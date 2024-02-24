トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 940 1...933934935936937938939940941942943944945946947...3399 新しいコメント 削除済み 2018.05.22 18:16 #9391 アレクセイ・ヴャジミキンI.e.歴史に関係なく変化する、つまり2016年第1四半期は2017年第1四半期とは違う？ そしてフラクタル、つまり1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月 の範囲での価格変動を計測するために、ほとんどフラクタルシステムを持っているのです。予定された変動幅を計算し、価格が今どこにあるか（どのレベルにあるか）を見ます。フラクタルではない) 四半期ごとにパターンが変わるのが特徴で、時には大きく変わることもあります。 つまり、関節でシステムが壊れる可能性が高いのです。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:17 #9392 マキシム・ドミトリエフスキーフラクタルではない) ただ、四半期が変わるたびにパターンが変わり、時には大きく変化することもあります。私のシステムによれば、小さなTFは大きなTFに似ていますし、その逆もまた然りです。しかし、類似性の頻度は関数で定義されているため、わからない。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:19 #9393 マキシム・ドミトリエフスキー つまり、分岐点でシステムが壊れる可能性が高いのですなるほど、でも根本的にはうまくいくはずです :)おそらく、四半期は1つのトレンドの動きで、この動きが変わるとシステムが壊れてしまうのでしょう......。 削除済み 2018.05.22 18:20 #9394 アレクセイ・ヴャジミキンなるほど、でも根本的にはうまくいくはずです :)おそらく、四半期は1つのトレンドの動きで、この動きが変わるとシステムが壊れてしまうのでしょう......。根本的な理由 - 期限切れなどアニュアルレポートは原則として報告書です。 かねのかわるところにかならずコンジャンクションの変化がある サイクル検索、ググって遊んでみたいです。いつから、どのような日程で、どのようなトレーニングをするのが正しいのかを知るために 定常的なパターンがない主な理由は、資本構成と資本移動が常に変化しているためである。大資本の動きは稀で、ゆっくりです。 Aleksei Kuznetsov 2018.05.22 18:26 #9395 マキシム・ドミトリエフスキー発振器の誤差が0.2や0.3になった人はいますか？ 最小値は0.45あたりです。しかも、OOSで動作することが多い。 しかし、トレインとの2～2.5倍の差はちょっと気になりますね。 いつ開発を終えて、いつから実践に入るのかがわからない)) ウラジミールの記事で 削除済み 2018.05.22 18:27 #9396 エリブラリウス ウラジミールの記事でどのアーキテクチャか、リンクを教えてください。 Aleksei Kuznetsov 2018.05.22 18:30 #9397 マキシム・ドミトリエフスキーどの建築物ですか、リンク先を教えてください。 ダーチ上とエルム上の両方 - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - 第4回以降の記事で、約70％以上のAccを持つ結果。 そうか......全部読んだんだね......。 Vladimir Perervenko www.mql5.com Мы продолжаем строить ансамбли. Теперь к bagging-ансамблю, созданному ранее, добавим обучаемый объединитель — глубокую нейросеть. Одна нейросеть объединяет 7 лучших выходов ансамбля после обрезки. Вторая принимает на вход все 500 выходов ансамбля, обрезает и объединяет их. Нейросети будем строить с... Глубокие нейросети (Часть VI). Ансамбль... Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:33 #9398 マキシム・ドミトリエフスキー賞味期限などの基本的な理由です。アニュアルレポートを原則とする。 現金の移動があるところには、必ずコンジャンクションの変化がある。 サイクル検索、ググって遊んでみたいです。いつから、どのような日程で、どのようなトレーニングをするのが正しいのかを知るために 定常的なパターンがない主な理由は、資本構成と資本移動が常に変化しているためである。