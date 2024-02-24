トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1985

新しいコメント
 
未知の部分が多いレベルを手に入れましたね)))、おそらく2ヶ月間bot本体を触らず、1ヶ月間ターミナルを見ず、見守っています))))です。）
削除済み  
mytarmailS:

Pythonでのライブラリの作り方を知っていますか？

まだスクリプトを実行できません...エラーはすべて取り除きましたが、メソッドが表示されません

ランダム化_lqv_subnet_builder() および ランダム化_d_subnet_builder


すべてのクラスを1つのバイブルに統合する必要があり、それをRで実行するのですが、あるスクリプトが別のスクリプトからクラスを取得し、そのクラスが3番目のスクリプトから取得されると...。動かし方がわからない。

すべて問題なく動作するはずです。

PATHにpythonを追加してください。

削除済み  
Farkhat Guzairov:
未知数の多いレベルを手に入れましたね)))、おそらく2ヶ月間ボットを触っておらず、1ヶ月間端末を見ていない、ウェブサイトを通して監視しています ))))です。）

飛行機か何かのようだ。

削除済み  
mytarmailS:

Pythonでのライブラリの作り方を知っていますか？

まだスクリプトを実行できません...エラーはすべて取り除きましたが、メソッドが表示されません

ランダム化_lqv_subnet_builder() および ランダム化_d_subnet_builder


すべてのクラスを1つのバイブルに統合する必要があり、それをR-kaで実行するのですが、あるスクリプトが別のスクリプトからクラスを取得し、そのクラスが3番目のスクリプトから取得すると...。そんなもの、どうやって走らせたらいいのかわからない。

win 10の場合。Path変数に、pythonがインストールされているフォルダと、VS Codeがインストールされているフォルダ、そしてファイルのある作業フォルダを追加してください。それだけです。

別のWindowsでは、環境変数の取り込み方をググってみてください。

右のスクリーンショットのように、すべてのファイルが同じフォルダーにあることをもう一度確認してください。neuronetもサブフォルダに入っていても、環境変数にすべて入れれば問題ありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

win 10の場合。Path変数に、pythonがインストールされているフォルダとVS Codeがインストールされているフォルダ、そしてファイルのある作業フォルダを追加してください。それだけです。

もう一つの勝利のために、環境変数に入る方法をググってみてください。

右のスクリーンショットのように、すべてのファイルが同じフォルダーにあることをもう一度確認してください。neuronetでもサブフォルダにあれば大丈夫、全て環境変数に入れればOKです。

私は、私はすでにパスに10の方法を入力したことができない、それは望んでいない...私はこのラップトップを粉砕する準備が整いました...時間が殺された...。

なぜ、普通にインストールして操作できないのか、どこかにパスを入力しなければならないのか・・・。この開発者たちは、本当に......どうかしている......。

削除済み  
mytarmailS:

動かない、もう10通りもパスを入力したのに、動かない・・・もうこのノートパソコンを壁にぶつけてやろうかと・・・1時間もつぶしてしまった・・・。

なぜ、インストールするだけで正常に動作しないのか、どこかにパスを入力しなければならないのか・・・。開発者は本当に......どうかしている。

エラーは出ていません、よく見てください。Windowsでは、フォルダのフルパスなしでコマンドラインから付録を見るためのパス、だけです。Rも同様です。1時間かかったの？始めていないことを考慮する :D NSのアーキテクチャを理解することも忘れないでください。
 
Maxim Dmitrievsky:
だから、間違った場所にバグがあるんだよ、よく見てごらん。これは、Windowsがコマンドラインからアプリケーションを見るためのパスで、フォルダへのフルパスがない場合のみです。Rも同様です。1時間かかったの？まだ始めていないことを考慮してください :D まだNSのアーキテクチャを理解したいことを忘れないでください。

GUIで追加する場合は、環境変数が再読込されるようにコンピュータを再起動する必要がありますし、コマンドラインから行うこともできます。

set PATH=%PATH%;C:\yourpathhere

 
Maxim Dmitrievsky:
だから、エラーはないんだよ、よく見てごらん。

では、他にどこを見ればいいのでしょうか？

図書館はどうですか？

 

此れを以て

D:\Microsoft VS Code;C:\Users\TARAS\anaconda3\envs\r-reticulate


================================================================= その他について

を追加すると、エラーが解消されます。

この解決策はstackowerflowに掲載されていました。

が、何もしないし、スタジオはメソッドを見ることができない。

削除済み  
mytarmailS:

此れを以て


================================================================= その他について

を追加すると、エラーが解消されます。

この解決策はstackowerflowに掲載されていました。

が、何もしないし、スタジオはメソッドを見ることができない。

ファイルを含むディレクトリをパスに追加します。

または、スクリプトの最初に手動で次のように追加することもできます。

import sys
sys.path.append('c:/ya/pechenka/fayliki')
1...197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992...3399
新しいコメント