トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 939 1...932933934935936937938939940941942943944945946...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.05.22 17:03 #9381 レナト・アフティアモフそういうことなんです。 係数を求めるには、まず結果を見なければならない。 そして、その予感にぴったりだと言っているのです。 そうだろ？もちろん、そうです。他にどのような教え方があるのでしょうか？教えるということは、インプットとアウトプットが必要です。先生がいる場合 - 先生がいない場合、いずれにせよアウトプットは必要です。 レナト・アフティアモフ必要なものを与えてくれない。 NSと同じです。すべては、ずっと前にレイアウトされ、説明されています。持って、使ってください。 Renat Akhtyamov 2018.05.22 17:07 #9382 ユーリイ・アサウレンコもちろんです。他にどのような教え方があるのでしょうか？学習には入り口と出口が必要です。先生の有無にかかわらず、入り口は必要です。以下はその引用です。 「また、リファレンス信号を使用しない、別の適応も可能です。このような動作モードは、ブラインド適応または教師なし学習と呼ばれます」。 Yuriy Asaulenko 2018.05.22 17:14 #9383 レナト・アフティアモフ以下はその引用です。 「また、リファレンス信号を使用しない、別の適応も可能である。このような動作モードは、ブラインド適応または教師なし学習と呼ばれます」。では、先生がいなくても学習できる仕組みを調べたのでしょうか？一言で言えば、「先生と全く変わらない」ということです。OSを搭載した普通のシステムが先生です。 Renat Akhtyamov 2018.05.22 17:18 #9384 ユーリイ・アサウレンコでは、先生がいなくても学習できる仕組みを調べたのでしょうか？一言で言えば、「先生と全く変わらない」ということです。OSを搭載した普通のシステムが先生です。 読みました、その通りです - すべてがそこにあります 削除済み 2018.05.22 17:39 #9385 発振器の誤差が0.2や0.3になった人はいますか？ 最小値は0.45あたりです。しかも、OOSで動作することが多い。 しかし、トレインとの2～2.5倍の差はちょっと気になりますね。 いつ開発を終えて、いつ練習を始めればいいのかが分からない )) 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 TRAIN RMS ERRORS 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 0.19736 0.20053 0.18294 0.18023 0.18306 0.18155 0.18809 0.18171 0.17543 0.17399 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 OOB RMS ERRORS 2018.05.22 22:36:00.154 Core 1 2018.05.21 23:59:59 0.52649 0.51713 0.49079 0.47764 0.48753 0.49452 0.50222 0.49814 0.46904 0.47008 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 17:46 #9386 アレクセイ・ヴャジミキン冬と夏という時間変化の要因からか、ニュースを日+時間で識別できない...。 何らかの予測因子が邪魔をしているのかもしれない...。時間によるグループ分けを行った int TimeGroup=0; int t_Start=arr_TimeH[i]; if (t_Start==10) TimeGroup=1; if (t_Start==11 || t_Start==15 || t_Start==18 || t_Start==19)TimeGroup=2; if (t_Start==12 || t_Start==16 || t_Start==20)TimeGroup=3; if (TimeGroup==0) TimeGroup=4; arr_TimeH[i]=TimeGroup; これで、予測因子による時間のグループ分けがより明確になりました! スクリーンショットは、選択されていないすべての予測変数のテストサンプルで、選択されている場合は、結果が良くなる可能性があります。 しかし、グループ2と4はあまり良くなく、もしかしたら入れ替わるかもしれませんが、グループ1と3はそれほど悪くありません。 削除済み 2018.05.22 17:51 #9387 アレクセイ・ヴャジミキン時間によるグループ分けを行った これで、予測因子による時間のグループ分けが、より明確になりましたね スクリーンショットは、選択されていないすべての予測変数のテストサンプルであり、選択された場合、結果はより良くなる可能性があります。 グループ2と4はあまりうまくいかず、もしかしたらクロスサンプリングできるかもしれませんが、グループ1と3はなかなかいい感じです。各時計に揮発性の読み取りを追加してみては？