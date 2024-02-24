トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1972

mytarmailS:

端末は起動しましたが、それ以上は何もしていないと思います、また4つのエラー


Rと同じように、下のTERMINALタブをオンにします。

をクリックすると、中身を見ることができます。

抉る

from datetimeimport datetime forgot.日付と時刻を扱うための標準的なライブラリです。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

メタトレーダーも動かないし )))) あーあ、どうしようもないゼロブみたいだ(笑)


 
アレクセイ・ヴャジミキン

これらの言語はすべて解を求めるのに適していますが、MQLでモデルを適用するのがよいでしょう。

作成されたモデルを適用する必要があり、メタトレーダーは最終的な解をyes/noで送信するはずです。

mytarmailS:

今はメタトレーダーも起動しない ))) あーあ、どうしようもないオタクになった気分だ))


をクリックすると、ターミナルにすべてのエラーが表示されます。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

うまくいった、遅すぎたんだ。

mytarmailS:

わかったよ、俺がバカだったんだ。

それは、構文に関する本を読めばいい。2-3日前のものです。データフレームとかについては、Pandasのパッケージのドキュメントか、別の本ですね。機械学習用には、Rのような標準的なMOライブラリはなく、任意のMOライブラリをインストールします。

 
mytarmailS:

作成したモデルを適用し、最終的な解をメタトレーダーにyes/noで送信する必要があります。

これは哲学が違うので、議論する気はないです。

Rでモデルを適用するためのデータセットを、今度はどのように渡すのか--ファイルを通して渡すのか。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

OK、ありがとうございます。

Aleksey Vyazmikin：

哲学が違うんだ、議論したくない。

それは、客観的な現実

アレクセイ・ヴャジミキン

Rでモデルを適用するためのデータセットを、今度はどのように渡すのですか - ファイル経由で？

mytarmailS:

なるほど、ありがとうございます。

で、gitから彼のlibuをダウンロードし、vscodeファイルで、ダウンロードしたフォルダを開いてください。そして、例を実行することができます。

 
mytarmailS:

わかりました、ありがとうございます。

経路が長くなればなるほど、遅れは大きくなります。

