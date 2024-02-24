トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1890 1...188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897...3399 新しいコメント 削除済み 2020.07.18 19:35 #18891 Mihail Marchukajtes: ゲッ、マックス、お前は料理の仕方を知らないだけだ、そうだ、最大で80%もシャツを上げるんだ。BOの場合、これはトリガー閾値かそれより少し高い値です。文字通り5％ですが、それだって十分でしょう......。キャッチはこうだ。どんな時計でもいいというわけではなく、特定のものを手に入れなければならない......。???? 本が欲しいというご要望にお応えして、ここにご紹介します。 ファイル: 56go4o4_Python._tlg5m94idso_hf2lo_c0qso1kc7aomce2p_p_PDFDrive.com_1.zip 4103 kb 45dcy6g_Python__59_peflozbde1lb_tj_4s9on6s25_3dlmieycy0vm_f7aa_j_PDFDrive.com_d.zip 5299 kb Rorschach 2020.07.18 20:12 #18892 それ以前は、過去100件の値が入力されていた。tanhは、トレイと検証でベンチマークを完全に再現することができました。問題は、これがオーバートレーニングであるかどうかです。 最後の50の値を取る。結果 2000エポック。 350エポック（最適値）。 グリッドのパラメータをいろいろと実験してみましたが、平均するとこんな結果になりました。 つまり、最後の50-100小節でパターンが決定される。 Evgeny Dyuka 2020.07.18 21:48 #18893 ロールシャッハ： それ以前は、過去100件の値が入力されていた。tanhは、訓練と検証でベンチマークを完全に再現することができました。問題は、これがオーバートレーニングであるかどうかです。最後の50の値を取る。結果2000エポック。350エポック（最適値）。グリッドのパラメータをいろいろと実験してみましたが、平均するとこんな結果になりました。 つまり、最後の50-100小節でパターンが決定される。 素晴らしいグラフです。テスト区間で走らせればわかる。 NeuralNetwork 2020.07.18 22:17 #18894 Petros Shatakhtsyan： こんなの作っちゃダメだよ! 私は、Sportlottoの主催者がパターンを排除するために、ボール、ロトマシンの回転速度、回転数などを定期的に変更したことについては何も言っていません。FXでも同じで、ここでは手口が役に立ちません。価格の動きは、ランダムなプロセスであり、人間の要因に依存します。 そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しています。動きの方向性を予測することは不可能である。 観察が現実に影響を与える 量子の「観測者」が観測すると、量子力学では、粒子も波として振る舞う可能性があるとされています。これは、サブミクロンレベルの電子、つまり1ミクロンや1000分の1ミリ以下の距離の電子にも言えることかもしれない。電子が波のように振る舞えば、障壁にある複数の穴を同時に通過し、反対側で再び合流することができる。この出会いを干渉という。この現象で最も不合理なことは、誰も観測していない時にしか起こらないということです。 ある穴を通過する粒子が見えると、その粒子が別の穴を通過していないことは明らかであり、その穴の通過を観察し始めると、そのイメージは劇的に変化するのである。つまり、電子は観測されると、多かれ少なかれ、波ではなく粒子として振る舞うことを余儀なくされるのである。このように、観察という行為そのものが、実験結果に影響を与えるのです。この現象を実証するために、ワイツマン研究所は、2つの穴が開いたバリアで、1ミクロンにも満たない小さなデバイスを作りました。そして、電子の流れをバリアーに向かわせた。この実験の観察者は、人ではない。その代わりに、通過する電子の存在を検出できる小さな電子検出器を使用した。 電子を検出する量子の「観測者」の能力は、電気伝導度や流れる電流の量を変えることで変化させることができる。電子を「観測」または「検出」する以外には、検出器は電流に影響を与えなかった。ところが、片方の穴の近くに「観測者」と呼ばれる検出器を置くだけで、障壁の穴を通過する電子波の干渉パターンが変化することを発見したのだ。実はこの効果は、観測の「量」に依存する。「観測者」の電子を検出する能力が上がると、つまり観測のレベルが上がると干渉が減り、逆に電子を検出する能力が下がって観測が弱くなると干渉が増えるのである。このように、科学者は量子観測者の特性を制御することで、それが電子の振る舞いに及ぼす影響の程度をコントロールすることができるようになったのです その通りです。「動きの方向 性を予測することは不可能です。「ある穴の中を粒子が通過するのを観察し始めると、そのイメージは劇的に変化する。