)
これらのパターンは、データを見る どんなアルゴリズムでもマックスは見つけることができません。
1) をスライディングウィンドウで表示します．
2) は、インクリメントを見ます。
3)は、一連の出来事を考慮していない。
4) "良い出来事 "の間にある "左の出来事 "の捨て方を知らない,
5）絶対値（価格）を考慮しないもの
もちろん、クリック数の頭打ちで、最初の1回を変数に入れ、次のクリックで時間差を計算し、それが少なければ、最後のクリックで計算することは可能です。トリプルクリックは、もっと複雑です。受け止めなければならない。
一般的には、キャッチすることが必要です。1クリックあたりのコストは1秒。注意喚起は忘れないようにしたい。
理論的には、普通のニューラルネットワークは、価格とマッシュアップのインプットを見つけることができるはずです。
誤答、もう一度考える)
2年間テスターで見せて、3つの論文には書いていないんですね。そして、すべてがその場所に立つようになるのです。
まず、形式化すること)マシンコードに変換してくれませんか？簡単そうなのに、できなかった・・・パターン認識を使う・・・。MANUALマークアップする。
まあ、どうやったらプログラミングできるのかくらいは考えてみてください（よく考えて））そうすれば、私の主旨が理解できるはずですよ。従来のやり方では、そのようなパターンは教えられないと......。
通常の正規化もスライディングウィンドウもここでは使えない...要するに、私は何を繰り返しているのか？ 5つのポイントをすべて書き出してみました。
不正解、もう一度考える )
まあ、まずは形式化すること )))マシンコードに変換してくれ、できるのか？簡単そうに見えてできなかった・・・パターン認識でやってみる・・・。MANUALマークアップする。
まあ、どうやったらプログラミングできるのかくらいは考えてみてください（よく考えて））そうすれば、私の主旨が理解できるはずですよ。従来のやり方では、そのようなパターンは教えられないと......。
普通の形の正規化も、スライディングウィンドウもうまくいかない...5つのポイント全部書き出しちゃったよ......。
なぜ正しくないのでしょうか？
カッコイイ！爆笑です。
どうもありがとう
何かうまくいくといいですね、また報告します。