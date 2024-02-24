トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2048

mytarmailS:

わかった、えーと...期待していますよ。

しかし、最も重要なことは、なぜネットワークが私が説明したパターンを見つけることができないのか、おわかりになりますか？)

統計的に重要でないからだ、もっともなことだが。
 
Maxim Dmitrievsky:
統計的に有意でないため、最も可能性が高い。

ありのままに）

mytarmailS:

然ればこそ）

余計なものを全部取り除いて、このようなスクイグルを残すと...そのための相関分析がありますから、そのようなパターンを全部見つけて見てください。NSの種である、もっと複雑なものを探せるはずです。それらのマッハを価格から引き算し、小刻みに同様の相関を見出す。種です。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
不要なものをすべて取り除き、このようなスクイグルについて残すと...そのための相関分析があり、そのようなパターンをすべて見つけて見てください。NSの種は、もっと複雑なものを探せるはずです。それらのマッハを価格から引き算し、小刻みに同様の相関を見出す。種です。

それが私のやりたいことです。

 
パターン認識は、おそらく画像モデルや音声モデルで対応できるはずです。でも、それはとても面倒なことなんです。データを適切な方法で変換し、事前に学習させたモデルを使用する必要があります。画像はGramian Angular Field、音声はcepstrで十分でしょう。fast.aiでラーニングを転送する。
 
Maxim Dmitrievsky:
統計的に有意でないため、最も可能性が高い。

またはパターン自体が50/50で動作する))ので、ネットワークはそれを無視します。

 
Alexander Alexeyevich:

もし、そのパターンがどのようなものかわからないのであれば、ただ探せばいいのです。

ネットに教えると、本物のパターンを探してくれるが、TSでは原則としてパターンは視覚的な図形であり、ロックしにくい場合は利益をあげない場合が多い)。

誰が解明するんだ？)


 
ヴァレリー・ヤストレムスキー

ダブルクリックのカウントを1秒ではなく半秒にするには、何を変更すればよいのでしょうか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

誰が解明するんだ？)

ボロンツォフを見る？)

