トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1888 1...188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895...3399 新しいコメント Rorschach 2020.07.18 14:38 #18871 Evgeny Dyuka: プロパガンダが多ければ多いほど、このトピックは興味深い。 この 記事はご覧になりましたか？エラーチャートが美しい。キャンドルに餌をやっているようなもの。 Evgeny Dyuka 2020.07.18 14:45 #18872 ロールシャッハ： この 記事はご覧になりましたか？エラーチャートが美しい。ロウソクをチロチロしている姿は キャンドルに餌をやるだけでユートピア。ただのローソク足ではなく、ローソク足らしくないひねりの効いたローソク足です ))) + MFIとRSIを介した間接的な数量。どちらの指標も、0から1の範囲に適用しやすいという点で、良い指標だと思います。 削除済み 2020.07.18 14:47 #18873 Petros Shatakhtsyan： 80年代初め、研究所の6人の社員と一緒に、スポルトロトの屋台骨を壊す（FXについてユセフが言ったように : ）ことにしたんだ。私たちの中には、工学博士や博士号取得者、数学者、複合コンピュータの開発分野で活躍するさまざまな職種の人がいました。. . .*** >=参加者3名が結末に興味を持たれたなら、続きを書きます。 もうみんな知っている。話題の移動は今に始まったことではない Evgeny Dyuka 2020.07.18 14:52 #18874 ロールシャッハ： この 記事はご覧になりましたか？エラーチャートが美しい。ロウソクをチビチビと食べる姿は ろうそくの餌付けは、ある簡単な理由で不可能です。どれが意味があるのか、ニューロには絶対に説明できません。100本のロウソクを渡して「次はどれですか」と聞いても、ニューロは「次」の意味を理解できないでしょうし、彼女にとってはすべてが同じ価値なのです。我々は、ろうそくの重みを変更する必要があります、百番目のろうそくの影響は、最初または2番目の影響と同じではありません。どれが重要なのか、データの中のニューラルネットワークにどうにかして説明しなければならない。この問題を解決しました。 Evgeny Dyuka 2020.07.18 14:54 #18875 餌付け座薬で結果が出るのを見ると、馬鹿馬鹿しい、原理的にありえない。 mytarmailS 2020.07.18 15:44 #18876 アレクセイ・ヴャジミキン アレクセイ、私たちがあるデータセットを一緒にレイプしていたとき、ジグザグからどれくらいの精度を引き出せたか覚えていますか？ 0.71 ですか、それともいくらですか？ Petros Shatakhtsyan 2020.07.18 15:50 #18877 Vladimir Baskakov: もうみんな知っています。この話題を押さえるのは初めてではありません。 捏造するな！ 私は、Sportlottoの主催者がパターンを排除するために、ボール、ロトマシンの速度、回転数などを定期的に変更したことについては何も言っていません。 FXでも同じで、ここでは手口が役に立ちません。価格の動きは、ランダムなプロセスであり、人間の要因に依存します。 そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しています。方向性を予測することは不可能である。 mytarmailS 2020.07.18 15:55 #18878 ペトロス・シャタフツィヤンFXでも同じで、いくら手口を工夫してもダメです。値動きはランダムでヒューマンエラーに左右される。 そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しているのです。方向性を予測することはできません。 アハハ、なるほど、知的な人が何かを教えたがっているのかと思ったら......。:) みんな、行こうよ。 マーケットは起こるものだから、予測はできない。 Evgeny Dyuka 2020.07.18 15:56 #18879 Petros Shatakhtsyan： こんなの作っちゃダメだよ! 私は、Sportlottoの主催者がパターンを排除するために、ボール、ロトマシンの回転速度、回転数などを定期的に変更したことについては何も言っていません。FXでも同じで、ここでは手口が役に立ちません。価格の動きは、ランダムなプロセスであり、人間の要因に依存します。 そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しています。方向性を予測することは不可能である。 こんなマントラをずっと繰り返してどうするんだ！ 同じ配合でも違う方面から聞いています。 削除済み 2020.07.18 15:58 #18880 mytarmailS: アハハ、なるほど、賢い人が何かを教えてくれようとしているのかと思ったが...。:)よしみんな、行こう！相場はランダムだから予測できないよ。 研究開発秘話を聞かない。
プロパガンダが多ければ多いほど、このトピックは興味深い。
この 記事はご覧になりましたか？エラーチャートが美しい。キャンドルに餌をやっているようなもの。
80年代初め、研究所の6人の社員と一緒に、スポルトロトの屋台骨を壊す（FXについてユセフが言ったように : ）ことにしたんだ。
私たちの中には、工学博士や博士号取得者、数学者、複合コンピュータの開発分野で活躍するさまざまな職種の人がいました。
. . .
*** >=参加者3名が結末に興味を持たれたなら、続きを書きます。
アレクセイ、私たちがあるデータセットを一緒にレイプしていたとき、ジグザグからどれくらいの精度を引き出せたか覚えていますか？
0.71 ですか、それともいくらですか？
もうみんな知っています。この話題を押さえるのは初めてではありません。
捏造するな！
私は、Sportlottoの主催者がパターンを排除するために、ボール、ロトマシンの速度、回転数などを定期的に変更したことについては何も言っていません。
FXでも同じで、ここでは手口が役に立ちません。価格の動きは、ランダムなプロセスであり、人間の要因に依存します。
そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しています。方向性を予測することは不可能である。
アハハ、なるほど、知的な人が何かを教えたがっているのかと思ったら......。:)
みんな、行こうよ。 マーケットは起こるものだから、予測はできない。
こんなの作っちゃダメだよ!
同じ配合でも違う方面から聞いています。
研究開発秘話を聞かない。