レナト・アフティアモフ

そういうことなんです。

係数を求めるには、まず結果を見なければならない。

そして、その予感にぴったりだと言っているのです。

そうだろ？

もちろん、そうです。他にどのような教え方があるのでしょうか？教えるということは、インプットとアウトプットが必要です。先生がいる場合 - 先生がいない場合、いずれにせよアウトプットは必要です。

レナト・アフティアモフ

必要なものを与えてくれない。

NSと同じです。すべては、ずっと前にレイアウトされ、説明されています。持って、使ってください。
 
ユーリイ・アサウレンコ

以下はその引用です。

レナト・アフティアモフ

以下はその引用です。

ユーリイ・アサウレンコ

読みました、その通りです - すべてがそこにあります
発振器の誤差が0.2や0.3になった人はいますか？ 最小値は0.45あたりです。しかも、OOSで動作することが多い。

しかし、トレインとの2～2.5倍の差はちょっと気になりますね。

いつ開発を終えて、いつ練習を始めればいいのかが分からない ))

2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   TRAIN RMS ERRORS
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   0.19736 0.20053 0.18294 0.18023 0.18306 0.18155 0.18809 0.18171 0.17543 0.17399
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   OOB RMS ERRORS
2018.05.22 22:36:00.154 Core 1  2018.05.21 23:59:59   0.52649 0.51713 0.49079 0.47764 0.48753 0.49452 0.50222 0.49814 0.46904 0.47008


 
アレクセイ・ヴャジミキン

冬と夏という時間変化の要因からか、ニュースを日+時間で識別できない...。

何らかの予測因子が邪魔をしているのかもしれない...。

時間によるグループ分けを行った

           int TimeGroup=0;
           int t_Start=arr_TimeH[i];
           if (t_Start==10) TimeGroup=1;
           if (t_Start==11 || t_Start==15 || t_Start==18 || t_Start==19)TimeGroup=2;
           if (t_Start==12 || t_Start==16 || t_Start==20)TimeGroup=3;
           if (TimeGroup==0) TimeGroup=4;
           arr_TimeH[i]=TimeGroup;

これで、予測因子による時間のグループ分けがより明確になりました!

スクリーンショットは、選択されていないすべての予測変数のテストサンプルで、選択されている場合は、結果が良くなる可能性があります。

しかし、グループ2と4はあまり良くなく、もしかしたら入れ替わるかもしれませんが、グループ1と3はそれほど悪くありません。

アレクセイ・ヴャジミキン

各時計に揮発性の読み取りを追加してみては？または、時間を削除して、セッションを循環させるボラティリティを残します。

または売買単位でグループ化

グローバルでは0.5であるべきだが、四半期ごとに＋-でプラスのアウトパフォームが発生するはず。

FXの四半期ごとのサイクルに注目

 
マキシム・ドミトリエフスキー

各時間にボルタリングを加えてみてはいかがでしょうか？ 例えば、チャイキン。または、時間を削除して、セッションを循環させるボラティリティを残します。

もちろん、インジケータによって、することができますが、私はすぐにさらに行って、ボラティリティの原因を検索 - 統計ニュース - 私は日+時間にそれを破るときに私が見るだろうと仮定したが、それは動作しません - 多分私はロシアの時間を持っているので、正しいグループ化のための時間の翻訳を考慮する必要があり、アメリカからのニュースは私たちの統計よりもルーブルに強い影響を持っています...。

マキシム・ドミトリエフスキー


グローバルでは0.5であるが、四半期ベースでは＋-はプラスであるべきである

FXの四半期ごとのサイクルに注目

四半期 - 興味深いですね、多分それは意味があります、見てみましょう、ありがとうございます。

しかし、時間間隔が長くなればなるほど、測定するデータが少なくなるため、純粋にフィットする可能性があります。

アレクセイ・ヴャジミキン

インジケータは、もちろん、使用することができますが、私はすぐにさらに行って、ボラティリティの原因を検索 - 統計ニュース - 私は日+時間にそれを壊すときにそれを見るだろうと仮定したが、それは動作しません - おそらく我々は適切なグループ化のための時間の翻訳を考慮する必要があります、私はRFの時間を持っているので、アメリカからのニュースは私たちの統計よりもルーブルに強い影響を持っています...。

四半期 - 興味深い、多分それは意味がある、見てみましょう、ありがとうございます。

しかし、時間間隔が長くなればなるほど、測定するデータが少なくなり、正味のところうまくいかない可能性があります。

四半期ごとにパターンが変わることを指して言ったのです。7年はまだ明確にトレースできるのですが、それでは位置的に無理があります

他の周期がフラクタル的に検出される可能性もありますが、まだやっていないので、情報を探す必要があります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

I.e.歴史に関係なく変化する、つまり2016年第1四半期は2017年第1四半期とは違う？

そしてフラクタル、つまり1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月の範囲での価格変動を測定するために、ほとんどフラクタルシステムを持っているのです。予定変動幅を算出し、今、価格がどこにあるのか（どの水準にあるのか）を見るのです。

