トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1799

Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 15:46 #17981

mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy 2020.06.05 21:42 #17982

Aleksey Vyazmikin：

Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 21:45 #17983

Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 21:48 #17984

Valeriy Yastremskiy：

Rorschach 2020.06.06 01:45 #17985

Mihail Marchukajtes：

ファイル: axon.mq5 16 kb

Mihail Marchukajtes 2020.06.06 06:57 #17986

ロールシャッハ：

かっこいい。ハートからソウルへ :-)

Aleksey Nikolayev 2020.06.06 07:04 #17987

Aleksey Vyazmikin：

おそらく、次のようなものが有効 でしょう。あるいは、オクロフの教科書 "Programming in Algorithms" の "Combinations" の段落を見てください。

Valeriy Yastremskiy 2020.06.06 10:11 #17988

Aleksey Vyazmikin：

Valeriy Yastremskiy 2020.06.06 10:17 #17989

mytarmailS:

mytarmailS 2020.06.06 11:40 #17990

Valeriy Yastremskiy：
みた
現在の残高ファイルには価格が含まれていません。先ほど教えていただいた価格は現在の残高のサイズと一致していません。
アップデイト===========================================================
実はよく考えてみると、この発想自体が失敗で、バランスチャートを分析・予測するのではなく、良い・悪いのエントリーポイントを分析・予測すべきなのです
そうですね、不思議なことにOHLCVの歴史から52本のバーが消えてしまいました。
このバランスは、市場の状況を集約する必要があり、より成功した取引は、成長し、あまり成功しなかったものは、減少しています。具体的なエントリーポイントに目を向ければ、それはすでにある条件（葉のアナログ）に追加されるだけである。
ちょっと違うか。パラメータと成長・衰退の関係・相関はない。ポイントは、上昇/下降とエントリー/エグジットポイント/ストップ/トレードの方向 性を結びつけることでしょう。
組合せ問題の解答をお願いします!
N種類の繰り返し不可能な要素があり、そこから一度にX個の要素（複数可）を取り出す必要がある。入力値は、すべての可能な要素のうち、組み合わせの数である。
そのための計算式や関数はあるのでしょうか？
入力関数は、要素、組み合わせの要素数、組み合わせ番号を持つ配列を取得し、出力は要素のインデックスを持つ配列である必要があります。
助けてください
相関関係の中で、どのようなパラメーターがあるのでしょうか？
買いと売りで条件が異なる場合があります。
とりあえずssaで、面白いものがあれば、予測をしてみるのもいいでしょう。最大遅延は、設定で設定します。1,2という数字は、1から最大ラグまでのコンポーネントの番号です。赤い点は成分の強さ（1が最も強く、降順）。ヒストリーセクションは青い線で表示されています。このインジケータは、チャート、構成要素数、垂直線を変更したときのみ自己再構築され、マウスホイールを回転させることもできます。
PS面白いことに、ここではインクリメントの効きが悪くなっていました。
おそらく、次のようなものが有効 でしょう。あるいは、オクロフの教科書 "Programming in Algorithms" の "Combinations" の段落を見てください。
落下傘の最適化パラメータと成長領域。最適化ではなく、バランスの崩れた成長ゾーンのために意味のある特性を取り出すということですが、科学的にはSBの存在する中でBPのどの特性を通しても難しい、あるいは不可能であると言われています。十分な精度で系列を記述した数理モデルを見つけることは困難であり、どの程度の大きさのBPが必要かは不明である。
シンメトリーな条件の方が正しいように思います。また、シリーズが逆になっている場合もあります。 ))))
きれいな写真でしたね)))
可愛く撮れました)))
偽物だったんです、またコードを間違えました。