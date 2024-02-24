トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2049

mytarmailS:

ボロンツォフを見てるんですか？）

いいえ、テスト中です、これが最後です。

王冠は、電子証明書やオンラインコースを無料で提供しています...何かに登録することにしました。いろいろなテストがあるんです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

脳のテストにならないものはない？)

上には上がある）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

誰が解明するんだ？)


2

dr.mr.mom

2

なぜ5でないのか？

 
5はすでに使用されています

 
5
算術をやってみる :))
も算術的


 
マキシム・ドミトリエフスキー

も算術的


右、4回のパターンが浮かび上がる
 

の行になります。

1.3+1=4

2.2+1=3

3.3+フラグ2=5

の欄があります。

1.3+2=5

2.1+3=4

3.1+flag2=3

を、純粋にイミフに、最大限に繰り返す。

1...204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056...3399
