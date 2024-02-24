トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1995 1...198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002...3399 新しいコメント 削除済み 2020.09.06 05:19 #19941 Evgeniy Chumakov： マキシムさん、ありがとうございます。 実は言い忘れていたのですが、モデルは系列の次の符号（+-）、ターゲット+プラス値を予測すれば十分なのです。また、正確な精度は重要ではありません。 サンプル長 n = 54 , 全ての可能な値をカバーしています。 サインは完璧に予知されている。 >>> regr.score(X_train, y_train) 1.0 >>> regr.score(X_test, y_test) 0.9938251543711407 Evgeniy Chumakov 2020.09.06 08:45 #19942 マキシム・ドミトリエフスキー： というサインは完璧に予測されています。 面白いですね、聖杯 ですか？ Valeriy Yastremskiy 2020.09.06 09:42 #19943 Evgeniy Chumakov： 興味深いですね、聖杯か何かですか？ 安定した良いストレッチ) Evgeniy Chumakov 2020.09.06 10:15 #19944 Valeriy Yastremskiy： グッドステディストレッチ)) だろう )) GBPUSDのファイルですが、同じ学習済みモデルを他のペアのデータで確認するのも面白いですね。 ファイル: GBPUSD_return_csv.txt 77 kb Mihail Marchukajtes 2020.09.06 14:39 #19945 あなたがトレーダーで、それを使用する方法を知っているならば、あなたは常に疑問を持っているはずなので、注意する必要がありますし、すべてのバリアントがチェックされているならば、あなたはリラックスすることができます。 この手法の効率を確認するには、異なるスライディングウィンドウで少なくとも100回の最適化を行い、その上で結論を出す必要があります。 削除済み 2020.09.06 15:54 #19946 Evgeniy Chumakov： 面白いですね、聖杯ですか？ はい Alexander_K 2020.09.06 16:58 #19947 Evgeniy Chumakov： 聖杯なのかなぁ。 Maxim Dmitrievsky: はい。 みんな！一般人に聖杯を 投げろ！頼むから私は彼に会うために地球を食べるだろう． 削除済み 2020.09.06 18:10 #19948 Evgeniy Chumakov： GBPUSDのファイルですが、同じ学習済みモデルを他のペアのデータで確認するのも面白いですね。>>> regr.score(X_train, y_train)0.8616703952274422>>> regr.score(X_test, y_test)0.8647036898993664 もっと悪いけど、それでも90%に近い。EURUSDのトレーニングを受けています。 削除済み 2020.09.06 18:17 #19949 Alexander_K： みんな！パブリックドメインに、キリストのために、聖杯を投げる！？彼に会うためなら、土を食べてもいい...。 アレクサンダー、もし聖杯が 見つかれば、人生の意味は消え、ドラッグ、セックス、ロックンロールが始まるだろう。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？) Alexander_K 2020.09.06 18:25 #19950 マキシム・ドミトリエフスキー： アレキサンダー、もし聖杯が見つかれば、人生の意味は消え、ドラッグとセックスとロックンロールが始まるだろう。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？) わからないわ、マックス。 でも、儲かるTCがあり、それを使う人がいることは知っています。彼らは幸せか？どうだろう。自分たちでやってみるしかない。辞めるのに遅すぎるということはない :)) 1...198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシムさん、ありがとうございます。
実は言い忘れていたのですが、モデルは系列の次の符号（+-）、ターゲット+プラス値を予測すれば十分なのです。また、正確な精度は重要ではありません。
サンプル長 n = 54 , 全ての可能な値をカバーしています。
サインは完璧に予知されている。
面白いですね、聖杯 ですか？
安定した良いストレッチ)
グッドステディストレッチ))
だろう ))
GBPUSDのファイルですが、同じ学習済みモデルを他のペアのデータで確認するのも面白いですね。
あなたがトレーダーで、それを使用する方法を知っているならば、あなたは常に疑問を持っているはずなので、注意する必要がありますし、すべてのバリアントがチェックされているならば、あなたはリラックスすることができます。
この手法の効率を確認するには、異なるスライディングウィンドウで少なくとも100回の最適化を行い、その上で結論を出す必要があります。
聖杯なのかなぁ。
はい。
みんな！一般人に聖杯を 投げろ！頼むから私は彼に会うために地球を食べるだろう．
>>> regr.score(X_train, y_train)
0.8616703952274422
>>> regr.score(X_test, y_test)
0.8647036898993664
アレクサンダー、もし聖杯が 見つかれば、人生の意味は消え、ドラッグ、セックス、ロックンロールが始まるだろう。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？)
わからないわ、マックス。
でも、儲かるTCがあり、それを使う人がいることは知っています。彼らは幸せか？どうだろう。自分たちでやってみるしかない。辞めるのに遅すぎるということはない :))