トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1987

マキシム・ドミトリエフスキー

モジュールがどのように接続されているかを読み、どこで失敗したかを確認します。

デバッガで実行すると、すべてのエラーがきれいにハイライトされます。素っ裸で射線に入る必要はないと言っているのです。まずは言葉を覚えなければなりません。

テスターを動かして、何をするんですか？

言語は大丈夫です、私はそれにあまり迷うとは言いません...もっとVCS自体と上記のような愚かな問題に...それらは言語とは何の関係もありません...。


ここでは、同じフォルダにテスト用のモジュールを作成します。

同じフォルダーから module_test スクリプトを実行してみます。


見えますか？同じことです。問題は言語ではなく、そうでなければ私はテストを書きませんでした。問題は、いくつかの愚かな左側の問題です

mytarmailS:

そうですね、言葉は大丈夫です、あまり迷うとは言いませんが...それよりもVCそのものと、上のようなくだらない問題で...それらは言葉とは関係ないですね...。


ここでは、同じフォルダにテスト用のモジュールを作成します。

同じフォルダーから module_test スクリプトを実行してみます。


見えますか？同じことだ、問題は言語ではない、そうでなければ私はこのテストを書かないだろう、それは一部の馬鹿な左翼の問題だ

新しいフォルダを作成し、その中にいくつかのモジュールを作成してみてください。私には一度も起こったことがないので、何の不具合なのかわかりません )

おそらくVScodeの設定が必要なのでしょう、はい。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

どのような選択肢があるのでしょうか？

スクリプトを読み込む 際、まず思い浮かぶのは、ワインダーで指定できるものがあるか、次に思い浮かぶのはレジストリです。欲しいものは全てそこに書けそうですが、果たして。 ))))(環境変数も、そうあるべきだと思います)。

Valeriy Yastremskiy：

スクリプトを読み込む 際、まず思い浮かぶのは、ワインダーで指定できるものがあるか、次に思い浮かぶのはレジストリです。書けることは何でもあるようですが、うまくいくかどうかは )))) 。環境変数もあるはずです)。

コードはpythonで書かれているので...スクリプト自体にあるのです

 
マキシム・ドミトリエフスキー

新しいフォルダを作成し、その中にいくつかのモジュールを作成してみてください。私には一度も起こったことがないので、何の不具合なのかわかりません )

VScodeの設定が必要な場合が多いようです。

全部壊してしまう...。

mytarmailS:

全部壊して...

フォルダから vscode なしで tester.py を実行してみてください。

同じエラーであれば、Pythonがそのフォルダを見ていないことになります。

 
mytarmailS:

全部壊して...

くそっ---）))10月から始める予定だったのですが )))と、もう怖いくらいです)))。

:D :D 陽気な
 
Valeriy Yastremskiy：

Bl---)))です。）10月から始める予定だったのですが ))))と、もう怖いくらいです)))。

)))、お金は待ってくれません。

 
Farkhat Guzairov：

))、お金は待ってくれません。

神経質になっているのです))))またはテール）。

