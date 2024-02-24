トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1973 1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.08.15 14:09 #19721 マキシム・ドミトリエフスキー で、あそこはどうなんだ？ スクリプトのロジックは少しはわかったか？ 削除済み 2020.08.15 14:10 #19722 mytarmailS: で、なんだけど、スクリプトのロジックは少しはわかったの？ いや、まだNSの理屈が理解できていないんですよ、まだ。 引用から学ぶ私の事例を送ります。その前に、構文に関する本を一通り読んでおかないと、混乱してしまいますよ ) 主な内容は、リスト（配列のようなもの）を扱うこと、リストの区切り方、要素の選択方法などです。 とループ mytarmailS 2020.08.15 14:12 #19723 マキシム・ドミトリエフスキー： でないとバカになる) 他に行くところがないのです)) Maxim Dmitrievsky: まあ、主なことはリスト（配列のようなもの）を扱うことで、どのようにリストを分離するか、要素を選択するか、などです。 そうなんです、紛らわしいんです。Pでは行列は行列、ベクトルはベクトル、シートはシートと全て分かれていますが、Pythonでは1つの山になります((( でも、そうなるように努力します。） 削除済み 2020.08.15 14:13 #19724 mytarmailS: 他に行くところがないのです)) シンプルで、最もシンプルな言語です。 削除済み 2020.08.15 14:17 #19725 mytarmailS: 他に行くところがないんです ))そうなんです、紛らわしいんです・・・。Rではすべてが分離されており、行列は行列、ベクトルはベクトル、シートはシート、一方pythonではすべてが一つの山になっています(( しかし、私は試してみる Pythonでは、配列に含まれるものはすべてリストです。数値要素とそれ以外の要素の両方が存在する可能性があります。タプル、ディクショナリー、セット...といったものもあるが、これらはほとんど使われることはない。リストが主に使われます。 データフレームが必要な場合は、Pandas パッケージを使用してください、それは膨大な量とより多くを備えています。こんなパッケージは見たことがない。 1次元のリストならベクトル、2次元のリストなら行列などです。 mytarmailS 2020.08.15 14:28 #19726 Aleksey Vyazmikin： 経路が長くなればなるほど、遅れは大きくなります。 mqlでそれを書き換える - 深い畳み込みネットワーク、それはあなたがコードを書くために2〜3年かかるだろう....しかし、同時に、あなたが分を取引するとき、それは非常に重要であるので、データを転送するために第二の十を獲得する！....それは、あなたのためのものです。 だから、やれよ!:) Aleksey Vyazmikin 2020.08.15 15:48 #19727 mytarmailS: まあ、mqlでそれを書き換える - 深い畳み込みネットワーク、それはあなたがコードを書くためにのみ2〜3年かかるだろう....しかし、同時に、そのためにあなたがデータ転送に秒の10分の1を獲得する、それはあなたが分を取引するときに非常に重要であるのでだから、やれよ!:)データ転送の代替手段としてのパイプチャンネルについてお伝えしたかったのですが、残念ながらこの問題はRではカバーされていないことが判明しました。しかし、Rでマクロ経済統計を取得する記事を 見つけました。データセットにファンダメンタルデータを含めると便利かもしれませんね。また、こちらにも 興味深い情報がありました。"14. fast R buildsRevolution Analyticsは、後にMicrosoftに買収されましたが、Rの最適化に多大な 功績を残しています。同社のRevolution Rは現在、Microsoft R Openとして知られている。このビルドの利点の1つは、Intel Math Kernel Libraryの 使用で、行列演算が大幅に高速化されます（大きな行列を扱うときに顕著 です）。ダウンロード先： https://mran.microsoft.com/download インストール方法： https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation ""15.JIT-コンパイラバージョン2.13のRインタプリタの時代、その主要な開発者の一 人がコンパイラパッケージを 作成し、ループを含むコードを実行する際のRの性能を大幅に 向上させました。その効果は時に顕著で、現在ではRの標準パッケージに含まれ、すべての標準関数について、それぞれのパッケージのビルド段階でバイトコードが生成 されるようになっています。"これらのうち、どれかを試されたことはありますか？ スタックRBMとディープニューラルネットワーク。セルフトレーニング、及びセルフコントロール Mihail Marchukajtes 2020.08.15 16:58 #19728 mytarmailS: 今はメタトレーダーも動かないし ))) あーあ、どうしようもないオタクみたいだ)) 私はECLIPSのことを理解していますし、あなたもそうでしょう。