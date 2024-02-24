トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 208 1...201202203204205206207208209210211212213214215...3399 新しいコメント Dr. Trader 2016.11.12 15:20 #2071 量子力学。 正解です。では、0+epsからpgammaを計算してみましょう。何に相当するのでしょうか？dgamma(0,0.5,1)=inf のため無限大。そうだろ？pgamma(0+eps, 0.5, 1)であれば、dgamma(0, 0.5, 1)と比較するのではなく、dgamma(0+eps, 0.5, 1)と比較すべきなのでしょう。今朝はちょうどそれについて回答していたんだが、見落としていたのか。 Dr.トレーダー もっと簡単な例で考えてみましょう。 x=1*10^(-90) その数値はゼロではなく非常に小さく、不確定要素はありません。> dgamma(1*10^(-90), 0.5, 1)[1] 5.641896e+44> pgamma(1*10^(-90), 0.5, 1)[1] 1.128379e-45タングステン、結果は同じです。 PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)] 5.6419×10^44 CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)] 1.12838×10^-45さて、質問を言い換えてみると、数式に不定詞を入れずに。 5.641896e+44のような大きな数を返すdgammaを積分すると、どうして非常に小さな数1.128379e-45に なるのでしょうか？X->0において、dgammaは非常に大きく、無限大になる傾向があり、pgammaは非常に小さく、ゼロになる傾向があることに満足しなければなりません。タングステンでも見ることができます。このような場合、どうして積分が小さな結果をもたらすのでしょうか？ タングステンではこれ以上細かくできないので、1e-90を取りました。Rでは、x=1e-300での結果を見ることができます。dgammaでは大きな結果が得られ、pgammaでは取るに足らない結果となります。そして、唯一の手がかりは、どうやらループの中で小刻みに和算による積分をやってpgammaを求めようとしているようで、Infはとても邪魔になりそうなことです。そして、Rはdgamma()の結果を直接使うのではなく、何らかの計算式でそれを行っています。 どこかで間違ったものを統合しているのでは？ Alexey Burnakov 2016.11.12 15:59 #2072 異なるα＆βでゼロの時の分布のガンマ密度に言及した論文を探しました。Here is one:http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2研究者は、「密度は点ゼロで最大になる」と明言している。そして何もない、生きている、苦しまない...。量子さんが、エラー発言が誇張か何か、つまり正しくないことを認めたら、プロとしての能力に対する疑問は、ある意味解消されるのではないでしょうか。今のところ、彼の側の宗教的な主張と、MQヘッドの側の庇護が見えますね。これまでのところ Dr. Trader 2016.11.12 17:49 #2073 量子力学。Rの開発者は、その結果をどう説明しているのだろう。dgamma(0,0.5,1)=infpgamma(0,0.5,1)=0を含む場合、x=0 において無限大の密度を与え、pgamma(x,0.5,1) で積分すると無限大は存在しないかのようにゼロとして扱われます。 量子力学。 では、0+epsからpgammaを計算してみましょう。何に相当するのでしょうか？dgamma(0,0.5,1)=inf のため無限大。そうだろ？http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}] のようになります。積分は、青い網掛けの図の面積です。 見ての通り、網掛けの図の左側は無限大になる傾向があります。wolframがpdf関数に点x=0を含まないとしても、有限の「最高点」は存在しないので、図の左側が無限に伸びていくと考えればよいでしょう。論理的には、図の左辺が無限に伸びていくなら、その面積も無限大になる傾向があります。しかし、実際には、このことは、図形の面積を求めるときに、無限大でない結果を得ることを妨げるものではない。算数 Alexey Burnakov 2016.11.13 10:25 #2074 ところで、ガンマ分布とその関連分布が市場でまったく使えないかどうか、考えた人はいますか？ただの質問なんだけど...。