大資本の動きは稀で、ゆっくりです。ですから、そのようなサイクルを探すためにはデータ量を増やす必要があり、1年ではなく2-3年のサンプリングをして月番号を追加する必要があるのですが...。 削除済み 2018.05.22 18:36 #9399 エリブラリウス DarchでもElmでも-https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications-第4回以降の記事で、Accの結果が約70％以上になっています。 さて、皆さんは読まれましたか...。悪くない はい、読みましたが、Rを使いたくないので、斜めに、そのスポーティーではない ) 削除済み 2018.05.22 18:39 #9400 アレクセイ・ヴャジミキンそうすると、そういうサイクルを探すためには、データ量を増やして、1年分ではなく、2〜3年分、月数を増やして......といったことが必要だということが分かってきました。よくわからない、情報が少ない。 しかし、例えば、1年の最後の四半期にモデルをドリルで作成すると、1年間は正常に動作するが、その後、クラッシュすることが判明した。 ってな具合に 短期であれば、3ヶ月くらいは効果があるが、その後は破綻する......つまり、再びサイクルに入るが、四半期ごとに 1...933934935936937938939940941942943944945946947...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
I.e.歴史に関係なく変化する、つまり2016年第1四半期は2017年第1四半期とは違う？
そしてフラクタル、つまり1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月 の範囲での価格変動を計測するために、ほとんどフラクタルシステムを持っているのです。予定された変動幅を計算し、価格が今どこにあるか（どのレベルにあるか）を見ます。
フラクタルではない)
四半期ごとにパターンが変わるのが特徴で、時には大きく変わることもあります。つまり、関節でシステムが壊れる可能性が高いのです。
フラクタルではない)
ただ、四半期が変わるたびにパターンが変わり、時には大きく変化することもあります。
私のシステムによれば、小さなTFは大きなTFに似ていますし、その逆もまた然りです。しかし、類似性の頻度は関数で定義されているため、わからない。
つまり、分岐点でシステムが壊れる可能性が高いのです
なるほど、でも根本的にはうまくいくはずです :)おそらく、四半期は1つのトレンドの動きで、この動きが変わるとシステムが壊れてしまうのでしょう......。
なるほど、でも根本的にはうまくいくはずです :)おそらく、四半期は1つのトレンドの動きで、この動きが変わるとシステムが壊れてしまうのでしょう......。
根本的な理由 - 期限切れなどアニュアルレポートは原則として報告書です。
かねのかわるところにかならずコンジャンクションの変化がある
サイクル検索、ググって遊んでみたいです。いつから、どのような日程で、どのようなトレーニングをするのが正しいのかを知るために
定常的なパターンがない主な理由は、資本構成と資本移動が常に変化しているためである。大資本の動きは稀で、ゆっくりです。
発振器の誤差が0.2や0.3になった人はいますか？ 最小値は0.45あたりです。しかも、OOSで動作することが多い。
しかし、トレインとの2～2.5倍の差はちょっと気になりますね。
いつ開発を終えて、いつから実践に入るのかがわからない))
ウラジミールの記事で
どのアーキテクチャか、リンクを教えてください。
どの建築物ですか、リンク先を教えてください。
そうか......全部読んだんだね......。
賞味期限などの基本的な理由です。アニュアルレポートを原則とする。
現金の移動があるところには、必ずコンジャンクションの変化がある。
サイクル検索、ググって遊んでみたいです。いつから、どのような日程で、どのようなトレーニングをするのが正しいのかを知るために
定常的なパターンがない主な理由は、資本構成と資本移動が常に変化しているためである。大資本の動きは稀で、ゆっくりです。
ですから、そのようなサイクルを探すためにはデータ量を増やす必要があり、1年ではなく2-3年のサンプリングをして月番号を追加する必要があるのですが...。
DarchでもElmでも-https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications-第4回以降の記事で、Accの結果が約70％以上になっています。
さて、皆さんは読まれましたか...。
悪くない
はい、読みましたが、Rを使いたくないので、斜めに、そのスポーティーではない )
そうすると、そういうサイクルを探すためには、データ量を増やして、1年分ではなく、2〜3年分、月数を増やして......といったことが必要だということが分かってきました。
よくわからない、情報が少ない。
しかし、例えば、1年の最後の四半期にモデルをドリルで作成すると、1年間は正常に動作するが、その後、クラッシュすることが判明した。
ってな具合に
短期であれば、3ヶ月くらいは効果があるが、その後は破綻する......つまり、再びサイクルに入るが、四半期ごとに