よだれを垂らす弱虫を拭いて、仕事を続けよう :-) NeuralNetwork 2020.08.15 17:05 #19729 マキシム・ドミトリエフスキー： githabにあるソースコードへのリンクを教えていただけますか？ そこに何か理論があるかもしれません。 マキシム・ドミトリエフスキー さん、こんにちは。メールを拝見しました。 githabには何もありません。 簡単なネットワークコードを自分用に修正しました。 決め手はティック履歴から ゴミを取り除くことでした。 Python df = df['bid'].drop_duplicates(keep='last').values df = df[-240000::1] 削除済み 2020.08.15 17:18 #19730 mytarmailS: 端末は起動しましたが、それ以上は何もしていないと思います、また4つのエラー ちなみに、パケットアナライザーのエラーです。このように修正しました。 そこで定番なのが、設定にあるジェダイ。Pylanceをインストールし、検索からスタジオの設定で一番下の「jedi」を「Pylance」に変更しました。これで、パッケージのすべてのフィールドが表示され、エラーは発生しなくなりました。 1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、まだNSの理屈が理解できていないんですよ、まだ。
引用から学ぶ私の事例を送ります。その前に、構文に関する本を一通り読んでおかないと、混乱してしまいますよ )
主な内容は、リスト（配列のようなもの）を扱うこと、リストの区切り方、要素の選択方法などです。
そうなんです、紛らわしいんです。Pでは行列は行列、ベクトルはベクトル、シートはシートと全て分かれていますが、Pythonでは1つの山になります((( でも、そうなるように努力します。）
そうなんです、紛らわしいんです・・・。Rではすべてが分離されており、行列は行列、ベクトルはベクトル、シートはシート、一方pythonではすべてが一つの山になっています(( しかし、私は試してみる
Pythonでは、配列に含まれるものはすべてリストです。数値要素とそれ以外の要素の両方が存在する可能性があります。タプル、ディクショナリー、セット...といったものもあるが、これらはほとんど使われることはない。リストが主に使われます。
データフレームが必要な場合は、Pandas パッケージを使用してください、それは膨大な量とより多くを備えています。こんなパッケージは見たことがない。
1次元のリストならベクトル、2次元のリストなら行列などです。
経路が長くなればなるほど、遅れは大きくなります。
mqlでそれを書き換える - 深い畳み込みネットワーク、それはあなたがコードを書くために2〜3年かかるだろう....しかし、同時に、あなたが分を取引するとき、それは非常に重要であるので、データを転送するために第二の十を獲得する！....それは、あなたのためのものです。
データ転送の代替手段としてのパイプチャンネルについてお伝えしたかったのですが、残念ながらこの問題はRではカバーされていないことが判明しました。
しかし、Rでマクロ経済統計を取得する記事を 見つけました。データセットにファンダメンタルデータを含めると便利かもしれませんね。
また、こちらにも 興味深い情報がありました。
"14. fast R builds
Revolution Analyticsは、後にMicrosoftに買収されましたが、Rの最適化に多大な 功績を残しています。同社のRevolution Rは現在、Microsoft R Openとして知られている。
このビルドの利点の1つは、Intel Math Kernel Libraryの 使用で、行列演算が大幅に高速化されます（大きな行列を扱うときに顕著 です）。
ダウンロード先： https://mran.microsoft.com/download
インストール方法： https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
15.JIT-コンパイラ
バージョン2.13のRインタプリタの時代、その主要な開発者の一 人がコンパイラパッケージを 作成し、ループを含むコードを実行する際のRの性能を大幅に 向上させました。その効果は時に顕著で、現在ではRの標準パッケージに含まれ、すべての標準関数について、それぞれのパッケージのビルド段階でバイトコードが生成 されるようになっています。
これらのうち、どれかを試されたことはありますか？
今はメタトレーダーも動かないし ))) あーあ、どうしようもないオタクみたいだ))
私はECLIPSのことを理解していますし、あなたもそうでしょう。よだれを垂らす弱虫を拭いて、仕事を続けよう :-)
githabにあるソースコードへのリンクを教えていただけますか？ そこに何か理論があるかもしれません。
マキシム・ドミトリエフスキー さん、こんにちは。メールを拝見しました。 githabには何もありません。 簡単なネットワークコードを自分用に修正しました。 決め手はティック履歴から ゴミを取り除くことでした。 Python
端末は起動しましたが、それ以上は何もしていないと思います、また4つのエラー
ちなみに、パケットアナライザーのエラーです。このように修正しました。
そこで定番なのが、設定にあるジェダイ。Pylanceをインストールし、検索からスタジオの設定で一番下の「jedi」を「Pylance」に変更しました。これで、パッケージのすべてのフィールドが表示され、エラーは発生しなくなりました。