ガンマ、指数、ポアソンどれも横並びで、独立したプロセスのためのものです。これらの過程における事象の大きさもi.i.を満たすとすればd. では、イベントの合計は正常である...。一般的には、まだ応用が利きません。独立した取引の値の合計などでも 正規性は引ける。ついでに言うと、これは便利なプロパティだ。先ほど、累積取引額の分布を示しました。サンプル数が多い場合、統計値は正規値に近くなります。 toxic 2016.11.13 13:24 #2075 mytarmailS: 機械学習に関するスレッドで、このスレッドでは誰も気にしない関数の架空のエラーについて5ページも議論している、この世界は明らかにおかしい...。 あなたは単に行間を読むことができず、そのような疑似科学的なデマゴギーの隠された目的を理解していないだけなのです。架空の例で説明しましょう。 例えば、石油生産を例にとると、石油採掘の成功者の狭い範囲では、土壌サンプルの化学組成や植生パターンなど、間接的、外的な兆候に基づいて石油鉱床を 見つける研究の経験が次第に蓄積されていくと仮定しよう。当然、全ては厳重に秘密にされ、初心者のドリラーは、「当局」の力を借りて、真実の 情報、ちょっとした改造で明らかになるが動かないもの、あるいは、試してみて破産する以外、確認が困難なナンセンスなものなど、様々な情報を与えられることになるのです。時は流れ、人は人、情報は徐々に漏れ、一般論としてすでに技術を隠すことは不可能な時代になり、それが明らかになり、真実と なり、どうすればいいのか？ 敵が "秘密のデバイス "について知ったとき、どのようなゲームのように、最初に来ることは、この秘密の知識の彼の理解を複雑にすることを目的と陽動のすべての種類は、そのような脳が物理的に消化することができない情報の巨大な貧しい構造の流れの中で、それを湿らせると沼の詳細で、100寿命のために本質を 奪うことである。ペルセプトロンの仕組みを理解したい、そして、少なくとも大学院レベルの数論を理解することを勧められ、次に微積分、線形代数、これらすべてを詳細ではなく、 論文、記事などをすべて読まなければならないのです。ウェブアプリケーションの開発方法について読みたいのに、エラーやプログラミングパターンについて大量の議論を投げかけられてしまうのです。 もうひとつは、自分のルールとは違う相手のフィールドに巧妙に移動させられたときの、あらゆる種類のフェイク、なりすましです。ペルセプトロンが必要ですか？2016年末の「バカ」が自分で書くか？アハハハ))))サイクリスト情けない)))図書館はたくさんありますよフェラーリの馬を買え!他の人のライブラリや機能を、本物の「科学者」のように掘り下げようそこにどのように、何が配置されているのかを理解する必要はなく、開発者が与えてくれた選択肢をこなしていくだけでいいのです などなど、ご理解いただけると幸いです :)あなたのフィールドで、あなたのルールでプレーしてください。 СанСаныч Фоменко 2016.11.13 13:25 #2076 アレクセイ・ブルナコフ ところで、ガンマとその関連分布が市場で使えると考えた人は、全くいないのだろうか？ただの質問なんだけど...。ガンマ、指数、ポアソンどれも横並びで、独立したプロセスのためのものです。これらの過程における事象の大きさもi.i.を満たすとすればd. では、イベントの合計は正常である...。一般的には、まだ応用が利きません。独立した取引の値の合計などでも 正規性は引ける。ついでに言うと、これは便利なプロパティだ。先ほど、累積取引額の分布を示しました。サンプル数が多い場合、統計は正規に近くなる。 棒グラフのZZトレンドの長さは、αが小さいとポアソンで減少する。を使うという発想がないため、より正確には掘り下げていない。 Alexey Burnakov 2016.11.13 13:45 #2077 サンサニッチ・フォメンコ 棒グラフのZZトレンドの長さは、αが小さいとポアソンの目によって落ちる。を使うという発想がないため、より正確には突っ込まなかった。 トレンド長さの分布とはどういう意味ですか？ポアソンとは、時間デルタあたりのイベント数のことです。それとも、ここでも伸ばせるのでしょうか？ただ、アプリケーションの物理的な背景を把握していないだけなのですが...。 СанСаныч Фоменко 2016.11.13 14:08 #2078 アレクセイ・ブルナコフ トレンドの長さの分布ってどういうこと？ポアソンとは、時間デルタあたりのイベント数のことです。それとも、ここも伸ばせるのでしょうか？ただ、アプリケーションの物理的な背景が理解できないのですが...。 ZZ反転の距離をバーで取り、ヒストグラムを作成します。目にポワソン。 Alexey Burnakov 2016.11.13 17:15 #2079 サンサニッチ・フォメンコ ZZの反転の距離をバーで取り、ヒストグラムを作成します。目にポワソン。 考えてみる...。実験してみます。 Alexey Burnakov 2016.11.13 20:42 #2080 R Coreで何とか回答が得られるようになったので...。