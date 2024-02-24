トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1975

マキシム・ドミトリエフスキー

スプレッドでテストしてみましたが......まあ、引きずっているようで、悪くなっていますね。来週にはターミナル用に書き換えて、テストにかけられるようにする予定です。

スプレッドの入ったチャートはありますか？

 

私は新しい予測因子（私の技術、ボラティリティ、その日の回帰チャネルに従ったリターンのすべての種類）を追加しました、私はそれが大丈夫になったと思う - 完璧ではない - それは妥当です。

でも、古いものでも30機種（100％）がグリーンゾーンに入るというプラス面もあり、いいですね！もしかしたら、CatBoostのトレーニング設定も影響しているのかもしれません。

 
ウォッチドッグは使えますか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ちなみに、これはパケットアナライザーのエラーです。このように修正しました。

そこで定番なのが、設定にあるジェダイ。Pylanceをインストールし、検索からスタジオの設定で一番下の「jedi」を「Pylance」に変更しました。これで、パッケージのすべてのフィールドが表示され、エラーは出なくなりました。

ヨッシャ）

 
Aleksey Vyazmikin：
 14.Quick R Assemblies

15.JITコンパイラ

なぜこんなものが必要なんだ？

アルゴリズムが動作しているのに、スピードが足りない？

超ド級のアイデアがあるのに、処理能力が足りない？

TSに集中しなさい、他はどうでもいい。

Mihail Marchukajtes：

私はECLIPSを持っています。ヨダレを拭きながら、仕事を続けてください :-)

もうR-kaを理解しているのですか？ 教授))

mytarmailS:

アワーマーカーはどうでしょうか？

取引回数を減らす/増やす魔法のボタンを作ってみた

Pythonに入ったら、テストすることになる...もうコーディングはうんざりです)

 
一日でも早くプログラマーになりたいです))

 

私のパイプライン 最初の目標は、さらなる研究のためのベースを作ること、最終目標は「クラシック」システムを 打ち負かすことです。

森をベースにしているが、簡単にニューラルネットワークに置き換えることができる。ファイルからの読み込み、レンダリング、履歴の深さの設定（入力サイズ）、入力の重要度、トレイでのエラーと検証、簡易テスターがあります。

ジグザグ、マ、テスターを改造して追加する予定です。

批評は歓迎します。

 
mytarmailS:

なぜ、これだけのものが必要なのでしょうか？

アルゴリズムが動作しているが、スピードが足りない？

超ド級のアイデアがあっても、処理能力が足りない？

TSに集中しろ、他はゴミだ。

システムはあるが、スピードが 足りない。

ロールシャッハ

この「システム」は、正のスリッページを持つ1DTを対象としています。

