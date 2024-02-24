トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2041 1...203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048...3399 新しいコメント Александр Алексеевич 2020.10.25 11:00 #20401 elibrarius: 木が少なく、深さも浅い。少なくともテストには十分でしょう。 またはもっと良いコンピュータ) Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:33 #20402 Maxim Dmitrievsky： そちらの時間は？曜日、月、時、分。時間は連続した値であり、連続したカテゴリーが存在します。 これは時間の間隔ではないのですか？ カテゴリー記号でも教えることができます。効率を確認しよう、どの投稿をカテゴリー記号にするかなど、時間に関係することはすべて？ Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:33 #20403 elibrarius: 1) 文字列の数と同じ長さの文字列インデックスの配列を作成し、0からN文字列までの値で埋めます。2) この配列をシャッフルするここで、RandomInteger()は 3) 次に，これらのインデックスのすべての値をループで取得し，それらを使って主配列から必要な文字列を取得します．インデックスの混合後は，擬似ランダム文字列であることが判明します． ありがとうございます！使ってみようと思います。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:36 #20404 mytarmailS: 10Kなど、たくさんのクラスを分類してみた方はいらっしゃいますか？は、全く機能しないのですか？ CatBoostで 実行してみる - サンプルをリセットする。 Rorschach 2020.10.25 11:36 #20405 いつものコードで列平均を計算してみたところ、嬉しい驚きがありました。計算にかかる時間はほんの一瞬、インデックスファイルをメモリに読み込むのに時間がかかりました（30秒）。だから、ブルートフォースはすぐに終わるはずです。 Rorschach 2020.10.25 11:38 #20406 Aleksey Vyazmikin： これは時間間隔ではないのですか？カテゴリカルサインで教えることもできます。効果を確認しよう、どの投稿をカテゴリカルにするか、時間に関係することは？ を削除してみてはいかがでしょうか。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 11:49 #20407 ロールシャッハ： を削除してみてはいかがでしょうか。 インとアウト？ Rorschach 2020.10.25 12:22 #20408 はい Valeriy Yastremskiy 2020.10.25 16:02 #20409 イゴール・マカヌ： これはまさにそうなのですが、原子を考える限り、そして結晶格子を考えることにした時点で、「すべてが終わる」 - ほとんどの場合、問題を解決することは非常に困難です、私は一度読んだ、彼らはニューラルネットワークを使用する方法によって - 彼らは、シミュレーションプロセスの結果をより速く得る我々は1つまたは2つのティックを見ている間、市場と同じ状況では、多くのオプションはありません - 上または下、我々はに進む場合、すべてが複雑になる "ここで我々は、順序を開いていると、ここで我々はそれを閉じている")))。そう、これはある種の生活構造ですが、行動モデルを持っています。それをパターンと呼ぼうか、市場の文脈と呼ぼうか、それは重要ではありません。歴史上の行動を研究することは可能であり、残されたのは今後どうするかを決めることだけである 結晶格子の性質を理解するだけでも、原子や電子とそのスピンだけでなく、クォークや最も単純な粒子の束の配置を理解することで解決したのです。この理解なくして、理解はありえない。 市場データにあるのはどれだ。つまり、分析対象国の学校や研究所の教科書を分析し、結論を出すべきだということだ) 社会の行動を予測することは、個人・個人の運命を予測することと同じぐらい難しいことではありません。生家や教育など、夫が誠実かどうかを推し量る必要があります。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.25 16:17 #20410 ロールシャッハ： はい 試験用サンプルでは、60％以上の精度で、より多くの木を得ることができました。 それは貿易を見つけるのすべての同じ時間、停止し、終了は、論理的である絡み合っていることが判明 - 貿易はすでに長い場合、停止は、おそらく彼らが大きいという事実から、ノックアウトされていない... 添付するモデル？ 1...203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
木が少なく、深さも浅い。少なくともテストには十分でしょう。
そちらの時間は？曜日、月、時、分。時間は連続した値であり、連続したカテゴリーが存在します。
これは時間の間隔ではないのですか？
カテゴリー記号でも教えることができます。効率を確認しよう、どの投稿をカテゴリー記号にするかなど、時間に関係することはすべて？
1) 文字列の数と同じ長さの文字列インデックスの配列を作成し、0からN文字列までの値で埋めます。
2) この配列をシャッフルする
ここで、RandomInteger()は3) 次に，これらのインデックスのすべての値をループで取得し，それらを使って主配列から必要な文字列を取得します．インデックスの混合後は，擬似ランダム文字列であることが判明します．
ありがとうございます！使ってみようと思います。
10Kなど、たくさんのクラスを分類してみた方はいらっしゃいますか？
は、全く機能しないのですか？
CatBoostで 実行してみる - サンプルをリセットする。
これは時間間隔ではないのですか？
カテゴリカルサインで教えることもできます。効果を確認しよう、どの投稿をカテゴリカルにするか、時間に関係することは？
を削除してみてはいかがでしょうか。
を削除してみてはいかがでしょうか。
インとアウト？
これはまさにそうなのですが、原子を考える限り、そして結晶格子を考えることにした時点で、「すべてが終わる」 - ほとんどの場合、問題を解決することは非常に困難です、私は一度読んだ、彼らはニューラルネットワークを使用する方法によって - 彼らは、シミュレーションプロセスの結果をより速く得る
我々は1つまたは2つのティックを見ている間、市場と同じ状況では、多くのオプションはありません - 上または下、我々はに進む場合、すべてが複雑になる "ここで我々は、順序を開いていると、ここで我々はそれを閉じている")))。
そう、これはある種の生活構造ですが、行動モデルを持っています。それをパターンと呼ぼうか、市場の文脈と呼ぼうか、それは重要ではありません。
歴史上の行動を研究することは可能であり、残されたのは今後どうするかを決めることだけである
結晶格子の性質を理解するだけでも、原子や電子とそのスピンだけでなく、クォークや最も単純な粒子の束の配置を理解することで解決したのです。この理解なくして、理解はありえない。
市場データにあるのはどれだ。つまり、分析対象国の学校や研究所の教科書を分析し、結論を出すべきだということだ)
社会の行動を予測することは、個人・個人の運命を予測することと同じぐらい難しいことではありません。生家や教育など、夫が誠実かどうかを推し量る必要があります。
はい
試験用サンプルでは、60％以上の精度で、より多くの木を得ることができました。
それは貿易を見つけるのすべての同じ時間、停止し、終了は、論理的である絡み合っていることが判明 - 貿易はすでに長い場合、停止は、おそらく彼らが大きいという事実から、ノックアウトされていない...
添付するモデル？