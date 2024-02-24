トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1938

解析的アルゴリズムにより、層から層へと殻が取り除かれ、最終的に不変量が露呈する。ほとんどすべてのオブジェクトの本質を皮のように隠してしまうポリモーフィズムだからこそ、やり方が複雑になっているのが面白い。意味構文でも単語構成が多義的で文脈が隠れる。
 
mytarmailS:

とにかく、パターンは存在するのだ、それを見る方法を知っていればいい、そしてアルゴリズムは人間よりもよくそれを見ることができるのだ）

事故とは思えませんが...。


ニューラルネットワークを使わなくても、もっと正確な指標を作ることができます。

で、こちらは遅い。

そして、この画面のバーの交差が一致すると思います。

つまり、売買シグナルがある場合、MAシグナルは数秒以内の精度で表示されます。

 
腕を振っているところや交差点で、スクリーンに映し出される信号のようなものが表示されます。


とても待ち遠しいです。

 
mytarmailS:

スクリーンショットのような信号を持つ貨車や交差点からのエントリーを表示してください。


まぢで待ってます

1938ページにも及ぶMO技術に関する議論で、FXで何かを稼ぐ小さなチャンスを手に入れることができるのか？）もう技術改良しろよ目利き、特許取ればお前らが一番金持ちになれるぞ。昔、有名な映画で「野蛮人、泣きたくなる」と言われたように。:))))
 
ピーター、彼らはそれを知らないだけだ

どんな指標も、たとえ最も正確なものであっても、取引に役立てることはできません。

取引には頭が必要です。

例を挙げました。

スーパーインディケーターシグナルBUY!

ニューロニクスが受け入れられ、購入が開始されました。

を推測し、マウスカーソルを移動させ、価格を下げた。

だからなんだ

これが自分たちの扱っているシステムだということに気づかない限り、彼らは負けてしまう。

そして、どうすれば負けないかを考えたら、何かやってくれるかもしれない。

 
やったー！！風来坊のくせに、ママレードを見せろ！！（笑

 
mytarmailS:

そうだあれだ！！！ボヤキだろ！！！ママチャリのママチャリ見せろよ

馬鹿なこと言わないで、ニューロンプラマーを完成させてください。

健闘を祈る

 
マシュキを見せるか、バカか？

 
mytarmailS:

バッグを見せろとか馬鹿か？ 自分の発言には答えないのか？

手に入れ、身につける。

原図があるじゃないですか。

恨みっこなし、言ったとおりの展開になる。

自動化において、最も歓迎されない行為はテストであり、出来上がった仕事に対する失望は最も過酷なものである。
 
あなたは、あなたが座っている壁よりも愚かだ、トレーラーでは、ワゴンが極端になることはできません...

ペーターを取ってストキャスティクスを最適化する、それしかないでしょう．

グッドラック アダボリック

