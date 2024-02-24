トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 940

アレクセイ・ヴャジミキン

I.e.歴史に関係なく変化する、つまり2016年第1四半期は2017年第1四半期とは違う？

そしてフラクタル、つまり1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月 の範囲での価格変動を計測するために、ほとんどフラクタルシステムを持っているのです。予定された変動幅を計算し、価格が今どこにあるか（どのレベルにあるか）を見ます。

フラクタルではない)

四半期ごとにパターンが変わるのが特徴で、時には大きく変わることもあります。

つまり、関節でシステムが壊れる可能性が高いのです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

私のシステムによれば、小さなTFは大きなTFに似ていますし、その逆もまた然りです。しかし、類似性の頻度は関数で定義されているため、わからない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


なるほど、でも根本的にはうまくいくはずです :)おそらく、四半期は1つのトレンドの動きで、この動きが変わるとシステムが壊れてしまうのでしょう......。

アレクセイ・ヴャジミキン

根本的な理由 - 期限切れなどアニュアルレポートは原則として報告書です。

かねのかわるところにかならずコンジャンクションの変化がある

サイクル検索、ググって遊んでみたいです。いつから、どのような日程で、どのようなトレーニングをするのが正しいのかを知るために

定常的なパターンがない主な理由は、資本構成と資本移動が常に変化しているためである。大資本の動きは稀で、ゆっくりです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

発振器の誤差が0.2や0.3になった人はいますか？ 最小値は0.45あたりです。しかも、OOSで動作することが多い。

しかし、トレインとの2～2.5倍の差はちょっと気になりますね。

いつ開発を終えて、いつから実践に入るのかがわからない))


ウラジミールの記事で
エリブラリウス
ウラジミールの記事で

どのアーキテクチャか、リンクを教えてください。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どの建築物ですか、リンク先を教えてください。

ダーチ上とエルム上の両方 - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - 第4回以降の記事で、約70％以上のAccを持つ結果。
そうか......全部読んだんだね......。
Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko
  • www.mql5.com
マキシム・ドミトリエフスキー

ですから、そのようなサイクルを探すためにはデータ量を増やす必要があり、1年ではなく2-3年のサンプリングをして月番号を追加する必要があるのですが...。

エリブラリウス
DarchでもElmでも-https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications-第4回以降の記事で、Accの結果が約70％以上になっています。
さて、皆さんは読まれましたか...。

悪くない

はい、読みましたが、Rを使いたくないので、斜めに、そのスポーティーではない )

アレクセイ・ヴャジミキン

そうすると、そういうサイクルを探すためには、データ量を増やして、1年分ではなく、2〜3年分、月数を増やして......といったことが必要だということが分かってきました。

よくわからない、情報が少ない。

しかし、例えば、1年の最後の四半期にモデルをドリルで作成すると、1年間は正常に動作するが、その後、クラッシュすることが判明した。

ってな具合に

短期であれば、3ヶ月くらいは効果があるが、その後は破綻する......つまり、再びサイクルに入るが、四半期ごとに

