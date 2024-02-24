トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1992

mytarmailS:

Pythonのことだよ、このノンケの男のための奇跡の言語で自分のコードを実行することはできないんだ)。

pythonで書きますが、まずコードを実行しなければなりません))

まずはデバッガーで動かしてみてください。

設定ファイルを作成します

♪ Then try just running ♪

 

みなさん、こんにちは。

どなたかお暇な方がいらっしゃいましたら、ニューラルネットワークで時系列の予測可能性を確認してみてください。

このNsのことは何もわからないし、他に聞ける人もいないので......。ありがとうございました。


シリーズはこんな感じです（添付）。


最後の時間値はファイルの先頭に、最も古いものは末尾にあります。

ファイル:
EURUSD_returns.zip  4 kb
 
データ一式で十分だと思いますか？データ収集の根拠となった方法、収集時の目的などが必要です。
を、前の5つの値で計算します。

>>> regr.score(X_train, y_train)
0.6002509612994398
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.6010419196911408

60%の精度

を10個前の値で計算すると、精度は50%になります。

3枚目では、精度は57

青色初期値、オレンジ色予測値。過去300件の値


 
マキシム・ドミトリエフスキー

を5つ前の値より増やしました。

60%の精度

10個前の値で悪化、精度50

3枚目では、精度は57

ベースラインは青、予測はオレンジ。過去300件の値。


理解できないことがある。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 であること。

以下は私が見つけたヘルプです https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :

score(X,y,sample_weight=None)[ソース].

予測値の決定係数 R^2 を返します。

係数 R^2 は (1 - u/v) と定義され、u は残差平方和 ((y_true - y_pred) ** 2).sum() 、v は総平方和 ((y_true - y_true.mean())) である。** 2).sum().可能な限り最高のスコアは1.0であり、それは負になることもある（モデルは任意に悪化することができるため）。入力特徴を無視して常にyの期待値を予測する定数モデルは、R^2スコアが0.0となる。

すなわち、負の値もありうるので、パーセンテージに変換すべきではない。係数だけ。

 
elibrarius:
なんかよくわかんないけど。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 でなければならないのです。

対数

elibrarius:

何かわからないことがある。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 でなければならないのです。

以下は、https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html で見つけた参考文献です。

すなわち、負の値もあり得るので、パーセントに変換すべきではない。ただの係数です。

ネガは逆の関係このようなモデルを想像するのは難しい

 

皆さん、こんにちは。ここでは、システムのパラメータ変更をアニメーションで表現する簡単なシステムを紹介します。RLシステムのデバッグや観察に重宝しそうです。

save_csv.py と animation.py の2つのスクリプトで構成されています。

これらの仕組みは次の通りです。

save_csv.pyスクリプトの内容を自分用にプリペーストする。この関数を 呼び出すと、変数が拡張子.NETでファイルに保存されます。csv.

animation.py スクリプトを実行します。

その後、システムを稼働させると、アニメーションが実行されます。


フニマズミーヤ

animation.py スクリプトは、ガールを検索している間、そのままにして おくことができます。

やぶれかぶれ

https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ

ファイル:
save_csv.py  2 kb
animation.py  2 kb
 
マキシム・ドミトリエフスキー

negativeは逆の関係です。このようなモデルを想像するのは難しい

more is less than one)、単位円を説明するのがどれだけ難しいか知っていますか？複数の円を描かなければならない...。あなたは確かにユーチューバーではありませんが)))、すべてが失われたわけではありません)))。

Valeriy Yastremskiy：

より少ない）、単位円を説明することがいかに難しいかご存知でしょうか？複数の円を描かなければならない...。あなたは確かにポークではありませんが)))、すべてが失われたわけではありません))))。

?

