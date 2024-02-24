トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1908 1...190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2020.07.23 11:30 #19071 ロールシャッハ： 私の結果は、こちらに 詳しく書いてあります。検証のために、元の行に-1を掛けています。 みんな、この話題が始まったからには、お互いに尊敬の念を持とうよ。ここで、あなたは私に入力とターゲットと別の1つのファイルを送ってきた、私はそれが直接またはバックデータに接着されるべきであるか、あなたの許しを請う？そして、入力データ、最後の列のターゲットに署名するために最初の行を持ち出すために取る、最初の行番号かどうかであるかもしれません。ファイルを正しい形にするために、より多くの時間を費やしました。 正直なところ、このような結果を見たのは初めてです。VTRITは有用な入力が0、ターゲットが混ざらないのでマクロ自体に関係してると思うのですが。しかし、ターゲットにとって有用なデータがないのが事実です。 下からオプティマイザーで実行しました。4入力から8入力にすることはできたが、学習の質は悪かった。 これが限界で、このクオリティでモデルを入手することは不可能です。一般化率85％以上のモデルを保存すると、ご覧のように63.51となり、これ以上上がることはないと思います。先に述べたようにファイルを組み立ててみてください。ただし、ターゲット関数が交互になるように行をシャッフルしてください。おそらくVTRITがそれを処理することができるでしょう。 Rorschach 2020.07.23 11:42 #19072 Mihail Marchukajtes： みんな、この話題なんだから、お互いに敬意を払おうよ。ここで、あなたは私に入力とターゲットの別の1つのファイルを送ってきた、失礼ですが、どのように私は直接または逆データにそれを固執する必要がありますか？そして、入力データ、最後の列のターゲットに署名するために最初の行を持ち出すために取る、最初の行番号かどうかであるかもしれません。ファイルを正しい形にするために、より多くの時間を費やしました。正直なところ、このような結果を見たのは初めてです。VTRITは有用な入力が0、ターゲットが混ざらないのでマクロ自体に関係してると思うのですが。しかし、ターゲットにとって有用なデータがないのが事実です。下からオプティマイザーで実行しました。4入力から8入力にすることはできたが、学習の質は悪かった。これが限界で、このクオリティでモデルを入手することは不可能です。一般化率85％以上のモデルを保存すると、ご覧のように63.51となり、これ以上上がることはないと思います。上で指摘したようにファイルを組み立ててみて、ターゲット関数が交互になるように行をシャッフルしてください、多分VTRITはそれを処理することができます。 分かった......分かるよ。 一般に、すべての入力は有用であるべきですが、私が入力の数を80に減らすと、結果はずっと悪くなります。これは本当のシステムで、おそらくウェービングやジグザグを使うのでしょうが、私は彼らの周期も知りません。ネットワークが勝手に回収してくれるんです。もしgoogle driveがあれば、私のバリアントをアップロードして遊べます。 興味はありますか？例を混ぜるには、いじる必要があります。 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 11:46 #19073 ロールシャッハ： OK、覚えておきます。 一般に、すべての入力は有用であるべきです。私は、入力数を80に減らすと、結果がずっと悪くなることを発見しました。これは本当のシステムで、もしかしたらウェービングやジグザグを使っているかもしれませんし、彼らの時代も分かりません。ネットワークが勝手に回収してくれるんです。もしgoogle driveがあれば、私のバリアントをアップロードして遊べます。興味はありますか？例を混ぜるには、いじる必要があります。 まず、肉眼で確認できるラグが多いですね。ファイルを用意して、実行してみると...。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.23 11:47 #19074 アレクセイ・ニコラエフ： 投資家向けウィジェットから取得した、あなたと同じforexprostoolsのようです。 