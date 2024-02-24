トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2048 1...204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055...3399 新しいコメント 削除済み 2020.10.26 21:05 #20471 mytarmailS: わかった、えーと...期待していますよ。しかし、最も重要なことは、なぜネットワークが私が説明したパターンを見つけることができないのか、おわかりになりますか？) 統計的に重要でないからだ、もっともなことだが。 mytarmailS 2020.10.26 21:07 #20472 Maxim Dmitrievsky: 統計的に有意でないため、最も可能性が高い。 ありのままに） 削除済み 2020.10.26 21:09 #20473 mytarmailS: 然ればこそ） 余計なものを全部取り除いて、このようなスクイグルを残すと...そのための相関分析がありますから、そのようなパターンを全部見つけて見てください。NSの種である、もっと複雑なものを探せるはずです。それらのマッハを価格から引き算し、小刻みに同様の相関を見出す。種です。 mytarmailS 2020.10.26 21:16 #20474 マキシム・ドミトリエフスキー： 不要なものをすべて取り除き、このようなスクイグルについて残すと...そのための相関分析があり、そのようなパターンをすべて見つけて見てください。NSの種は、もっと複雑なものを探せるはずです。それらのマッハを価格から引き算し、小刻みに同様の相関を見出す。種です。 それが私のやりたいことです。 Rorschach 2020.10.26 22:24 #20475 パターン認識は、おそらく画像モデルや音声モデルで対応できるはずです。でも、それはとても面倒なことなんです。データを適切な方法で変換し、事前に学習させたモデルを使用する必要があります。画像はGramian Angular Field、音声はcepstrで十分でしょう。fast.aiでラーニングを転送する。 Александр Алексеевич 2020.10.27 05:51 #20476 Maxim Dmitrievsky: 統計的に有意でないため、最も可能性が高い。 またはパターン自体が50/50で動作する))ので、ネットワークはそれを無視します。 Farkhat Guzairov 2020.10.27 06:04 #20477 Alexander Alexeyevich: もし、そのパターンがどのようなものかわからないのであれば、ただ探せばいいのです。 ネットに教えると、本物のパターンを探してくれるが、TSでは原則としてパターンは視覚的な図形であり、ロックしにくい場合は利益をあげない場合が多い)。 削除済み 2020.10.27 08:43 #20478 誰が解明するんだ？) mytarmailS 2020.10.27 08:50 #20479 ヴァレリー・ヤストレムスキー ダブルクリックのカウントを1秒ではなく半秒にするには、何を変更すればよいのでしょうか？ mytarmailS 2020.10.27 08:51 #20480 マキシム・ドミトリエフスキー： 誰が解明するんだ？) ボロンツォフを見る？) 1...204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
わかった、えーと...期待していますよ。
しかし、最も重要なことは、なぜネットワークが私が説明したパターンを見つけることができないのか、おわかりになりますか？)
統計的に有意でないため、最も可能性が高い。
ありのままに）
然ればこそ）
不要なものをすべて取り除き、このようなスクイグルについて残すと...そのための相関分析があり、そのようなパターンをすべて見つけて見てください。NSの種は、もっと複雑なものを探せるはずです。それらのマッハを価格から引き算し、小刻みに同様の相関を見出す。種です。
それが私のやりたいことです。
またはパターン自体が50/50で動作する))ので、ネットワークはそれを無視します。
もし、そのパターンがどのようなものかわからないのであれば、ただ探せばいいのです。
ネットに教えると、本物のパターンを探してくれるが、TSでは原則としてパターンは視覚的な図形であり、ロックしにくい場合は利益をあげない場合が多い)。
誰が解明するんだ？)
ダブルクリックのカウントを1秒ではなく半秒にするには、何を変更すればよいのでしょうか？
ボロンツォフを見る？)