r-develメーリングリストに書き込むことを勧められました。このレベルは、単なるR-helpよりも技術的に奥深いものです。読んで考えてみてください。私の仕事は、それを並べることです。Re: [Rd] 極限状態でのdgamma密度値ディーエムダンカン・マードック11月13日 22:28英語→ロシア語翻訳2016/11/13 1:43 PM, Alexey Burnakov さんが書き込みました。R-Develグループの皆様へ モスクワ出身のデータサイエンティスト、アレクセイと申します。現在、 Align Technology Inc.で働いています。 最近、dgamma関数（stats）が極値点（x == 0）に対して返す結果について議論したことがあります。<dgamma(0,1,1,log = FALSE)[1] 1 と<dgamma(0,0.5,1,log = FALSE)[1] Inf 密度は の分布に対して点ゼロで定義されているように見えますが、そのパラメータを指定すると、 このようになります。 x --> inf の場合の f(x) の極限値が返されるようです。 x --> 0として極限となる。引用を隠す WolframやMatlabのような他のいくつかの「大きな」統計エンジンは、同じ関数パラメータを持つガンマ密度に対して0（ゼロ）を返しますが x == 0の場合。 私たちの意見では、正確な答えというより、慣習のように見えます。この仮定は正しいのでしょうか？ 几帳面に勉強すると、例えば x == 0 のところで x^0 を得ると、密度が不定になるようです。 dgammaのコードの作者と連絡が取れなかったので、 、このdgamma関数のゼロでの動作についてコメントいただけないでしょうか。このような挙動を考えると、 関数を使用しても安全なのでしょうか。密度＝ inf をゼロで報告することは賢明でしょうか？ 、それ以外のガンマ密度を推定する好ましい方法はありますか？ リミットを使うのが最も合理的な方法です。 に不連続性があると、例えば の求積で密度を使用する場合、より多くの問題が発生します。 正しさ」については、 特定の点での密度の値が無関係であることは誰もが知っていることです。密度の積分だけが、 意味を持つ。 ダンカン・マードック 1...201202203204205206207208209210211212213214215...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正解です。では、0+epsからpgammaを計算してみましょう。何に相当するのでしょうか？dgamma(0,0.5,1)=inf のため無限大。そうだろ？
pgamma(0+eps, 0.5, 1)であれば、dgamma(0, 0.5, 1)と比較するのではなく、dgamma(0+eps, 0.5, 1)と比較すべきなのでしょう。
今朝はちょうどそれについて回答していたんだが、見落としていたのか。
もっと簡単な例で考えてみましょう。
x=1*10^(-90)
その数値はゼロではなく非常に小さく、不確定要素はありません。
タングステン、結果は同じです。
PDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
5.6419×10^44
CDF[GammaDistribution[0.5,1], 1*10^(-90)]
1.12838×10^-45
さて、質問を言い換えてみると、数式に不定詞を入れずに。
5.641896e+44のような大きな数を返すdgammaを積分すると、どうして非常に小さな数1.128379e-45に なるのでしょうか？
X->0において、dgammaは非常に大きく、無限大になる傾向があり、pgammaは非常に小さく、ゼロになる傾向があることに満足しなければなりません。タングステンでも見ることができます。このような場合、どうして積分が小さな結果をもたらすのでしょうか？
タングステンではこれ以上細かくできないので、1e-90を取りました。Rでは、x=1e-300での結果を見ることができます。dgammaでは大きな結果が得られ、pgammaでは取るに足らない結果となります。
そして、唯一の手がかりは、どうやらループの中で小刻みに和算による積分をやってpgammaを求めようとしているようで、Infはとても邪魔になりそうなことです。そして、Rはdgamma()の結果を直接使うのではなく、何らかの計算式でそれを行っています。
どこかで間違ったものを統合しているのでは？
異なるα＆βでゼロの時の分布のガンマ密度に言及した論文を探しました。
Here is one:http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442(1990)003%3C1495%3AMLEFTG%3E2.0.CO%3B2
研究者は、「密度は点ゼロで最大になる」と明言している。そして何もない、生きている、苦しまない...。
