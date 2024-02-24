トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1893

Renat Akhtyamov：

数え切れないほどの文法的な間違いがあるあなたの過去の投稿から判断すると、今回の投稿は単なるコピーペーストに過ぎないと思われます。

自分の言葉で書く、そのほうが面白い

https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/

文法ミスのあるスピーチを読む方が面白いか？:)
 
Konow:
彼は一文にまとめるのが面白いんです ;)))
 
Konow:
それは心理学と関係がある )) 彼は心理的な問題を抱えている )))

 
NeuralNetwork:

心理学と関係がある ) 彼は心理的な問題を抱えている )))

痛いんでしょう？

スペルは正しく。

 
Renat Akhtyamov：

傷ついたか？

スペルを書かないんですね。

マジかよ、みんなで協力して成功させるんじゃなかったのかよ、うまくいかないって言うのかよ))) 簡単じゃないのはわかってる・・・だからうまく いかないって書くのやめたらどうだ))) そして泣いたりヒステリックになるのもやめろよ。私の間違いがそんなに気になるなら、もう書きません）心からご健闘をお祈りします ;)

 
NeuralNetwork:

みんな協力して成功させようと思っているのに、「うまくいかない」と言い続けるなんて、本気ですか？ 簡単じゃないことは分かっている・・・だから、「うまく いかない」と言うのをやめませんか？ ))) そして、泣いたりヒステリックになるのをやめてください。私のミスで怒るようならもう書きません）ご健闘をお祈りします ;)

あなたのミスは特別で、対談相手を見下している証拠だと思っていました。

しかし、あなたは勘違いしている、誰も泣いていないのだ。

NeuralNetwork:

アレナの姿勢
耐えなければならないのは男性であって、男性ではない。
失敗を許容する義務は、一般的には底辺である。

人間も含めて、どんな人間でも、自分が受け取ったものだけを、誰からもらっているのです。
それ以外の借金は、女性やあなたをコントロールしたい人たちから押し付けられたものです。

苦労したことはありますか？失敗や借金、あなたを操ること、罪悪感や負債を押し付けること...。

あ、いや。
失敗を許容する義務感を押し付けているのは、あなたです。あなた自身がそのような生き方をしていて、真摯に自分の考え方を人にアドバイスしているのか、それとも管理したいのか？


 
mytarmailS:

私は、考えることも発明することもせず、特徴を合成してチェックし、その特徴が良ければ残し、悪ければ捨てるという、一種の再考のアルゴリズムを書く方が、人間が発明するよりも明らかに効率的だという結論に達しました。

その後、良い兆候を改善・修正し、また、エラーが出るまで...といった具合です。

イワフネンコの文章とMGUA方式に触発されました。 この方式の哲学がとても好きです。

MGUA法にはサンプリングと予測変数が含まれていますね。それとも、異なるレンジの価格やそのデリバティブを1行にまとめて、MGUAに従ってプリミティブモデルを探し始め、その結果、1/0関数が予測変数となったのでしょうか？

 

私はエドワード・トーブの本を読んで、面白いアイデアを見ました。 私たちの言葉に翻訳すると、分類の目的は市場の方向を見つけることではなく、条件付きで大きなプレーヤーまたはそのグループが使用する戦略を見つけることであり、したがって、この戦略を出し抜くことができる戦略、すなわち、統計的に有利になるようにそのメカニズムを使用することである。

この考え方は、先に述べた、戦略に加えて戦術を用いることが重要である、つまり正しい値動きの方向を判断するだけでは不十分で、この考えを最小限のリスクで取引する必要があるということと非常によく似ています。

我々はこのアイデアを開発する場合、分類は、今のように、3種類に価格シリーズを分割する必要があります - 価格動向の方向によって、あなたが特定の戦略を選択する追加の分類を行うために内訳後 - もありますが、多くはない、と最初の可能性が高い動きを決定する場合、第二は、エントリポイントおよび利益と損失の固定に責任を負うことになります。

