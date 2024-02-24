トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1804

イゴール・マカヌ

だから聞いているんだ、反対側は試したのか？ 彼女は左も知らないんだろう？- チャートが右に行くのはあなたも私も知っている、彼女には内緒だ！))

試してみたが、違いはない。でも、テストが右なら、取引開始時にすでに水量が多いんです。最終日をトレースした方がイマドキ、儲かる確率が高い


 
マキシム・ドミトリエフスキー

ラストデータトレーニーにしたほうがいい、イマハ、それなら儲かる確率が高い

ああそうだ

問題は、TSの寿命を見極めることです。見極めることができれば、すべてOKです。しばらくトレードして、教えて、またトレードして、教えて...。

私はテストのための十分なデータを持っていない、私は右と左の両方をチェックすることをお勧めする理由です、それは歴史を深く見ることは意味がありませんが、ボラティリティは常に変化するので、唯一のカップルの年は関連しています、少なくとも私は1年半のオプションに遺伝学を使用して、6ヶ月間、時には1年間、1年以上のTS通常重いドローダウンを示し、私は望んでいないものです

イゴール・マカヌ

質的な標識がないので、自転車を作るしかないんです。トレイから5倍が出るなら、とにかく良いモデルだと思います。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そこが問題なのだが、先のことは推測せず、計画すること。

預金の増加に関しては、OOSから遠くなればなるほど負け始め、ロットが増えていれば彗星の速さで抜ける可能性が高い ))))


シグナルを見ると、ドローダウンの小さい滑らかなチャートでしたが、ディールを見ると、全てが明らかになり、TSは機能しなくなりましたが、ドローダウンはTSを始めた時よりもずっと大きくなっています・・・まるでアンチマーチンゲールが勝利したようです - この話題は古いですね;)。

イゴール・マカヌ

とにかく、カチベのチップに何がねじ込めるか、おわかりになれば、すぐに調べられます )

インクリメントとリグレッションの両方を試したが、結果はケースバイケースである

テスターのニュースは作られなかった。
 
マキシム・ドミトリエフスキー


EOC2年、トレーニング5ヶ月

正確には、2年間です）。期間によって大きく異なります。そして、重ね合わせるモデリング、それらがなければ、どうやらどこにも行けないようです。問題は、有効期間の下限です。

ユーロバックスでは、ほぼすべての機能が2〜3年間よく訓練されており、明らかにパターンがあることがわかります。他の楽器ではもっとひどい。

このロボットは、もしパターンがあれば、それを本当に見つけてくれます。しかし、特別な役割を担っているわけではありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


テスターのニュースは作らなかった、遊べたら楽しいのに。

ダウンロードしたファイルを解析するだけならニュース、10年くらい前のものだと思うhttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773

しかし、そう、私は以前から、素早く簡単にニュースをあさることを望んでいたのだ)

気にしない、データテスターと同期する...ベ :) が...一体何が

テスターのニュースは最高です。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ユーロバックスでは、2〜3年前からほぼすべてのチップがよく学び、そこには明らかにパターンがあります。他の楽器ではもっとひどい。

楽器で学ぶ必要があるとも言う）。学習に必要な期間より短い期間でマトリックスが変化する場合は、SBであると考えられる)。