量子さんが、エラー発言が誇張か何か、つまり正しくないことを認めたら、プロとしての能力に対する疑問は、ある意味解消されるのではないでしょうか。今のところ、彼の側の宗教的な主張と、MQヘッドの側の庇護が見えますね。
これまでのところ
Rの開発者は、その結果をどう説明しているのだろう。
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
を含む場合、x=0 において無限大の密度を与え、pgamma(x,0.5,1) で積分すると無限大は存在しないかのようにゼロとして扱われます。
では、0+epsからpgammaを計算してみましょう。何に相当するのでしょうか？dgamma(0,0.5,1)=inf のため無限大。そうだろ？
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribution[0.5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}] のようになります。
積分は、青い網掛けの図の面積です。 見ての通り、網掛けの図の左側は無限大になる傾向があります。wolframがpdf関数に点x=0を含まないとしても、有限の「最高点」は存在しないので、図の左側が無限に伸びていくと考えればよいでしょう。論理的には、図の左辺が無限に伸びていくなら、その面積も無限大になる傾向があります。しかし、実際には、このことは、図形の面積を求めるときに、無限大でない結果を得ることを妨げるものではない。算数
機械学習に関するスレッドで、このスレッドでは誰も気にしない関数の架空のエラーについて5ページも議論している、この世界は明らかにおかしい...。
あなたは単に行間を読むことができず、そのような疑似科学的なデマゴギーの隠された目的を理解していないだけなのです。架空の例で説明しましょう。
例えば、石油生産を例にとると、石油採掘の成功者の狭い範囲では、土壌サンプルの化学組成や植生パターンなど、間接的、外的な兆候に基づいて石油鉱床を 見つける研究の経験が次第に蓄積されていくと仮定しよう。当然、全ては厳重に秘密にされ、初心者のドリラーは、「当局」の力を借りて、真実の 情報、ちょっとした改造で明らかになるが動かないもの、あるいは、試してみて破産する以外、確認が困難なナンセンスなものなど、様々な情報を与えられることになるのです。時は流れ、人は人、情報は徐々に漏れ、一般論としてすでに技術を隠すことは不可能な時代になり、それが明らかになり、真実と なり、どうすればいいのか？
敵が "秘密のデバイス "について知ったとき、どのようなゲームのように、最初に来ることは、この秘密の知識の彼の理解を複雑にすることを目的と陽動のすべての種類は、そのような脳が物理的に消化することができない情報の巨大な貧しい構造の流れの中で、それを湿らせると沼の詳細で、100寿命のために本質を 奪うことである。ペルセプトロンの仕組みを理解したい、そして、少なくとも大学院レベルの数論を理解することを勧められ、次に微積分、線形代数、これらすべてを詳細ではなく、 論文、記事などをすべて読まなければならないのです。ウェブアプリケーションの開発方法について読みたいのに、エラーやプログラミングパターンについて大量の議論を投げかけられてしまうのです。
もうひとつは、自分のルールとは違う相手のフィールドに巧妙に移動させられたときの、あらゆる種類のフェイク、なりすましです。ペルセプトロンが必要ですか？2016年末の「バカ」が自分で書くか？アハハハ))))サイクリスト情けない)))図書館はたくさんありますよフェラーリの馬を買え!他の人のライブラリや機能を、本物の「科学者」のように掘り下げようそこにどのように、何が配置されているのかを理解する必要はなく、開発者が与えてくれた選択肢をこなしていくだけでいいのです
などなど、ご理解いただけると幸いです :)
あなたのフィールドで、あなたのルールでプレーしてください。
ところで、ガンマとその関連分布が市場で使えると考えた人は、全くいないのだろうか？ただの質問なんだけど...。
棒グラフのZZトレンドの長さは、αが小さいとポアソンの目によって落ちる。を使うという発想がないため、より正確には突っ込まなかった。
トレンドの長さの分布ってどういうこと？ポアソンとは、時間デルタあたりのイベント数のことです。それとも、ここも伸ばせるのでしょうか？ただ、アプリケーションの物理的な背景が理解できないのですが...。
ZZの反転の距離をバーで取り、ヒストグラムを作成します。目にポワソン。
2016/11/13 1:43 PM, Alexey Burnakov さんが書き込みました。
x --> 0として極限となる。
リミットを使うのが最も合理的な方法です。
に不連続性があると、例えば
の求積で密度を使用する場合、より多くの問題が発生します。
正しさ」については、
特定の点での密度の値が無関係であることは誰もが知っていることです。密度の積分だけが、
意味を持つ。
ダンカン・マードック