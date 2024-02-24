トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1797 1...179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2020.06.03 01:55 #17961 アレクセイ・ニコラエフ： 考えた（セオリストとマットスタットの応用を議論するどこかの場所についてです）。現状では、このようなことは、論文とその後の議論という形で行うのが良いのでしょう。政権とアイデアを共有し、予備的な承認を得た。もし、記事に関するアイデアや提案があれば、ここで共有してください。 科学は、努力や時間を節約できればいいのです。そこで、もうひとつ妙案を思いついた。他の葉の分裂をもとに新しい葉を集めるのだが、これが良い効果を生み、前の葉とほとんど相関のない新しい葉が現れる確率はどのくらいだろうか。 私が考えるに、この方法は、貪欲な原理とは異なり、サンプルの完全性をよりスムーズに減少させることができるので、リーフ信号をより安定させることができるはずです。 sibirqk 2020.06.03 06:16 #17962 Evgeniy Chumakov： Toddlerが新鮮な作品を発表しました。まだ読んでないけど。 どうやら、永久機関をまたバージョンアップして、クロスカントリーの能力を高めたようだ。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.03 09:46 #17963 アレクセイ・ニコラエフ： 考えた（セオリストとマットスタットの応用を議論するどこかの場所についてです）。現状では、このようなことは、論文とその後の議論という形で行うのが良いのでしょう。政権とアイデアを共有し、予備的な承認を得た。もし、記事のトピックに関するアイデアや提案があれば、ここで共有してください。 複雑な科学の中から、何が人の役に立つのか、トピックを選ぶのは本当に難しいです)))。 もし方向性があれば、BP解釈における様々なモデルの実用化が見えてくる。BPのための様々なNSアルゴリズムの解析と数理モデルとの連携。NSの結果を確率的に期待する。TheorverとMOアルゴリズム、どちらが優れているか、どちらが劣っているか）。 私は後者が好きです。 読み応えのある感想をありがとうございました)))matstatにも明晰な資料がありますよ))ある系列がモデルによって推定／定義／特徴付けできるという一般的な結論と、信頼できるモデルを決定するための最小プロットの定義が課題である。 削除済み 2020.06.03 13:47 #17964 このサイトには、クローズドな招待グループがあります しかし、より良い記事 Aleksey Vyazmikin 2020.06.03 23:17 #17965 NSは読心術になるのでしょうか？リンク Искусственный интеллект научился переводить сигналы человеческого мозга в текст с точностью 97% 2020.04.02www.techcult.ru Команда исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством нейрохирурга Эдварда Чанга успешно применила новый метод декодирования электрокортикограммы – записи ритмической электрической активности коры мозга с помощью электродов, наложенных непосредственно на его поверхность. В ходе исследований четырех пациентов с... Mihail Marchukajtes 2020.06.04 07:51 #17966 Aleksey Vyazmikin: NSは心を読むのだろうか？リンク 情報免疫は、その人の思考だけで、それは過去のものになる。私たちは明らかに自らを滅ぼしたいと思っているように感じます。私たちでなくとも、スカイネットが大喜びでやってくれるでしょう。なぜなら、この技術を私たちから正確に学ぶことができるからです。破壊 :-) Rorschach 2020.06.04 09:40 #17967 armaをいじっています。その真相に迫るうちに、いろいろと面白いことが分かってきました。私はずっと、ユニット・ルート・テストは虚数単位に関係するものだと思っていました。armaはbiとkのフィルターで構成されるフィルターです。フィルターはB/A多項式の比率で表すことができる。その根はゼロと極と呼ばれる。単位円上での位置は、フィルタの安定性を判断するのに使われる。単位根検定とは、まさにそのようなものです。 armaのフィルターが安定するわけがない、arならそんな問題はない。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.04 10:19 #17968 ロールシャッハ： armaをいじっています。その真相に迫るうちに、いろいろと面白いことが分かってきました。私はずっと、ユニット・ルート・テストは虚数単位に関係するものだと思っていました。armaはbiとkのフィルターで構成されるフィルターです。フィルターはB/A多項式の比率で表すことができる。その根はゼロと極と呼ばれる。単位円上での位置は、フィルタの安定性を判断するのに使われる。