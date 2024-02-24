トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1992 1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399 新しいコメント 削除済み 2020.09.02 17:39 #19911 mytarmailS: Pythonのことだよ、このノンケの男のための奇跡の言語で自分のコードを実行することはできないんだ)。pythonで書きますが、まずコードを実行しなければなりません)) まずはデバッガーで動かしてみてください。 設定ファイルを作成します ♪ Then try just running ♪ Evgeniy Chumakov 2020.09.04 14:23 #19912 みなさん、こんにちは。 どなたかお暇な方がいらっしゃいましたら、ニューラルネットワークで時系列の予測可能性を確認してみてください。 このNsのことは何もわからないし、他に聞ける人もいないので......。ありがとうございました。 シリーズはこんな感じです（添付）。 最後の時間値はファイルの先頭に、最も古いものは末尾にあります。 ファイル: EURUSD_returns.zip 4 kb Farkhat Guzairov 2020.09.04 16:06 #19913 Evgeniy Chumakov： みなさん、こんにちは。どなたかお暇な方がいらっしゃいましたら、ニューラルネットワークで時系列の予測可能性をチェックしてみてください。このNsのことは何もわからないし、他に聞ける人もいないので......。ありがとうございました。シリーズはこんな感じです（添付）。最後の一時的な値はファイルの先頭に、最も古い値は末尾にあります。 データ一式で十分だと思いますか？データ収集の根拠となった方法、収集時の目的などが必要です。 削除済み 2020.09.04 21:39 #19914 Evgeniy Chumakov： 皆さん、こんにちは。どなたかお暇な方がいらっしゃいましたら、ニューラルネットワークで時系列の予測可能性を確認してみてください。このNsのことは何もわからないし、他に聞ける人もいないので......。ありがとうございました。シリーズはこんな感じです（添付）。ファイルの先頭にある最後の一時的な値、最後にある最も古い値。 を、前の5つの値で計算します。 >>> regr.score(X_train, y_train) 0.6002509612994398 >>> regr.score(X_test, y_test) 0.6010419196911408 60%の精度 を10個前の値で計算すると、精度は50%になります。 3枚目では、精度は57 青色初期値、オレンジ色予測値。過去300件の値 Aleksei Kuznetsov 2020.09.04 22:33 #19915 マキシム・ドミトリエフスキー： を5つ前の値より増やしました。60%の精度10個前の値で悪化、精度503枚目では、精度は57ベースラインは青、予測はオレンジ。過去300件の値。 理解できないことがある。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 であること。 以下は私が見つけたヘルプです https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html : score(X,y,sample_weight=None)[ソース]. 予測値の決定係数 R^2 を返します。 係数 R^2 は (1 - u/v) と定義され、u は残差平方和 ((y_true - y_pred) ** 2).sum() 、v は総平方和 ((y_true - y_true.mean())) である。** 2).sum().可能な限り最高のスコアは1.0であり、それは負になることもある（モデルは任意に悪化することができるため）。入力特徴を無視して常にyの期待値を予測する定数モデルは、R^2スコアが0.0となる。 すなわち、負の値もありうるので、パーセンテージに変換すべきではない。係数だけ。 Valeriy Yastremskiy 2020.09.04 22:45 #19916 elibrarius: なんかよくわかんないけど。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 でなければならないのです。 対数 削除済み 2020.09.04 23:07 #19917 elibrarius: 何かわからないことがある。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 でなければならないのです。 以下は、https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html で見つけた参考文献です。すなわち、負の値もあり得るので、パーセントに変換すべきではない。ただの係数です。 ネガは逆の関係このようなモデルを想像するのは難しい iwelimorn 2020.09.04 23:34 #19918 皆さん、こんにちは。ここでは、システムのパラメータ変更をアニメーションで表現する簡単なシステムを紹介します。