トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1804 1...179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811...3399 新しいコメント 削除済み 2020.06.09 14:01 #18031 イゴール・マカヌ： だから聞いているんだ、反対側は試したのか？ 彼女は左も知らないんだろう？- チャートが右に行くのはあなたも私も知っている、彼女には内緒だ！)) 試してみたが、違いはない。でも、テストが右なら、取引開始時にすでに水量が多いんです。最終日をトレースした方がイマドキ、儲かる確率が高い Igor Makanu 2020.06.09 14:07 #18032 マキシム・ドミトリエフスキー： ラストデータトレーニーにしたほうがいい、イマハ、それなら儲かる確率が高い ああそうだ 問題は、TSの寿命を見極めることです。見極めることができれば、すべてOKです。しばらくトレードして、教えて、またトレードして、教えて...。 私はテストのための十分なデータを持っていない、私は右と左の両方をチェックすることをお勧めする理由です、それは歴史を深く見ることは意味がありませんが、ボラティリティは常に変化するので、唯一のカップルの年は関連しています、少なくとも私は1年半のオプションに遺伝学を使用して、6ヶ月間、時には1年間、1年以上のTS通常重いドローダウンを示し、私は望んでいないものです 削除済み 2020.06.09 14:09 #18033 イゴール・マカヌ： ああそうだ問題は、TSパーシスタンスの時間を決めることです。それを決めることができれば、すべてOKです。その時間をトレードし、それを教え、トレードし、それを教える......。私はテストのための十分なデータを持っていない、私は右と左の両方をチェックすることをお勧めする理由です、それは歴史に深く見て意味がありませんが、ボラティリティは常に変化し、それが唯一の年のカップルが関連している理由です、少なくとも私は1年半のオプションに遺伝学を使用して、6ヶ月間、時には1年間のフォワードテスト、1年以上のTSは大きなドローダウン - 私は望んでいないもの 質的な標識がないので、自転車を作るしかないんです。トレイから5倍が出るなら、とにかく良いモデルだと思います。 Igor Makanu 2020.06.09 14:18 #18034 マキシム・ドミトリエフスキー： は、品質機能がないため、自転車を作るしかないのです。5XがTrainに拒否されるなら、とりあえず良いモデルなんだろう。 そこが問題なのだが、先のことは推測せず、計画すること。 預金の増加に関しては、OOSから遠くなればなるほど負け始め、ロットが増えていれば彗星の速さで抜ける可能性が高い )))) シグナルを見ると、ドローダウンの小さい滑らかなチャートでしたが、ディールを見ると、全てが明らかになり、TSは機能しなくなりましたが、ドローダウンはTSを始めた時よりもずっと大きくなっています・・・まるでアンチマーチンゲールが勝利したようです - この話題は古いですね;)。 削除済み 2020.06.09 14:21 #18035 イゴール・マカヌ： この問題は、未来を推測するのではなく、いつまで続くのか、それを計画することです。観測としては、預金残高が増えたら預金残高の％を入金するのが主で、残高から遠くなればなるほど損失が始まり、ロットが増えていれば彗星の速さでおろされる可能性が高い)))。シグナルを見ると、ドローダウンが小さく滑らかなチャートですが、ディールを見ると、全てOKで、TSが機能しなくなり、ドローダウンもTSを始めた時よりずっと大きくなっています・・・まるでアンチマーチンゲールが勝利したようです - 古い話題でしたね ;)とにかく、カチベのチップに何がねじ込めるか、おわかりになれば、すぐに調べられます )インクリメントとリグレッションの両方を試したが、結果はケースバイケースである テスターのニュースは作られなかった。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:42 #18036 マキシム・ドミトリエフスキー： EOC2年、トレーニング5ヶ月 正確には、2年間です）。期間によって大きく異なります。そして、重ね合わせるモデリング、それらがなければ、どうやらどこにも行けないようです。問題は、有効期間の下限です。 削除済み 2020.06.09 14:51 #18037 Valeriy Yastremskiy： (期間は2年間です）。期間によって大きく異なります。そしてモデリング、これなしではやっていけないようです。問題は、信頼性の最低期間です。 ユーロバックスでは、ほぼすべての機能が2〜3年間よく訓練されており、明らかにパターンがあることがわかります。他の楽器ではもっとひどい。 このロボットは、もしパターンがあれば、それを本当に見つけてくれます。しかし、特別な役割を担っているわけではありません。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:52 #18038 マキシム・ドミトリエフスキー： テスターのニュースは作らなかった、遊べたら楽しいのに。 ダウンロードしたファイルを解析するだけならニュース、10年くらい前のものだと思うhttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 しかし、そう、私は以前から、素早く簡単にニュースをあさることを望んでいたのだ) 削除済み 2020.06.09 14:53 #18039 Valeriy Yastremskiy： ダウンロードしたファイルを解析するだけならニュース、10年くらい前のものだと思うhttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773でも、そう、長い間、私は素早く簡単にニュースをあさりたいと思っていたのです)気にしない、データテスターと同期する...