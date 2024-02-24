トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1975 1...196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2020.08.15 23:05 #19741 マキシム・ドミトリエフスキー： スプレッドでテストしてみましたが......まあ、引きずっているようで、悪くなっていますね。来週にはターミナル用に書き換えて、テストにかけられるようにする予定です。 スプレッドの入ったチャートはありますか？ Aleksey Vyazmikin 2020.08.16 01:43 #19742 私は新しい予測因子（私の技術、ボラティリティ、その日の回帰チャネルに従ったリターンのすべての種類）を追加しました、私はそれが大丈夫になったと思う - 完璧ではない - それは妥当です。 でも、古いものでも30機種（100％）がグリーンゾーンに入るというプラス面もあり、いいですね！もしかしたら、CatBoostのトレーニング設定も影響しているのかもしれません。 mytarmailS 2020.08.16 07:18 #19743 マキシム・ドミトリエフスキー： スプレッドでテストしてみましたが......まあ、引きずっているようで、悪くなっていますね。来週には端末用に書き換えて、テストにかけられるようにします。 ウォッチドッグは使えますか？ mytarmailS 2020.08.16 07:32 #19744 マキシム・ドミトリエフスキー： ちなみに、これはパケットアナライザーのエラーです。このように修正しました。そこで定番なのが、設定にあるジェダイ。Pylanceをインストールし、検索からスタジオの設定で一番下の「jedi」を「Pylance」に変更しました。これで、パッケージのすべてのフィールドが表示され、エラーは出なくなりました。 ヨッシャ） mytarmailS 2020.08.16 07:36 #19745 Aleksey Vyazmikin： 14.Quick R Assemblies 15.JITコンパイラ なぜこんなものが必要なんだ？ アルゴリズムが動作しているのに、スピードが足りない？ 超ド級のアイデアがあるのに、処理能力が足りない？ TSに集中しなさい、他はどうでもいい。 Mihail Marchukajtes： 私はECLIPSを持っています。ヨダレを拭きながら、仕事を続けてください :-) もうR-kaを理解しているのですか？ 教授)) 削除済み 2020.08.16 09:53 #19746 mytarmailS: アワーマーカーはどうでしょうか？ 取引回数を減らす/増やす魔法のボタンを作ってみた Pythonに入ったら、テストすることになる...もうコーディングはうんざりです) mytarmailS 2020.08.16 10:25 #19747 マキシム・ドミトリエフスキー： 取引回数を減らす／増やす魔法のボタンを作ってみたPythonに入ったら、テストすることになる...もうコーディングが多くてうんざりです ) 一日でも早くプログラマーになりたいです)) Rorschach 2020.08.16 11:21 #19748 私のパイプライン 最初の目標は、さらなる研究のためのベースを作ること、最終目標は「クラシック」システムを 打ち負かすことです。 森をベースにしているが、簡単にニューラルネットワークに置き換えることができる。ファイルからの読み込み、レンダリング、履歴の深さの設定（入力サイズ）、入力の重要度、トレイでのエラーと検証、簡易テスターがあります。 ジグザグ、マ、テスターを改造して追加する予定です。 批評は歓迎します。 Aleksey Vyazmikin 2020.08.16 12:07 #19749 mytarmailS: なぜ、これだけのものが必要なのでしょうか？アルゴリズムが動作しているが、スピードが足りない？超ド級のアイデアがあっても、処理能力が足りない？TSに集中しろ、他はゴミだ。 システムはあるが、スピードが 足りない。 削除済み 2020.08.16 17:11 #19750 ロールシャッハ： 私のパイプライン 最初の目標は、さらなる研究のためのベースを作ること、最終目標は「クラシック」システムを 打ち負かすことです。森をベースにしているが、簡単にニューラルネットワークに置き換えることができる。ファイルからの読み込み、レンダリング、履歴の深さの設定（入力サイズ）、入力の重要度、トレイでのエラーと検証、簡易テスターがあります。ジグザグ、マ、テスターを改造して追加する予定です。ご批評をお待ちしております。 この「システム」は、正のスリッページを持つ1DTを対象としています。 この "システム "は、ポジティブなスリッページがある1日間を想定しています。 1...196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スプレッドでテストしてみましたが......まあ、引きずっているようで、悪くなっていますね。来週にはターミナル用に書き換えて、テストにかけられるようにする予定です。
スプレッドの入ったチャートはありますか？
私は新しい予測因子（私の技術、ボラティリティ、その日の回帰チャネルに従ったリターンのすべての種類）を追加しました、私はそれが大丈夫になったと思う - 完璧ではない - それは妥当です。
でも、古いものでも30機種（100％）がグリーンゾーンに入るというプラス面もあり、いいですね！もしかしたら、CatBoostのトレーニング設定も影響しているのかもしれません。
ウォッチドッグは使えますか？
ちなみに、これはパケットアナライザーのエラーです。このように修正しました。
そこで定番なのが、設定にあるジェダイ。Pylanceをインストールし、検索からスタジオの設定で一番下の「jedi」を「Pylance」に変更しました。これで、パッケージのすべてのフィールドが表示され、エラーは出なくなりました。
ヨッシャ）
14.Quick R Assemblies
15.JITコンパイラ
なぜこんなものが必要なんだ？
アルゴリズムが動作しているのに、スピードが足りない？
超ド級のアイデアがあるのに、処理能力が足りない？
TSに集中しなさい、他はどうでもいい。
私はECLIPSを持っています。ヨダレを拭きながら、仕事を続けてください :-)
もうR-kaを理解しているのですか？ 教授))
アワーマーカーはどうでしょうか？
取引回数を減らす/増やす魔法のボタンを作ってみた
Pythonに入ったら、テストすることになる...もうコーディングはうんざりです)
一日でも早くプログラマーになりたいです))
私のパイプライン 最初の目標は、さらなる研究のためのベースを作ること、最終目標は「クラシック」システムを 打ち負かすことです。
森をベースにしているが、簡単にニューラルネットワークに置き換えることができる。ファイルからの読み込み、レンダリング、履歴の深さの設定（入力サイズ）、入力の重要度、トレイでのエラーと検証、簡易テスターがあります。
ジグザグ、マ、テスターを改造して追加する予定です。
批評は歓迎します。
なぜ、これだけのものが必要なのでしょうか？
アルゴリズムが動作しているが、スピードが足りない？
超ド級のアイデアがあっても、処理能力が足りない？
TSに集中しろ、他はゴミだ。
システムはあるが、スピードが 足りない。
ご批評をお待ちしております。
この「システム」は、正のスリッページを持つ1DTを対象としています。