はい、間違いです）どうやら解析の不具合か、読み込みが行くデータ上の不具合らしいです。 ノーマライゼーションは、手軽なものではなさそうです。良い点は、端末にアーカイブのニュースデータが必要で、それを定期的にダウンロードする機能があり、それを扱う サービスがあることです。アーカイブはないと思う）でも、クリエイターの意見では、ユーザーが欲しいと言うまで動かないし、動いても有料版が先だろう）。 Rorschach 2020.07.23 11:53 #19075 Mihail Marchukajtes: まず、ラグが多いですね、肉眼でもわかります。ファイルを用意してください、実行します...。 グリッドはメモリを持たないので、ラグを供給する必要があります。 ファイル: data.csv 262 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.23 12:14 #19076 ロールシャッハ： グリッドにはメモリがないので、ラグを解消する必要があります。 VTRITによると、どの入力もターゲットのアラに関係ないそうです。質問は終了しました。 Rorschach 2020.07.23 12:21 #19077 Mihail Marchukajtes: VTRITによると、どの入力もターゲットに関連するアラがないそうです。質問は終了しました。 彼はすべての入力を使用することができます、100入力未満は受け入れられません。 50入力の場合、最適な誤差は0.5 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 12:33 #19078 ロールシャッハ： そして、すべての入力を使用することができ、100入力以下ということはあり得ません。50入力では50％がベストです。 私が理解する限り、このシステムは、ターゲットとの関係でレベルの形成のために各バーを個別に見て、各バーには係数が割り当てられています。要するに、ターゲットに対して相対的にバーを比較するのですが、あなたの場合、どのバーもしきい値を超えることができず、すべてのバーが偽を示しました。今、この前処理の記事を書いているのですが、面白いことがたくさん書いてありますね。ある列はターゲットと相関があり、他の列とは相関がないというルールがありますが、あなたの場合、列間の相関が非常に高く、そのためprsotoの意味がなくなっているようです。他のものを確認するまで待ってください...。 Rorschach 2020.07.23 12:43 #19079 Mihail Marchukajtes: 私が理解する限り、その動作中にそれはターゲットとの関係でレベルの形成のために各バーを個別に見て、各バーは、係数が割り当てられています。要するに、ターゲットに対して相対的にバーを比較するのですが、あなたの場合、どのバーも単一性の上の閾値を越えることができず、すべてのバーが偽を示しました。今、この前処理の記事を書いているのですが、面白いことがたくさん書いてありますね。ある列はターゲットと相関があり、他の列とは相関がないというルールがありますが、あなたの場合、列間の相関が非常に高く、そのため、prsotoの意味がなくなっているようです。他のものを確認するまで待ってください...。 スタンダードとは言い難い。通常は、何らかの発振器を用いて、それをネットワークに送り込みます。これらの指標は、その期間に応じて、過去のバーをいくつか使って計算します。私の場合、まずネットワークがこれらの指標を読み取って答えを出すので、過去の価格値を知っておく必要があります。 Mihail Marchukajtes 2020.07.23 12:56 #19080 ロールシャッハ： ここはなかなかスタンダードではないですね。通常は、何らかの発振器を用いて、それをネットワークに送り込みます。これらの指標は、その期間に応じて、過去のバーをいくつも使って計算します。私の場合、まずネットワークがこれらの指標を読み取って、それを使って答えを出すので、過去の価格の値を知っておく必要があります。 私は24リーグを取る7700バーの雑なファイルを持っているので、先に進まず、こちらをご覧ください。以下は、あなたのファイルです。 そして、これが私のものです。 何が違うんだ？もう、待たせませんよ。主成分分析では、各列が独自の座標系である場合、異なる列からの点を同じ座標系にプロットできるように、それらをクラスタリングできることが重要である。通訳は簡単です。縦と横のベクトルが多いほどカッコいい。あなたの場合は、ぶっきらぼうなほど均一な スポットです。 1...190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の結果は、こちらに 詳しく書いてあります。検証のために、元の行に-1を掛けています。