ある穴を粒子が通過するのを見ることができれば、それが別の穴を 通過していないことは明らかである」。つまり、電子は観測されると、多かれ少なかれ、波ではなく粒子のように振舞わざるを得なくなるのだ。" 実はこの効果は観測の「量」に依存し、「観測者」の電子を検出する能力が上がると、つまり観測のレベルが上がると干渉が減り、逆に電子を検出する能力が下がって観測が弱くなると干渉が 増えるのである。このように、量子観測者の性質をコントロールすることで、それが電子の振る舞いに与える影響をコントロールすることができたのです" Renat Akhtyamov 2020.07.18 22:42 #18895 NeuralNetwork: 監視が現実に影響を与える ......... 数え切れないほどの文法的な間違いがあるあなたの過去の投稿から判断すると、今回の投稿は単なるコピーペーストに過ぎないと思われます。 自分の言葉で書く、そのほうが面白い https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ Что такое эффект наблюдателя в квантовой механике? 2019.10.02new-science.ru Когда вы наблюдаете что-то в мире - дерево, птицу или что-то еще - вы знаете, что независимо от того, где и когда вы наблюдаете объект, он всегда останется неизменным. Однако что, если я скажу вам, что время и манера, с которой вы смотрите на конкретную птицу, влияют на ее внешний вид? Это звучит довольно абсурдно, но абсурд нормально, когда... NeuralNetwork 2020.07.18 23:55 #18896 Renat Akhtyamov： 数え切れないほどの文法的な間違いがあるあなたの過去の投稿から判断すると、今回の投稿は単なるコピーペーストに過ぎないと思われます。自分の言葉で書く、そのほうが面白いhttps://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ そして、あなたの製品やレビューから判断すると、間違いを犯すのは私だけではないようです ))) ファイル: Master_Na_Vse_Ruki.png 29 kb Renat Akhtyamov 2020.07.19 08:03 #18897 NeuralNetwork: そして、あなたの製品やフィードバックから判断すると、間違いを犯すのは私一人ではないのです ))) はんじょう ;) Evgeny Dyuka 2020.07.19 08:19 #18898 NeuralNetwork: 観察が現実に影響を与える 屍躯波動二元論ももちろん面白いテーマですが、それはティーンエイジャー向けの話です。この段階はとっくに過ぎているはずなのですが......）相対性理論が気になり始めたのは今頃のような気がします。 NeuralNetwork 2020.07.19 09:10 #18899 エフゲニー・デューカ： 量子・波動二元論は確かに面白いテーマですが、ティーンエイジャー向けです。この段階はとっくに過ぎているはずだ））相対性理論を今さら疑問に思うようなものだ。 このような話題は幼稚園で習うのが正しい。 現実からかけ離れたことに驚くばかりである。 私は何も興味がない、何も私を驚かせない．- 抗うつ剤は確かに効 きますが・・・。 Evgeny Dyuka 2020.07.19 09:18 #18900 NeuralNetwork: その通り、そのような話題は幼稚園で習うものです。 唯一驚くのは、あなたが現実から大きく外れてしまっていることです。何にも興味がない、何にも驚かない...。- 抗うつ剤は確かに効 きますが・・・。 コーパス波動二元論のあとには、もっと面白いものがたくさんある、先に進む余地があるんです。例えば、超ひも理論。そのさまざまなバリエーション。 1...188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ゲッ、マックス、お前は料理の仕方を知らないだけだ、そうだ、最大で80%もシャツを上げるんだ。BOの場合、これはトリガー閾値かそれより少し高い値です。文字通り5％ですが、それだって十分でしょう......。キャッチはこうだ。どんな時計でもいいというわけではなく、特定のものを手に入れなければならない......。????
本が欲しいというご要望にお応えして、ここにご紹介します。
それ以前は、過去100件の値が入力されていた。tanhは、トレイと検証でベンチマークを完全に再現することができました。問題は、これがオーバートレーニングであるかどうかです。
最後の50の値を取る。結果
2000エポック。
350エポック（最適値）。
グリッドのパラメータをいろいろと実験してみましたが、平均するとこんな結果になりました。
つまり、最後の50-100小節でパターンが決定される。
こんなの作っちゃダメだよ!
