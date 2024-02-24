トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1999 1...199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006...3399 新しいコメント Evgeniy Chumakov 2020.09.08 09:01 #19981 mytarmailS: 笑ってないで、気合い入れて...。コードは必要ありません。必要なのはログルール（これがモデルです）、これらのルールを取ってコードに貼り付けると、ルールの予測の合計がモデルの答えになります - "1" または "-1"わからないことがあれば、聞く。 私が元気なうちに )) condition [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905" [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839" [3,] "X[,9]<=-0.057983871" [4,] "X[,9]>0.0702419355" [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805" [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195" [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065" [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125" [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385" [10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745" [11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025" [12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195" [13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875" [14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226" [15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035" [16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258" [17,] "X[,10]>0.0012903226" [18,] "X[,1]==X[,1]" pred [1,] "1" [2,] "-1" [3,] "1" [4,] "-1" [5,] "-1" [6,] "-1" [7,] "1" [8,] "-1" [9,] "-1" [10,] "1" [11,] "-1" [12,] "1" [13,] "1" [14,] "-1" [15,] "1" [16,] "1" [17,] "-1" [18,] "1"理解できなくても気にしないでください...。 私の理解では、ステップでの条件が満たされる場合、例えば、過去10個の値の上にスライディングウィンドウを取って通過させるのです。 条件「X[,1]==X[,1]」とする。で、予測値に[18,] "1 "と追加していく。 p/s (追記) 何か間違っていたようですが...。もし、系列の特性が変化するようであれば、再トレーニングが必要です。 mytarmailS 2020.09.08 09:17 #19982 エフゲニー・チュマコフ私の理解では、ステップの条件が満たされる場合、過去10個の値の上にスライディングウィンドウを取り、通過する、例えば。 条件 "X[,1]==X[,1]"で、predに[18,] "1 "といった具合に追加していく。 そう、まさにその通り...。 私の場合はX[10]が最後のローソク足で、mt4ではX[1] になることだけを考慮すればよいでしょう。 エフゲニー・チュマコフcondition - これはトレーニング後の係数でしょうか？ コンディションは ルールであり、通常のログルールであり、学習の結果である...。 エフゲニー・チュマコフもし、ある行の特性が変わる（異なる値が現れる）場合は、再トレーニングを行う必要があります。 さて、他のデータ（特性）＝＝＝他のルール （他の数値）に対する別のトレーニング 削除済み 2020.09.08 09:34 #19983 mytarmailS: ロギングルールの形でモデルを作って、それを彼のコードに埋め込ませればいい、なぜパイソンでその人を苦しめるのか？それとも私がやろうか？ お好きなようにどうぞ ) ボットを再起動したら、またテスト中です。 Evgeniy Chumakov 2020.09.08 10:04 #19984 mytarmailS: ただ、私の場合はX[10]が最後のローソク足ですが、あなたのmt4では最後のローソク足はX[1] のようですので、その点を考慮してください。 データを配列で持っています。これは過去21個のローソク足です。その一番上には、私が予測したい現在の値が書かれています。 少なくとも最初の2つのデータについては、例を示してください。 0.0116260551 0.0925306577 -0.0154483198 -0.0281892021 0.0216594999 0.0657748049 0.0471412645 -0.0226150661 0.0925306577 -0.0170409301 -0.0805860806 0.0181557573 0.0308966396 -0.0250039815 -0.0832935181 -0.0149705367 0.0227743271 -0.0060519191 0.0103519669 0.0216594999 0.0657748049 mytarmailS 2020.09.08 10:24 #19985 Maxim Dmitrievsky: お好きなようにどうぞ）ボットを再起動したら、またテストしています。 マックス、このクソバイブルを作れ)))10分の時間で、作り上げる! 削除済み 2020.09.08 10:29 #19986 mytarmailS: マックス、血まみれのビブルを作れ)時間にして10分、ピッキングです! コードを1つのファイルにコピーするだけではだめなのですか？ それともパッケージが必要なのですか？ mytarmailS 2020.09.08 10:30 #19987 エフゲニー・チュマコフデータを配列で持っています。これが最後の21個です。 一番上にあるのが予測する最後の現在値です。 ですから、0.0925306577から数え始めなければなりません。 予報を確認するだけなら、そうですね。 mytarmailS 2020.09.08 10:31 #19988 Maxim Dmitrievsky: コードを1つのファイルにコピーすることはできないのでしょうか?） 本当にライブラリの作り方を知っているのですか？ 削除済み 2020.09.08 10:32 #19989 mytarmailS: 本当にライブラリの作り方を知っているのですか？ pythonにはライブラリがないので、何が必要なのかわかりません。 Evgeniy Chumakov 2020.09.08 10:40 #19990 [1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905" [2,] "X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.01129032255 & X[,10]>0.0219354839" [3,] "X[,9]<=-0.057983871" [4,] "X[,9]>0.0702419355" [5,] "X[,8]>0.01362903225 & X[,8]<=0.0564516129 & X[,9]>0.00153225805" [6,] "X[,8]<=0.0564516129 & X[,8]>-0.01153225805 & X[,9]<=0.0040322581 & X[,10]<=-0.00596774195" [7,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=-0.00403225805 & X[,10]>0.00032258065" [8,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]>0.02814516125" [9,] "X[,8]<=-0.03370967745 & X[,10]<=0.02443548385" [10,] "X[,7]>-0.025 & X[,7]<=-0.00403225805 & X[,8]>-0.03370967745" [11,] "X[,8]>-0.0266935484 & X[,8]<=-0.025" [12,] "X[,9]>0.0091129032 & X[,9]<=0.0277419355 & X[,10]<=-0.00096774195" [13,] "X[,9]<=0.0564516129 & X[,9]>0.03935483875" [14,] "X[,8]>0.02346774195 & X[,9]>-0.057983871 & X[,9]<=-0.0212903226" [15,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,8]<=0.0233870968 & X[,9]<=0.0233870968 & X[,10]>0.0091129032 & X[,10]<=0.02766129035" [16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258" [17,] "X[,10]>0.0012903226" [18,] "X[,1]==X[,1]" X[,3]などはどこにあるのでしょうか？X[,1] == X[,1] の意味がわからないのですが？予測するために最後の10個の値を通過する必要がある、または10個の値にわたって1のシフトで10回？ 1...199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
笑ってないで、気合い入れて...。
コードは必要ありません。必要なのはログルール（これがモデルです）、これらのルールを取ってコードに貼り付けると、ルールの予測の合計がモデルの答えになります - "1" または "-1"
わからないことがあれば、聞く。私が元気なうちに ))
理解できなくても気にしないでください...。
私の理解では、ステップでの条件が満たされる場合、例えば、過去10個の値の上にスライディングウィンドウを取って通過させるのです。
条件「X[,1]==X[,1]」とする。で、予測値に[18,] "1 "と追加していく。
p/s (追記) 何か間違っていたようですが...。
もし、系列の特性が変化するようであれば、再トレーニングが必要です。
私の理解では、ステップの条件が満たされる場合、過去10個の値の上にスライディングウィンドウを取り、通過する、例えば。
条件 "X[,1]==X[,1]"で、predに[18,] "1 "といった具合に追加していく。
そう、まさにその通り...。
私の場合はX[10]が最後のローソク足で、mt4ではX[1] になることだけを考慮すればよいでしょう。
condition - これはトレーニング後の係数でしょうか？
コンディションは ルールであり、通常のログルールであり、学習の結果である...。
もし、ある行の特性が変わる（異なる値が現れる）場合は、再トレーニングを行う必要があります。
さて、他のデータ（特性）＝＝＝他のルール （他の数値）に対する別のトレーニング
ロギングルールの形でモデルを作って、それを彼のコードに埋め込ませればいい、なぜパイソンでその人を苦しめるのか？
それとも私がやろうか？
ただ、私の場合はX[10]が最後のローソク足ですが、あなたのmt4では最後のローソク足はX[1] のようですので、その点を考慮してください。
データを配列で持っています。これは過去21個のローソク足です。その一番上には、私が予測したい現在の値が書かれています。
少なくとも最初の2つのデータについては、例を示してください。
お好きなようにどうぞ）ボットを再起動したら、またテストしています。
マックス、このクソバイブルを作れ)))10分の時間で、作り上げる!
マックス、血まみれのビブルを作れ)時間にして10分、ピッキングです!
データを配列で持っています。これが最後の21個です。 一番上にあるのが予測する最後の現在値です。 ですから、0.0925306577から数え始めなければなりません。
予報を確認するだけなら、そうですね。
コードを1つのファイルにコピーすることはできないのでしょうか?）
本当にライブラリの作り方を知っているのですか？
本当にライブラリの作り方を知っているのですか？
X[,3]などはどこにあるのでしょうか？X[,1] == X[,1] の意味がわからないのですが？予測するために最後の10個の値を通過する必要がある、または10個の値にわたって1のシフトで10回？