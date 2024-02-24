トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1799

新しいコメント
 
mytarmailS:

みた

現在の残高ファイルには価格が含まれていません。先ほど教えていただいた価格は現在の残高のサイズと一致していません。


アップデイト===========================================================

実はよく考えてみると、この発想自体が失敗で、バランスチャートを分析・予測するのではなく、良い・悪いのエントリーポイントを分析・予測すべきなのです

そうですね、不思議なことにOHLCVの歴史から52本のバーが消えてしまいました。


このバランスは、市場の状況を集約する必要があり、より成功した取引は、成長し、あまり成功しなかったものは、減少しています。具体的なエントリーポイントに目を向ければ、それはすでにある条件（葉のアナログ）に追加されるだけである。

 
Aleksey Vyazmikin：

より成功した取引が増え、より失敗した取引が減るという、市場の状況を集約したバランスが必要である。

特定のエントリーポイントに注目するのであれば、それは単に既に存在する条件の再学習（葉っぱに例える）であろう。

ちょっと違うか。パラメータと成長・衰退の関係・相関はない。ポイントは、上昇/下降とエントリー/エグジットポイント/ストップ/トレードの方向 性を結びつけることでしょう。

 

組合せ問題の解答をお願いします!

N種類の繰り返し不可能な要素があり、そこから一度にX個の要素（複数可）を取り出す必要がある。入力値は、すべての可能な要素のうち、組み合わせの数である。

そのための計算式や関数はあるのでしょうか？

入力関数は、要素、組み合わせの要素数、組み合わせ番号を持つ配列を取得し、出力は要素のインデックスを持つ配列である必要があります。

助けてください

 
Valeriy Yastremskiy：

ちょっと違うか。パラメータと上昇・下降の連動・相関がない。成長/衰退とエントリー/エグジットポイント/ストップ/トレードの方向 性を相関させることは理にかなっているように思います。

相関関係の中で、どのようなパラメーターがあるのでしょうか？

買いと売りで条件が異なる場合があります。

 
Mihail Marchukajtes：

とりあえずssaで、面白いものがあれば、予測をしてみるのもいいでしょう。最大遅延は、設定で設定します。1,2という数字は、1から最大ラグまでのコンポーネントの番号です。赤い点は成分の強さ（1が最も強く、降順）。ヒストリーセクションは青い線で表示されています。このインジケータは、チャート、構成要素数、垂直線を変更したときのみ自己再構築され、マウスホイールを回転させることもできます。

PS面白いことに、ここではインクリメントの効きが悪くなっていました。

ファイル:
axon.mq5  16 kb
 
ロールシャッハ

ssaではとりあえず、面白いものがあったら予想を付けてみるのもいいと思います。最大遅延は、設定で設定します。数字1,2は、1～最大ラグまでのコンポーネント数です。赤い点は成分の強さ（1が最も強く、降順）。ヒストリーセクションは青い線で表示されています。このインジケータは、チャート、構成要素数、垂直線を変更したときのみ自己再構築され、マウスホイールを回転させることもできます。

PS面白いことに、ここではインクリメントの効きが悪くなっていました。

かっこいい。ハートからソウルへ :-)
 
Aleksey Vyazmikin：

組合せ問題の解答をお願いします!

N種類の繰り返し不可能な要素があり、そこから一度にX個の要素（複数可）を取り出す必要があり、入力値はすべての可能な要素の組み合わせの数である。

そのための計算式や関数はあるのでしょうか？

入力関数は、要素、組み合わせ要素数、組み合わせ数を持つ配列を取得し、出力は要素のインデックスを持つ配列である必要があります。

お願い、助けて！

おそらく、次のようなものが有効 でしょう。

あるいは、オクロフの教科書 "Programming in Algorithms" の "Combinations" の段落を見てください。
 
Aleksey Vyazmikin：

相関関係というのは、どのようなパラメータを指すのでしょうか？

買い取引と売り取引で条件が異なる場合があるのは納得です。

落下傘の最適化パラメータと成長領域。最適化ではなく、バランスの崩れた成長ゾーンのために意味のある特性を取り出すということですが、科学的にはSBの存在する中でBPのどの特性を通しても難しい、あるいは不可能であると言われています。十分な精度で系列を記述した数理モデルを見つけることは困難であり、どの程度の大きさのBPが必要かは不明である。

シンメトリーな条件の方が正しいように思います。また、シリーズが逆になっている場合もあります。 ))))

 
mytarmailS:


きれいな写真でしたね)))

 
Valeriy Yastremskiy：

可愛く撮れました)))

偽物だったんです、またコードを間違えました。

1...179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806...3399
新しいコメント