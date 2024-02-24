トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1987 1...198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.09.01 10:57 #19861 マキシム・ドミトリエフスキー： モジュールがどのように接続されているかを読み、どこで失敗したかを確認します。デバッガで実行すると、すべてのエラーがきれいにハイライトされます。素っ裸で射線に入る必要はないと言っているのです。まずは言葉を覚えなければなりません。 テスターを動かして、何をするんですか？ 言語は大丈夫です、私はそれにあまり迷うとは言いません...もっとVCS自体と上記のような愚かな問題に...それらは言語とは何の関係もありません...。 ここでは、同じフォルダにテスト用のモジュールを作成します。 同じフォルダーから module_test スクリプトを実行してみます。 見えますか？同じことです。問題は言語ではなく、そうでなければ私はテストを書きませんでした。問題は、いくつかの愚かな左側の問題です 削除済み 2020.09.01 11:05 #19862 mytarmailS: そうですね、言葉は大丈夫です、あまり迷うとは言いませんが...それよりもVCそのものと、上のようなくだらない問題で...それらは言葉とは関係ないですね...。ここでは、同じフォルダにテスト用のモジュールを作成します。同じフォルダーから module_test スクリプトを実行してみます。見えますか？同じことだ、問題は言語ではない、そうでなければ私はこのテストを書かないだろう、それは一部の馬鹿な左翼の問題だ新しいフォルダを作成し、その中にいくつかのモジュールを作成してみてください。私には一度も起こったことがないので、何の不具合なのかわかりません ) おそらくVScodeの設定が必要なのでしょう、はい。 Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 11:09 #19863 マキシム・ドミトリエフスキー： どのような選択肢があるのでしょうか？ スクリプトを読み込む 際、まず思い浮かぶのは、ワインダーで指定できるものがあるか、次に思い浮かぶのはレジストリです。欲しいものは全てそこに書けそうですが、果たして。 ))))(環境変数も、そうあるべきだと思います)。 削除済み 2020.09.01 11:11 #19864 Valeriy Yastremskiy： スクリプトを読み込む 際、まず思い浮かぶのは、ワインダーで指定できるものがあるか、次に思い浮かぶのはレジストリです。書けることは何でもあるようですが、うまくいくかどうかは )))) 。環境変数もあるはずです)。 コードはpythonで書かれているので...スクリプト自体にあるのです mytarmailS 2020.09.01 11:14 #19865 マキシム・ドミトリエフスキー： 新しいフォルダを作成し、その中にいくつかのモジュールを作成してみてください。私には一度も起こったことがないので、何の不具合なのかわかりません ) VScodeの設定が必要な場合が多いようです。 全部壊してしまう...。 削除済み 2020.09.01 11:18 #19866 mytarmailS: 全部壊して... フォルダから vscode なしで tester.py を実行してみてください。 同じエラーであれば、Pythonがそのフォルダを見ていないことになります。 Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 11:20 #19867 mytarmailS: 全部壊して... くそっ---）))10月から始める予定だったのですが )))と、もう怖いくらいです)))。 削除済み 2020.09.01 11:25 #19868 :D :D 陽気な Farkhat Guzairov 2020.09.01 11:51 #19869 Valeriy Yastremskiy： Bl---)))です。）10月から始める予定だったのですが ))))と、もう怖いくらいです)))。 )))、お金は待ってくれません。 Valeriy Yastremskiy 2020.09.01 11:54 #19870 Farkhat Guzairov： ))、お金は待ってくれません。 神経質になっているのです))))またはテール）。 1...198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
モジュールがどのように接続されているかを読み、どこで失敗したかを確認します。
デバッガで実行すると、すべてのエラーがきれいにハイライトされます。素っ裸で射線に入る必要はないと言っているのです。まずは言葉を覚えなければなりません。テスターを動かして、何をするんですか？
言語は大丈夫です、私はそれにあまり迷うとは言いません...もっとVCS自体と上記のような愚かな問題に...それらは言語とは何の関係もありません...。
ここでは、同じフォルダにテスト用のモジュールを作成します。
同じフォルダーから module_test スクリプトを実行してみます。
見えますか？同じことです。問題は言語ではなく、そうでなければ私はテストを書きませんでした。問題は、いくつかの愚かな左側の問題です
新しいフォルダを作成し、その中にいくつかのモジュールを作成してみてください。私には一度も起こったことがないので、何の不具合なのかわかりません )おそらくVScodeの設定が必要なのでしょう、はい。
どのような選択肢があるのでしょうか？
スクリプトを読み込む 際、まず思い浮かぶのは、ワインダーで指定できるものがあるか、次に思い浮かぶのはレジストリです。欲しいものは全てそこに書けそうですが、果たして。 ))))(環境変数も、そうあるべきだと思います)。
コードはpythonで書かれているので...スクリプト自体にあるのです
全部壊してしまう...。
フォルダから vscode なしで tester.py を実行してみてください。
同じエラーであれば、Pythonがそのフォルダを見ていないことになります。
くそっ---）))10月から始める予定だったのですが )))と、もう怖いくらいです)))。
)))、お金は待ってくれません。
神経質になっているのです))))またはテール）。