ベ :) が...一体何が テスターのニュースは最高です。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:59 #18040 マキシム・ドミトリエフスキー： ユーロバックスでは、2〜3年前からほぼすべてのチップがよく学び、そこには明らかにパターンがあります。他の楽器ではもっとひどい。 楽器で学ぶ必要があるとも言う）。学習に必要な期間より短い期間でマトリックスが変化する場合は、SBであると考えられる)。 1...179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから聞いているんだ、反対側は試したのか？ 彼女は左も知らないんだろう？- チャートが右に行くのはあなたも私も知っている、彼女には内緒だ！))
試してみたが、違いはない。でも、テストが右なら、取引開始時にすでに水量が多いんです。最終日をトレースした方がイマドキ、儲かる確率が高い
ラストデータトレーニーにしたほうがいい、イマハ、それなら儲かる確率が高い
ああそうだ
問題は、TSの寿命を見極めることです。見極めることができれば、すべてOKです。しばらくトレードして、教えて、またトレードして、教えて...。
私はテストのための十分なデータを持っていない、私は右と左の両方をチェックすることをお勧めする理由です、それは歴史を深く見ることは意味がありませんが、ボラティリティは常に変化するので、唯一のカップルの年は関連しています、少なくとも私は1年半のオプションに遺伝学を使用して、6ヶ月間、時には1年間、1年以上のTS通常重いドローダウンを示し、私は望んでいないものです
ああそうだ
問題は、TSパーシスタンスの時間を決めることです。それを決めることができれば、すべてOKです。その時間をトレードし、それを教え、トレードし、それを教える......。
私はテストのための十分なデータを持っていない、私は右と左の両方をチェックすることをお勧めする理由です、それは歴史に深く見て意味がありませんが、ボラティリティは常に変化し、それが唯一の年のカップルが関連している理由です、少なくとも私は1年半のオプションに遺伝学を使用して、6ヶ月間、時には1年間のフォワードテスト、1年以上のTSは大きなドローダウン - 私は望んでいないもの
質的な標識がないので、自転車を作るしかないんです。トレイから5倍が出るなら、とにかく良いモデルだと思います。
は、品質機能がないため、自転車を作るしかないのです。5XがTrainに拒否されるなら、とりあえず良いモデルなんだろう。
そこが問題なのだが、先のことは推測せず、計画すること。
預金の増加に関しては、OOSから遠くなればなるほど負け始め、ロットが増えていれば彗星の速さで抜ける可能性が高い ))))
シグナルを見ると、ドローダウンの小さい滑らかなチャートでしたが、ディールを見ると、全てが明らかになり、TSは機能しなくなりましたが、ドローダウンはTSを始めた時よりもずっと大きくなっています・・・まるでアンチマーチンゲールが勝利したようです - この話題は古いですね;)。
この問題は、未来を推測するのではなく、いつまで続くのか、それを計画することです。
観測としては、預金残高が増えたら預金残高の％を入金するのが主で、残高から遠くなればなるほど損失が始まり、ロットが増えていれば彗星の速さでおろされる可能性が高い)))。
シグナルを見ると、ドローダウンが小さく滑らかなチャートですが、ディールを見ると、全てOKで、TSが機能しなくなり、ドローダウンもTSを始めた時よりずっと大きくなっています・・・まるでアンチマーチンゲールが勝利したようです - 古い話題でしたね ;)
とにかく、カチベのチップに何がねじ込めるか、おわかりになれば、すぐに調べられます )
インクリメントとリグレッションの両方を試したが、結果はケースバイケースであるテスターのニュースは作られなかった。
EOC2年、トレーニング5ヶ月
正確には、2年間です）。期間によって大きく異なります。そして、重ね合わせるモデリング、それらがなければ、どうやらどこにも行けないようです。問題は、有効期間の下限です。
(期間は2年間です）。期間によって大きく異なります。そしてモデリング、これなしではやっていけないようです。問題は、信頼性の最低期間です。
ユーロバックスでは、ほぼすべての機能が2〜3年間よく訓練されており、明らかにパターンがあることがわかります。他の楽器ではもっとひどい。
このロボットは、もしパターンがあれば、それを本当に見つけてくれます。しかし、特別な役割を担っているわけではありません。
テスターのニュースは作らなかった、遊べたら楽しいのに。
ダウンロードしたファイルを解析するだけならニュース、10年くらい前のものだと思うhttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
しかし、そう、私は以前から、素早く簡単にニュースをあさることを望んでいたのだ)
ダウンロードしたファイルを解析するだけならニュース、10年くらい前のものだと思うhttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
でも、そう、長い間、私は素早く簡単にニュースをあさりたいと思っていたのです)
気にしない、データテスターと同期する...ベ :) が...一体何がテスターのニュースは最高です。
ユーロバックスでは、2〜3年前からほぼすべてのチップがよく学び、そこには明らかにパターンがあります。他の楽器ではもっとひどい。
楽器で学ぶ必要があるとも言う）。学習に必要な期間より短い期間でマトリックスが変化する場合は、SBであると考えられる)。