または、時間を削除して、セッションを循環させるボラティリティを残します。 または売買単位でグループ化 グローバルでは0.5であるべきだが、四半期ごとに＋-でプラスのアウトパフォームが発生するはず。 FXの四半期ごとのサイクルに注目 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:00 #9388 マキシム・ドミトリエフスキー各時間にボルタリングを加えてみてはいかがでしょうか？ 例えば、チャイキン。または、時間を削除して、セッションを循環させるボラティリティを残します。もちろん、インジケータによって、することができますが、私はすぐにさらに行って、ボラティリティの原因を検索 - 統計ニュース - 私は日+時間にそれを破るときに私が見るだろうと仮定したが、それは動作しません - 多分私はロシアの時間を持っているので、正しいグループ化のための時間の翻訳を考慮する必要があり、アメリカからのニュースは私たちの統計よりもルーブルに強い影響を持っています...。 マキシム・ドミトリエフスキー グローバルでは0.5であるが、四半期ベースでは＋-はプラスであるべきである FXの四半期ごとのサイクルに注目四半期 - 興味深いですね、多分それは意味があります、見てみましょう、ありがとうございます。 しかし、時間間隔が長くなればなるほど、測定するデータが少なくなるため、純粋にフィットする可能性があります。 削除済み 2018.05.22 18:05 #9389 アレクセイ・ヴャジミキンインジケータは、もちろん、使用することができますが、私はすぐにさらに行って、ボラティリティの原因を検索 - 統計ニュース - 私は日+時間にそれを壊すときにそれを見るだろうと仮定したが、それは動作しません - おそらく我々は適切なグループ化のための時間の翻訳を考慮する必要があります、私はRFの時間を持っているので、アメリカからのニュースは私たちの統計よりもルーブルに強い影響を持っています...。 四半期 - 興味深い、多分それは意味がある、見てみましょう、ありがとうございます。 しかし、時間間隔が長くなればなるほど、測定するデータが少なくなり、正味のところうまくいかない可能性があります。四半期ごとにパターンが変わることを指して言ったのです。7年はまだ明確にトレースできるのですが、それでは位置的に無理があります 他の周期がフラクタル的に検出される可能性もありますが、まだやっていないので、情報を探す必要があります。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 18:11 #9390 マキシム・ドミトリエフスキーは、原則として四半期ごとにパターンが変わることを指していたのです。7年はまだはっきり見えるが、これでは位置的に無理がある。 そこに何らかの形でフラクタルパターンが確認できる可能性があるのですが、私は研究していないので、情報を探さなければなりません。I.e.歴史に関係なく変化する、つまり2016年第1四半期は2017年第1四半期とは違う？ そしてフラクタル、つまり1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月の範囲での価格変動を測定するために、ほとんどフラクタルシステムを持っているのです。予定変動幅を算出し、今、価格がどこにあるのか（どの水準にあるのか）を見るのです。 1...932933934935936937938939940941942943944945946...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そういうことなんです。
係数を求めるには、まず結果を見なければならない。
そして、その予感にぴったりだと言っているのです。
そうだろ？
もちろん、そうです。他にどのような教え方があるのでしょうか？教えるということは、インプットとアウトプットが必要です。先生がいる場合 - 先生がいない場合、いずれにせよアウトプットは必要です。
必要なものを与えてくれない。
もちろんです。他にどのような教え方があるのでしょうか？学習には入り口と出口が必要です。先生の有無にかかわらず、入り口は必要です。
以下はその引用です。
「また、リファレンス信号を使用しない、別の適応も可能です。このような動作モードは、ブラインド適応または教師なし学習と呼ばれます」。
以下はその引用です。
「また、リファレンス信号を使用しない、別の適応も可能である。このような動作モードは、ブラインド適応または教師なし学習と呼ばれます」。
では、先生がいなくても学習できる仕組みを調べたのでしょうか？一言で言えば、「先生と全く変わらない」ということです。OSを搭載した普通のシステムが先生です。
では、先生がいなくても学習できる仕組みを調べたのでしょうか？一言で言えば、「先生と全く変わらない」ということです。OSを搭載した普通のシステムが先生です。
発振器の誤差が0.2や0.3になった人はいますか？ 最小値は0.45あたりです。しかも、OOSで動作することが多い。
しかし、トレインとの2～2.5倍の差はちょっと気になりますね。
いつ開発を終えて、いつ練習を始めればいいのかが分からない ))
冬と夏という時間変化の要因からか、ニュースを日+時間で識別できない...。何らかの予測因子が邪魔をしているのかもしれない...。
時間によるグループ分けを行った
これで、予測因子による時間のグループ分けがより明確になりました!