私は、Sportlottoの主催者がパターンを排除するために、ボール、ロトマシンの回転速度、回転数などを定期的に変更したことについては何も言っていません。
FXでも同じで、ここでは手口が役に立ちません。価格の動きは、ランダムなプロセスであり、人間の要因に依存します。
そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しています。動きの方向性を予測することは不可能である。
観察が現実に影響を与える
量子の「観測者」が観測すると、量子力学では、粒子も波として振る舞う可能性があるとされています。これは、サブミクロンレベルの電子、つまり1ミクロンや1000分の1ミリ以下の距離の電子にも言えることかもしれない。電子が波のように振る舞えば、障壁にある複数の穴を同時に通過し、反対側で再び合流することができる。この出会いを干渉という。この現象で最も不合理なことは、誰も観測していない時にしか起こらないということです。
ある穴を通過する粒子が見えると、その粒子が別の穴を通過していないことは明らかであり、その穴の通過を観察し始めると、そのイメージは劇的に変化するのである。つまり、電子は観測されると、多かれ少なかれ、波ではなく粒子として振る舞うことを余儀なくされるのである。このように、観察という行為そのものが、実験結果に影響を与えるのです。この現象を実証するために、ワイツマン研究所は、2つの穴が開いたバリアで、1ミクロンにも満たない小さなデバイスを作りました。そして、電子の流れをバリアーに向かわせた。この実験の観察者は、人ではない。その代わりに、通過する電子の存在を検出できる小さな電子検出器を使用した。
電子を検出する量子の「観測者」の能力は、電気伝導度や流れる電流の量を変えることで変化させることができる。電子を「観測」または「検出」する以外には、検出器は電流に影響を与えなかった。ところが、片方の穴の近くに「観測者」と呼ばれる検出器を置くだけで、障壁の穴を通過する電子波の干渉パターンが変化することを発見したのだ。実はこの効果は、観測の「量」に依存する。「観測者」の電子を検出する能力が上がると、つまり観測のレベルが上がると干渉が減り、逆に電子を検出する能力が下がって観測が弱くなると干渉が増えるのである。このように、科学者は量子観測者の特性を制御することで、それが電子の振る舞いに及ぼす影響の程度をコントロールすることができるようになったのです
その通りです。「動きの方向 性を予測することは不可能です。「ある穴の中を粒子が通過するのを観察し始めると、そのイメージは劇的に変化する。ある穴を粒子が通過するのを見ることができれば、それが別の穴を 通過していないことは明らかである」。つまり、電子は観測されると、多かれ少なかれ、波ではなく粒子のように振舞わざるを得なくなるのだ。"
実はこの効果は観測の「量」に依存し、「観測者」の電子を検出する能力が上がると、つまり観測のレベルが上がると干渉が減り、逆に電子を検出する能力が下がって観測が弱くなると干渉が 増えるのである。このように、量子観測者の性質をコントロールすることで、それが電子の振る舞いに与える影響をコントロールすることができたのです"
監視が現実に影響を与える
数え切れないほどの文法的な間違いがあるあなたの過去の投稿から判断すると、今回の投稿は単なるコピーペーストに過ぎないと思われます。
自分の言葉で書く、そのほうが面白い
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
そして、あなたの製品やレビューから判断すると、間違いを犯すのは私だけではないようです )))
そして、あなたの製品やフィードバックから判断すると、間違いを犯すのは私一人ではないのです )))
観察が現実に影響を与える
屍躯波動二元論ももちろん面白いテーマですが、それはティーンエイジャー向けの話です。この段階はとっくに過ぎているはずなのですが......）相対性理論が気になり始めたのは今頃のような気がします。
量子・波動二元論は確かに面白いテーマですが、ティーンエイジャー向けです。この段階はとっくに過ぎているはずだ））相対性理論を今さら疑問に思うようなものだ。
このような話題は幼稚園で習うのが正しい。 現実からかけ離れたことに驚くばかりである。
私は何も興味がない、何も私を驚かせない．- 抗うつ剤は確かに効 きますが・・・。
その通り、そのような話題は幼稚園で習うものです。 唯一驚くのは、あなたが現実から大きく外れてしまっていることです。
何にも興味がない、何にも驚かない...。- 抗うつ剤は確かに効 きますが・・・。