Evgeniy Chumakov：


マキシムさん、ありがとうございます。

実は言い忘れていたのですが、モデルは系列の次の符号（+-）、ターゲット+プラス値を予測すれば十分なのです。また、正確な精度は重要ではありません。

サンプル長 n = 54 , 全ての可能な値をカバーしています。

サインは完璧に予知されている。

>>> regr.score(X_train, y_train)
1.0
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.9938251543711407


 
マキシム・ドミトリエフスキー

というサインは完璧に予測されています。



面白いですね、聖杯 ですか？

 
Evgeniy Chumakov：


興味深いですね、聖杯か何かですか？

安定した良いストレッチ)

 
Valeriy Yastremskiy：

グッドステディストレッチ))


だろう ))

GBPUSDのファイルですが、同じ学習済みモデルを他のペアのデータで確認するのも面白いですね。

ファイル:
GBPUSD_return_csv.txt  77 kb
 

あなたがトレーダーで、それを使用する方法を知っているならば、あなたは常に疑問を持っているはずなので、注意する必要がありますし、すべてのバリアントがチェックされているならば、あなたはリラックスすることができます。

この手法の効率を確認するには、異なるスライディングウィンドウで少なくとも100回の最適化を行い、その上で結論を出す必要があります。

Evgeniy Chumakov：


面白いですね、聖杯ですか？

はい
 
Evgeniy Chumakov：


聖杯なのかなぁ。

Maxim Dmitrievsky:
はい。

みんな！一般人に聖杯を 投げろ！頼むから私は彼に会うために地球を食べるだろう．

Evgeniy Chumakov：

GBPUSDのファイルですが、同じ学習済みモデルを他のペアのデータで確認するのも面白いですね。

>>> regr.score(X_train, y_train)

0.8616703952274422

>>> regr.score(X_test, y_test)

0.8647036898993664


もっと悪いけど、それでも90%に近い。EURUSDのトレーニングを受けています。
Alexander_K：

みんな！パブリックドメインに、キリストのために、聖杯を投げる！？彼に会うためなら、土を食べてもいい...。

アレクサンダー、もし聖杯が 見つかれば、人生の意味は消え、ドラッグ、セックス、ロックンロールが始まるだろう。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アレキサンダー、もし聖杯が見つかれば、人生の意味は消え、ドラッグとセックスとロックンロールが始まるだろう。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？)

わからないわ、マックス。

でも、儲かるTCがあり、それを使う人がいることは知っています。彼らは幸せか？どうだろう。自分たちでやってみるしかない。辞めるのに遅すぎるということはない :))

