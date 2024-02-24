トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1938 1...193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945...3399 新しいコメント Реter Konow 2020.07.31 23:04 #19371 解析的アルゴリズムにより、層から層へと殻が取り除かれ、最終的に不変量が露呈する。ほとんどすべてのオブジェクトの本質を皮のように隠してしまうポリモーフィズムだからこそ、やり方が複雑になっているのが面白い。意味構文でも単語構成が多義的で文脈が隠れる。 Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:10 #19372 mytarmailS: とにかく、パターンは存在するのだ、それを見る方法を知っていればいい、そしてアルゴリズムは人間よりもよくそれを見ることができるのだ）事故とは思えませんが...。 ニューラルネットワークを使わなくても、もっと正確な指標を作ることができます。 で、こちらは遅い。 そして、この画面のバーの交差が一致すると思います。 つまり、売買シグナルがある場合、MAシグナルは数秒以内の精度で表示されます。 mytarmailS 2020.07.31 23:19 #19373 Renat Akhtyamov： ニュートロニクスを使わなくても、インジケーターの精度を上げることは可能です。とか、これは遅いな。で、この画面のMAのクロスオーバーが一致するような気がするのですがだから、売買シグナルがあるところでは、秒単位でシグナルが出ます 腕を振っているところや交差点で、スクリーンに映し出される信号のようなものが表示されます。 とても待ち遠しいです。 Реter Konow 2020.07.31 23:23 #19374 mytarmailS: スクリーンショットのような信号を持つ貨車や交差点からのエントリーを表示してください。まぢで待ってます 1938ページにも及ぶMO技術に関する議論で、FXで何かを稼ぐ小さなチャンスを手に入れることができるのか？）もう技術改良しろよ目利き、特許取ればお前らが一番金持ちになれるぞ。昔、有名な映画で「野蛮人、泣きたくなる」と言われたように。:)))) Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:25 #19375 ReTeg Konow: 1938ページにも及ぶMO技術の議論を、FXで何かを作るわずかなチャンスを得るために？)))もう技術改良しろよ目利き、特許取ればお前らが一番金持ちになれるぞ。昔、有名な映画で「野蛮人、泣きたくなる」と言われたように。:)))) ピーター、彼らはそれを知らないだけだ どんな指標も、たとえ最も正確なものであっても、取引に役立てることはできません。 取引には頭が必要です。 例を挙げました。 スーパーインディケーターシグナルBUY! ニューロニクスが受け入れられ、購入が開始されました。 を推測し、マウスカーソルを移動させ、価格を下げた。 だからなんだ これが自分たちの扱っているシステムだということに気づかない限り、彼らは負けてしまう。 そして、どうすれば負けないかを考えたら、何かやってくれるかもしれない。 mytarmailS 2020.07.31 23:31 #19376 レナト・アフティアモフそれがどうした？ やったー！！風来坊のくせに、ママレードを見せろ！！（笑 Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:33 #19377 mytarmailS: そうだあれだ！！！ボヤキだろ！！！ママチャリのママチャリ見せろよ 馬鹿なこと言わないで、ニューロンプラマーを完成させてください。 健闘を祈る mytarmailS 2020.07.31 23:36 #19378 Renat Akhtyamov： ああバカにするな、ニューロンプラマーを完成させろ。健闘を祈る マシュキを見せるか、バカか？ Renat Akhtyamov 2020.07.31 23:38 #19379 mytarmailS: バッグを見せろとか馬鹿か？ 自分の発言には答えないのか？手に入れ、身につける。原図があるじゃないですか。恨みっこなし、言ったとおりの展開になる。 自動化において、最も歓迎されない行為はテストであり、出来上がった仕事に対する失望は最も過酷なものである。 mytarmailS 2020.07.31 23:43 #19380 Renat Akhtyamov： を取り、それを重ね合わせる。原図があるじゃないですか。そして、気を悪くしないでください、私が言ったとおりになります。 あなたは、あなたが座っている壁よりも愚かだ、トレーラーでは、ワゴンが極端になることはできません... ペーターを取ってストキャスティクスを最適化する、それしかないでしょう． グッドラック アダボリック 1...193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