スクリーンショットは、選択されていないすべての予測変数のテストサンプルで、選択されている場合は、結果が良くなる可能性があります。
しかし、グループ2と4はあまり良くなく、もしかしたら入れ替わるかもしれませんが、グループ1と3はそれほど悪くありません。
時間によるグループ分けを行った
これで、予測因子による時間のグループ分けが、より明確になりましたね
スクリーンショットは、選択されていないすべての予測変数のテストサンプルであり、選択された場合、結果はより良くなる可能性があります。
グループ2と4はあまりうまくいかず、もしかしたらクロスサンプリングできるかもしれませんが、グループ1と3はなかなかいい感じです。
各時計に揮発性の読み取りを追加してみては？または、時間を削除して、セッションを循環させるボラティリティを残します。
または売買単位でグループ化
グローバルでは0.5であるべきだが、四半期ごとに＋-でプラスのアウトパフォームが発生するはず。
FXの四半期ごとのサイクルに注目
各時間にボルタリングを加えてみてはいかがでしょうか？ 例えば、チャイキン。または、時間を削除して、セッションを循環させるボラティリティを残します。
もちろん、インジケータによって、することができますが、私はすぐにさらに行って、ボラティリティの原因を検索 - 統計ニュース - 私は日+時間にそれを破るときに私が見るだろうと仮定したが、それは動作しません - 多分私はロシアの時間を持っているので、正しいグループ化のための時間の翻訳を考慮する必要があり、アメリカからのニュースは私たちの統計よりもルーブルに強い影響を持っています...。
グローバルでは0.5であるが、四半期ベースでは＋-はプラスであるべきである
FXの四半期ごとのサイクルに注目
四半期 - 興味深いですね、多分それは意味があります、見てみましょう、ありがとうございます。
しかし、時間間隔が長くなればなるほど、測定するデータが少なくなるため、純粋にフィットする可能性があります。
インジケータは、もちろん、使用することができますが、私はすぐにさらに行って、ボラティリティの原因を検索 - 統計ニュース - 私は日+時間にそれを壊すときにそれを見るだろうと仮定したが、それは動作しません - おそらく我々は適切なグループ化のための時間の翻訳を考慮する必要があります、私はRFの時間を持っているので、アメリカからのニュースは私たちの統計よりもルーブルに強い影響を持っています...。
四半期 - 興味深い、多分それは意味がある、見てみましょう、ありがとうございます。
しかし、時間間隔が長くなればなるほど、測定するデータが少なくなり、正味のところうまくいかない可能性があります。
四半期ごとにパターンが変わることを指して言ったのです。7年はまだ明確にトレースできるのですが、それでは位置的に無理があります
他の周期がフラクタル的に検出される可能性もありますが、まだやっていないので、情報を探す必要があります。
は、原則として四半期ごとにパターンが変わることを指していたのです。7年はまだはっきり見えるが、これでは位置的に無理がある。
そこに何らかの形でフラクタルパターンが確認できる可能性があるのですが、私は研究していないので、情報を探さなければなりません。
I.e.歴史に関係なく変化する、つまり2016年第1四半期は2017年第1四半期とは違う？
そしてフラクタル、つまり1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月の範囲での価格変動を測定するために、ほとんどフラクタルシステムを持っているのです。予定変動幅を算出し、今、価格がどこにあるのか（どの水準にあるのか）を見るのです。