みんな、この話題が始まったからには、お互いに尊敬の念を持とうよ。ここで、あなたは私に入力とターゲットと別の1つのファイルを送ってきた、私はそれが直接またはバックデータに接着されるべきであるか、あなたの許しを請う？そして、入力データ、最後の列のターゲットに署名するために最初の行を持ち出すために取る、最初の行番号かどうかであるかもしれません。ファイルを正しい形にするために、より多くの時間を費やしました。
正直なところ、このような結果を見たのは初めてです。VTRITは有用な入力が0、ターゲットが混ざらないのでマクロ自体に関係してると思うのですが。しかし、ターゲットにとって有用なデータがないのが事実です。
下からオプティマイザーで実行しました。4入力から8入力にすることはできたが、学習の質は悪かった。
これが限界で、このクオリティでモデルを入手することは不可能です。一般化率85％以上のモデルを保存すると、ご覧のように63.51となり、これ以上上がることはないと思います。先に述べたようにファイルを組み立ててみてください。ただし、ターゲット関数が交互になるように行をシャッフルしてください。おそらくVTRITがそれを処理することができるでしょう。
分かった......分かるよ。
一般に、すべての入力は有用であるべきですが、私が入力の数を80に減らすと、結果はずっと悪くなります。これは本当のシステムで、おそらくウェービングやジグザグを使うのでしょうが、私は彼らの周期も知りません。ネットワークが勝手に回収してくれるんです。もしgoogle driveがあれば、私のバリアントをアップロードして遊べます。
興味はありますか？例を混ぜるには、いじる必要があります。
OK、覚えておきます。
投資家向けウィジェットから取得した、あなたと同じforexprostoolsのようです。
はい、間違いです）どうやら解析の不具合か、読み込みが行くデータ上の不具合らしいです。
ノーマライゼーションは、手軽なものではなさそうです。良い点は、端末にアーカイブのニュースデータが必要で、それを定期的にダウンロードする機能があり、それを扱う サービスがあることです。アーカイブはないと思う）でも、クリエイターの意見では、ユーザーが欲しいと言うまで動かないし、動いても有料版が先だろう）。
まず、ラグが多いですね、肉眼でもわかります。ファイルを用意してください、実行します...。
グリッドはメモリを持たないので、ラグを供給する必要があります。
VTRITによると、どの入力もターゲットに関連するアラがないそうです。質問は終了しました。
彼はすべての入力を使用することができます、100入力未満は受け入れられません。
50入力の場合、最適な誤差は0.5
私が理解する限り、その動作中にそれはターゲットとの関係でレベルの形成のために各バーを個別に見て、各バーは、係数が割り当てられています。要するに、ターゲットに対して相対的にバーを比較するのですが、あなたの場合、どのバーも単一性の上の閾値を越えることができず、すべてのバーが偽を示しました。今、この前処理の記事を書いているのですが、面白いことがたくさん書いてありますね。ある列はターゲットと相関があり、他の列とは相関がないというルールがありますが、あなたの場合、列間の相関が非常に高く、そのため、prsotoの意味がなくなっているようです。他のものを確認するまで待ってください...。
スタンダードとは言い難い。通常は、何らかの発振器を用いて、それをネットワークに送り込みます。これらの指標は、その期間に応じて、過去のバーをいくつか使って計算します。私の場合、まずネットワークがこれらの指標を読み取って答えを出すので、過去の価格値を知っておく必要があります。
私は24リーグを取る7700バーの雑なファイルを持っているので、先に進まず、こちらをご覧ください。以下は、あなたのファイルです。
そして、これが私のものです。
何が違うんだ？もう、待たせませんよ。主成分分析では、各列が独自の座標系である場合、異なる列からの点を同じ座標系にプロットできるように、それらをクラスタリングできることが重要である。通訳は簡単です。縦と横のベクトルが多いほどカッコいい。あなたの場合は、ぶっきらぼうなほど均一な スポットです。