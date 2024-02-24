トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2053 1...204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060...3399 新しいコメント Александр Алексеевич 2020.10.29 08:01 #20521 マキシム・ドミトリエフスキー： そして、同じデータでcatbustを学習させた結果がこれです（5秒）。52: learn: 0.7964708test: 0.7848837 best: 0.7860866 (27) total: 604ms remaining: 5.09sソースデータセット学習済みモデル（トレード後半はテストサンプル）。もちろん、サンプリング（しかもランダム、つまりオーバーサンプリングが必要）によっては、必ずしもそうなるとは限りません。時にはこんな風に。34: learn: 0.5985972test: 0.5915832 best: 0.5927856 (9) total: 437ms remaining: 5.81s Maxim、質問があるのですが、グラフの数値は何ですか、収束プロットはしましたか？ 削除済み 2020.10.29 08:01 #20522 Alexander Alexeyevich: マキシム、質問があるのですが、グラフの軸の数値は何ですか？ 取引回数、y利益（pips）。 あとはmetaqueにモデルを保存して、彼のテスターでチェックするだけです。 Александр Алексеевич 2020.10.29 08:04 #20523 マキシム・ドミトリエフスキー： 取引回数, y 利益（pips）. このようなトレードの経験はたくさんあります。 削除済み 2020.10.29 08:05 #20524 ALEXANDER ALEXIEVIC: 前回、ウィザードの話をしたのを覚えていますか？ ペイターノスターで、同じ日にトレーニングに入れました。 ネットワークはメタトレーダーで書かれているのですか？) このテーマについては、すでにコメントしています。 Александр Алексеевич 2020.10.29 08:08 #20525 マキシム・ドミトリエフスキー： ネットワークはメタトレーダーで書かれているのですか？) このトピックについては、すでにコメントしています。 metaですでにコメントしていますが、プラス面では)))再学習しない))、ネットワークエラーのグラフを作ってみてください、見てみたいです))。 mytarmailS 2020.10.29 08:16 #20526 マキシム・ドミトリエフスキー： そして、同じデータでcatbustを学習させた結果がこれです（5秒）。52: learn: 0.7964708test: 0.7848837 best: 0.7860866 (27) total: 604ms remaining: 5.09sソースデータセット学習済みモデル（トレード後半はテストサンプル）。もちろん、サンプリング（しかもランダム、つまりオーバーサンプリングが必要）によっては、必ずしもそうなるとは限りません。時にはこんな風に。34: learn: 0.5985972test: 0.5915832 best: 0.5927856 (9) total: 437ms remaining: 5.81s 正答率 0.59 時系列を サンプリングする ことは できません、フィッシャーのアヤメとは違います ))) あなたは未来を見ている...サンプリングはトラックのために厳密である、最初に分割し、次にサンプリング する。 逆もまた然り 削除済み 2020.10.29 08:30 #20527 Alexander Alexeyevich: は、再学習しないのです))) ネットワークのエラーのグラフを作ってみてください、見てみたいです)) 再トレーニングに時間がかかるようなアルゴリズムは使えません。 削除済み 2020.10.29 08:31 #20528 mytarmailS: 正しくは0.59時系列をサンプリングする ことは できません、フィッシャーの虹彩ではありません )))未来を見ているようだ......サンプリングは厳密にトレースできる、まず分割、そしてサンプリング逆らうな正しい結果とはどういう意味でしょうか？タイムラインではなく、ラベルで表現しています。 Александр Алексеевич 2020.10.29 08:37 #20529 マキシム・ドミトリエフスキー： 学習に時間がかかるようなアルゴリズムは使えません。 Akurashi 予測精度のことでしょうか？ loglossは？ テストでは学習しないはずで、エラーはパスの数に関係なく同じはずです。 Александр Алексеевич 2020.10.29 08:38 #20530 マキシム・ドミトリエフスキー： 正しい結果とはどういう意味でしょうか？ 時系列サンプリングではなく、ラベルを使用しています。 時系列を 予測するためにネットワークを学習させるというのは、正しく理解しているのでしょうか？ 1...204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、同じデータでcatbustを学習させた結果がこれです（5秒）。
52: learn: 0.7964708test: 0.7848837 best: 0.7860866 (27) total: 604ms remaining: 5.09s
ソースデータセット
学習済みモデル（トレード後半はテストサンプル）。
もちろん、サンプリング（しかもランダム、つまりオーバーサンプリングが必要）によっては、必ずしもそうなるとは限りません。時にはこんな風に。
34: learn: 0.5985972test: 0.5915832 best: 0.5927856 (9) total: 437ms remaining: 5.81s
Maxim、質問があるのですが、グラフの数値は何ですか、収束プロットはしましたか？
マキシム、質問があるのですが、グラフの軸の数値は何ですか？
取引回数、y利益（pips）。
あとはmetaqueにモデルを保存して、彼のテスターでチェックするだけです。
取引回数, y 利益（pips）.
このようなトレードの経験はたくさんあります。
前回、ウィザードの話をしたのを覚えていますか？ ペイターノスターで、同じ日にトレーニングに入れました。
ネットワークはメタトレーダーで書かれているのですか？) このテーマについては、すでにコメントしています。
ネットワークはメタトレーダーで書かれているのですか？) このトピックについては、すでにコメントしています。
metaですでにコメントしていますが、プラス面では)))再学習しない))、ネットワークエラーのグラフを作ってみてください、見てみたいです))。
そして、同じデータでcatbustを学習させた結果がこれです（5秒）。
52: learn: 0.7964708test: 0.7848837 best: 0.7860866 (27) total: 604ms remaining: 5.09s
ソースデータセット
学習済みモデル（トレード後半はテストサンプル）。
もちろん、サンプリング（しかもランダム、つまりオーバーサンプリングが必要）によっては、必ずしもそうなるとは限りません。時にはこんな風に。
34: learn: 0.5985972test: 0.5915832 best: 0.5927856 (9) total: 437ms remaining: 5.81s
正答率 0.59
時系列を サンプリングする ことは できません、フィッシャーのアヤメとは違います )))
あなたは未来を見ている...サンプリングはトラックのために厳密である、最初に分割し、次にサンプリング する。
逆もまた然り
は、再学習しないのです))) ネットワークのエラーのグラフを作ってみてください、見てみたいです))
再トレーニングに時間がかかるようなアルゴリズムは使えません。
正しくは0.59
時系列をサンプリングする ことは できません、フィッシャーの虹彩ではありません )))
未来を見ているようだ......サンプリングは厳密にトレースできる、まず分割、そしてサンプリング
逆らうな
正しい結果とはどういう意味でしょうか？タイムラインではなく、ラベルで表現しています。
学習に時間がかかるようなアルゴリズムは使えません。
Akurashi 予測精度のことでしょうか？ loglossは？ テストでは学習しないはずで、エラーはパスの数に関係なく同じはずです。
正しい結果とはどういう意味でしょうか？時系列サンプリングではなく、ラベルを使用しています。
時系列を 予測するためにネットワークを学習させるというのは、正しく理解しているのでしょうか？