単位根検定とは、このようなものです。armaでは安定したフィルターが作れない、arではそのような問題はない。 フィルターというのは、BPを記述する方法と言えますね。もし、このモデルがVRを不安定に表現するのであれば、多項式の数を増やすか、より複雑なモデルや他のモデルに移行する必要があります。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.04 10:23 #17969 Aleksey Vyazmikin: NSは心を読むのだろうか？リンク 作品はNSとMOの前にあった。パターン認識の成果はとっくにあったのですが、このような形で書かれることはなかったのです。AI、NS、MOはただの広告宣伝ドライバー))))AIスクラバーは、単純なモップよりも常に高価です))) mytarmailS 2020.06.04 15:38 #17970 アレクセイ・ヴャジミキン欲張りな原理とは対照的に、このアプローチではサンプリングの完全性がよりスムーズに低下するため、葉からの信号がより安定するはずだと考えています。 そのエネルギーを新しい機能を生み出すことに向けたほうがいいのでは......。IMHO... もし兆候が良ければ、極値を予測することもできます。私は約400のモデルと10のモデルを持っていますが、私はさらに数十倍必要で、トレーニングサンプルは100GB以上になるかもしれません。 画像から、アルゴリズムは何かを認識することができますが、あなたは特徴を構築する必要があることがわかります ... Valeriy Yastremskiy： NSやMO以前から行われていた作業です。パターン認識の成果はとっくにあったのですが、このような形で書かれることはなかったのです。AI、NS、MOはただの広告宣伝ドライバー))))AIを搭載したスクラバーは、単純なモップより常に高価です)))) ええ、もちろんです ))))画像認識や「if, then, else」で音声を生成する様子を見てみたいですね、ハードコアですね))でも、マジでナンセンスなこと言ってますよねー。 1...179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
考えた（セオリストとマットスタットの応用を議論するどこかの場所についてです）。現状では、このようなことは、論文とその後の議論という形で行うのが良いのでしょう。
政権とアイデアを共有し、予備的な承認を得た。もし、記事に関するアイデアや提案があれば、ここで共有してください。
科学は、努力や時間を節約できればいいのです。そこで、もうひとつ妙案を思いついた。他の葉の分裂をもとに新しい葉を集めるのだが、これが良い効果を生み、前の葉とほとんど相関のない新しい葉が現れる確率はどのくらいだろうか。
私が考えるに、この方法は、貪欲な原理とは異なり、サンプルの完全性をよりスムーズに減少させることができるので、リーフ信号をより安定させることができるはずです。
Toddlerが新鮮な作品を発表しました。まだ読んでないけど。
どうやら、永久機関をまたバージョンアップして、クロスカントリーの能力を高めたようだ。
複雑な科学の中から、何が人の役に立つのか、トピックを選ぶのは本当に難しいです)))。
もし方向性があれば、BP解釈における様々なモデルの実用化が見えてくる。BPのための様々なNSアルゴリズムの解析と数理モデルとの連携。NSの結果を確率的に期待する。TheorverとMOアルゴリズム、どちらが優れているか、どちらが劣っているか）。
私は後者が好きです。
読み応えのある感想をありがとうございました)))matstatにも明晰な資料がありますよ))ある系列がモデルによって推定／定義／特徴付けできるという一般的な結論と、信頼できるモデルを決定するための最小プロットの定義が課題である。
このサイトには、クローズドな招待グループがあります
しかし、より良い記事
NSは心を読むのだろうか？リンク
armaをいじっています。その真相に迫るうちに、いろいろと面白いことが分かってきました。私はずっと、ユニット・ルート・テストは虚数単位に関係するものだと思っていました。armaはbiとkのフィルターで構成されるフィルターです。フィルターはB/A多項式の比率で表すことができる。その根はゼロと極と呼ばれる。単位円上での位置は、フィルタの安定性を判断するのに使われる。単位根検定とは、まさにそのようなものです。
armaのフィルターが安定するわけがない、arならそんな問題はない。
フィルターというのは、BPを記述する方法と言えますね。もし、このモデルがVRを不安定に表現するのであれば、多項式の数を増やすか、より複雑なモデルや他のモデルに移行する必要があります。
作品はNSとMOの前にあった。パターン認識の成果はとっくにあったのですが、このような形で書かれることはなかったのです。AI、NS、MOはただの広告宣伝ドライバー))))AIスクラバーは、単純なモップよりも常に高価です)))
欲張りな原理とは対照的に、このアプローチではサンプリングの完全性がよりスムーズに低下するため、葉からの信号がより安定するはずだと考えています。
そのエネルギーを新しい機能を生み出すことに向けたほうがいいのでは......。IMHO...
もし兆候が良ければ、極値を予測することもできます。私は約400のモデルと10のモデルを持っていますが、私はさらに数十倍必要で、トレーニングサンプルは100GB以上になるかもしれません。
画像から、アルゴリズムは何かを認識することができますが、あなたは特徴を構築する必要があることがわかります ...
ええ、もちろんです ))))画像認識や「if, then, else」で音声を生成する様子を見てみたいですね、ハードコアですね))でも、マジでナンセンスなこと言ってますよねー。