RLシステムのデバッグや観察に重宝しそうです。 save_csv.py と animation.py の2つのスクリプトで構成されています。 これらの仕組みは次の通りです。 save_csv.pyスクリプトの内容を自分用にプリペーストする。この関数を 呼び出すと、変数が拡張子.NETでファイルに保存されます。csv. animation.py スクリプトを実行します。 その後、システムを稼働させると、アニメーションが実行されます。 animation.py スクリプトは、ガールを検索している間、そのままにして おくことができます。 やぶれかぶれ https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ ファイル: save_csv.py 2 kb animation.py 2 kb Valeriy Yastremskiy 2020.09.05 00:02 #19919 マキシム・ドミトリエフスキー： negativeは逆の関係です。このようなモデルを想像するのは難しい more is less than one)、単位円を説明するのがどれだけ難しいか知っていますか？複数の円を描かなければならない...。あなたは確かにユーチューバーではありませんが)))、すべてが失われたわけではありません)))。 削除済み 2020.09.05 00:35 #19920 Valeriy Yastremskiy： より少ない）、単位円を説明することがいかに難しいかご存知でしょうか？複数の円を描かなければならない...。あなたは確かにポークではありませんが)))、すべてが失われたわけではありません))))。 ? 1...198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Pythonのことだよ、このノンケの男のための奇跡の言語で自分のコードを実行することはできないんだ)。
pythonで書きますが、まずコードを実行しなければなりません))
まずはデバッガーで動かしてみてください。
設定ファイルを作成します
♪ Then try just running ♪
みなさん、こんにちは。
どなたかお暇な方がいらっしゃいましたら、ニューラルネットワークで時系列の予測可能性を確認してみてください。
このNsのことは何もわからないし、他に聞ける人もいないので......。ありがとうございました。
シリーズはこんな感じです（添付）。
最後の時間値はファイルの先頭に、最も古いものは末尾にあります。
を、前の5つの値で計算します。
60%の精度
を10個前の値で計算すると、精度は50%になります。
3枚目では、精度は57
青色初期値、オレンジ色予測値。過去300件の値
を5つ前の値より増やしました。
60%の精度
10個前の値で悪化、精度50
3枚目では、精度は57
ベースラインは青、予測はオレンジ。過去300件の値。
理解できないことがある。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 であること。
以下は私が見つけたヘルプです https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html :
すなわち、負の値もありうるので、パーセンテージに変換すべきではない。係数だけ。
なんかよくわかんないけど。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 でなければならないのです。
対数
何かわからないことがある。回帰モデルはどのようにしてパーセントで推定できるのですか？絶対値 でなければならないのです。
以下は、https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html で見つけた参考文献です。
すなわち、負の値もあり得るので、パーセントに変換すべきではない。ただの係数です。
ネガは逆の関係このようなモデルを想像するのは難しい
皆さん、こんにちは。ここでは、システムのパラメータ変更をアニメーションで表現する簡単なシステムを紹介します。RLシステムのデバッグや観察に重宝しそうです。
save_csv.py と animation.py の2つのスクリプトで構成されています。
これらの仕組みは次の通りです。
save_csv.pyスクリプトの内容を自分用にプリペーストする。この関数を 呼び出すと、変数が拡張子.NETでファイルに保存されます。csv.
animation.py スクリプトを実行します。
その後、システムを稼働させると、アニメーションが実行されます。
animation.py スクリプトは、ガールを検索している間、そのままにして おくことができます。
https://www.youtube.com/watch?v=Ercd-Ip5PfQ
negativeは逆の関係です。このようなモデルを想像するのは難しい
more is less than one)、単位円を説明するのがどれだけ難しいか知っていますか？複数の円を描かなければならない...。あなたは確かにユーチューバーではありませんが)))、すべてが失われたわけではありません)))。
より少ない）、単位円を説明することがいかに難しいかご存知でしょうか？複数の円を描かなければならない...。あなたは確かにポークではありませんが)))、すべてが失われたわけではありません))))。
