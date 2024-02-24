トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1893 1...188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900...3399 新しいコメント Реter Konow 2020.07.19 13:49 #18921 Renat Akhtyamov： 数え切れないほどの文法的な間違いがあるあなたの過去の投稿から判断すると、今回の投稿は単なるコピーペーストに過ぎないと思われます。自分の言葉で書く、そのほうが面白いhttps://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ 文法ミスのあるスピーチを読む方が面白いか？:) Renat Akhtyamov 2020.07.19 13:58 #18922 Konow: 文法ミスのあるだらだらしたスピーチを読む方が興味があるのでしょうか？:) 彼は一文にまとめるのが面白いんです ;))) NeuralNetwork 2020.07.19 14:28 #18923 Konow: 文法ミスのあるだらだらしたスピーチを読む方が興味があるのでしょうか？:) それは心理学と関係がある )) 彼は心理的な問題を抱えている ))) Renat Akhtyamov 2020.07.19 14:38 #18924 NeuralNetwork: 心理学と関係がある ) 彼は心理的な問題を抱えている ))) 痛いんでしょう？ スペルは正しく。 NeuralNetwork 2020.07.19 14:59 #18925 Renat Akhtyamov： 傷ついたか？スペルを書かないんですね。 マジかよ、みんなで協力して成功させるんじゃなかったのかよ、うまくいかないって言うのかよ))) 簡単じゃないのはわかってる・・・だからうまく いかないって書くのやめたらどうだ))) そして泣いたりヒステリックになるのもやめろよ。私の間違いがそんなに気になるなら、もう書きません）心からご健闘をお祈りします ;) Renat Akhtyamov 2020.07.19 15:04 #18926 NeuralNetwork: みんな協力して成功させようと思っているのに、「うまくいかない」と言い続けるなんて、本気ですか？ 簡単じゃないことは分かっている・・・だから、「うまく いかない」と言うのをやめませんか？ ))) そして、泣いたりヒステリックになるのをやめてください。私のミスで怒るようならもう書きません）ご健闘をお祈りします ;)あなたのミスは特別で、対談相手を見下している証拠だと思っていました。しかし、あなたは勘違いしている、誰も泣いていないのだ。 書く 削除済み 2020.07.19 15:21 #18927 NeuralNetwork: 本気か？ どうしたんだ？ 互いの成功を助けるために 一緒にいるんじゃなかったのか？ あんなに笑ったのは久しぶりです;)))))) Aleksei Kuznetsov 2020.07.19 23:30 #18928 NeuralNetwork: 私たちは皆、成功するために助け合うためにここにいると思ったのに、皆さんは「うまくいくはずがない」と言っている・・・簡単でないことは分かっている・・・だから「うまくいくはずが ない」と言うのをやめませんか）））そして泣いたりヒステリックになるのをやめましょう。うまくいかなければ、そうなる。男 なんだから失敗しても仕方ない・・・そんなに私の失敗が気になるならもう書きません）頑張ってほしいです ;) アレナの姿勢 耐えなければならないのは男性であって、男性ではない。 失敗を許容する義務は、一般的には底辺である。 人間も含めて、どんな人間でも、自分が受け取ったものだけを、誰からもらっているのです。 それ以外の借金は、女性やあなたをコントロールしたい人たちから押し付けられたものです。 苦労したことはありますか？失敗や借金、あなたを操ること、罪悪感や負債を押し付けること...。 あ、いや。 失敗を許容する義務感を押し付けているのは、あなたです。あなた自身がそのような生き方をしていて、真摯に自分の考え方を人にアドバイスしているのか、それとも管理したいのか？ Aleksey Vyazmikin 2020.07.20 00:12 #18929 mytarmailS: 私は、考えることも発明することもせず、特徴を合成してチェックし、その特徴が良ければ残し、悪ければ捨てるという、一種の再考のアルゴリズムを書く方が、人間が発明するよりも明らかに効率的だという結論に達しました。その後、良い兆候を改善・修正し、また、エラーが出るまで...といった具合です。イワフネンコの文章とMGUA方式に触発されました。 この方式の哲学がとても好きです。 MGUA法にはサンプリングと予測変数が含まれていますね。それとも、異なるレンジの価格やそのデリバティブを1行にまとめて、MGUAに従ってプリミティブモデルを探し始め、その結果、1/0関数が予測変数となったのでしょうか？ Aleksey Vyazmikin 2020.07.20 00:21 #18930 私はエドワード・トーブの本を読んで、面白いアイデアを見ました。 私たちの言葉に翻訳すると、分類の目的は市場の方向を見つけることではなく、条件付きで大きなプレーヤーまたはそのグループが使用する戦略を見つけることであり、したがって、この戦略を出し抜くことができる戦略、すなわち、統計的に有利になるようにそのメカニズムを使用することである。 この考え方は、先に述べた、戦略に加えて戦術を用いることが重要である、つまり正しい値動きの方向を判断するだけでは不十分で、この考えを最小限のリスクで取引する必要があるということと非常によく似ています。 我々はこのアイデアを開発する場合、分類は、今のように、3種類に価格シリーズを分割する必要があります - 価格動向の方向によって、あなたが特定の戦略を選択する追加の分類を行うために内訳後 - もありますが、多くはない、と最初の可能性が高い動きを決定する場合、第二は、エントリポイントおよび利益と損失の固定に責任を負うことになります。 1...188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
自分の言葉で書く、そのほうが面白い
私は、考えることも発明することもせず、特徴を合成してチェックし、その特徴が良ければ残し、悪ければ捨てるという、一種の再考のアルゴリズムを書く方が、人間が発明するよりも明らかに効率的だという結論に達しました。
その後、良い兆候を改善・修正し、また、エラーが出るまで...といった具合です。
イワフネンコの文章とMGUA方式に触発されました。 この方式の哲学がとても好きです。
MGUA法にはサンプリングと予測変数が含まれていますね。それとも、異なるレンジの価格やそのデリバティブを1行にまとめて、MGUAに従ってプリミティブモデルを探し始め、その結果、1/0関数が予測変数となったのでしょうか？
私はエドワード・トーブの本を読んで、面白いアイデアを見ました。 私たちの言葉に翻訳すると、分類の目的は市場の方向を見つけることではなく、条件付きで大きなプレーヤーまたはそのグループが使用する戦略を見つけることであり、したがって、この戦略を出し抜くことができる戦略、すなわち、統計的に有利になるようにそのメカニズムを使用することである。
この考え方は、先に述べた、戦略に加えて戦術を用いることが重要である、つまり正しい値動きの方向を判断するだけでは不十分で、この考えを最小限のリスクで取引する必要があるということと非常によく似ています。
我々はこのアイデアを開発する場合、分類は、今のように、3種類に価格シリーズを分割する必要があります - 価格動向の方向によって、あなたが特定の戦略を選択する追加の分類を行うために内訳後 - もありますが、多くはない、と最初の可能性が高い動きを決定する場合、第二は、エントリポイントおよび利益と損失の固定に責任を負うことになります。